Toto Wolff heeft in een openhartig interview met La Gazzetta dello Sport uitgesproken wat hem werkelijk zorgen baart over Kimi Antonelli: niet de 19-jarige zelf, maar de wereld om hem heen. De Mercedes-teambaas vreest de dag waarop de Italiaan zijn eerste serieuze fout maakt en het publiek, met name in Italië, zich tegen hem keert. Dat zijn woorden zijn die raken, want Antonelli leidt het wereldkampioenschap na vier races met 100 punten en een voorsprong van 20 punten op teamgenoot George Russell. Voor Verstappen-fans is dat geen abstracte statistiek: Max staat zevende met 26 punten.

De angst achter het succes

Het interview vond plaats na de Grand Prix van Miami, waar Antonelli zijn derde overwinning op rij pakte en daarmee de eerste coureur in de geschiedenis van de sport werd die zijn eerste drie pole positions allemaal omzette in raceovertredingen. Wolff was die dag al eerder geprikkeld geraakt tijdens de sprint, waarin zijn pupil te overmoedig te werk ging en uiteindelijk over de streep als vierde eindigde maar door een tijdstraf van vijf seconden terugviel naar de zesde positie. Wolff heeft achteraf toegegeven dat hij op het punt stond via de boordradio in te grijpen, terwijl de tracklimiets-waarschuwingen zich opstapelden.

Toch is niet die overmoedigheid wat hem 's nachts wakker houdt. "Dat is precies wat me bang maakt", zei Wolff aan La Gazzetta dello Sport na Miami. "Kimi is jong, hij is charismatisch, een kleine grote ster. Maar na zo'n geweldige start kan hij slechte momenten hebben, en ik wil niet dat het publiek begint te zeggen: 'Oh, wat is er aan de hand? Hadden we het mis over hem?' Het zal allemaal deel zijn van het groeiproces waarvoor wij als team klaarstaan, maar de reactie van het publiek, met name in Italië, maakt ons een beetje bang."

Die bezorgdheid is niet nieuw. Al na de eerste overwinning in China sprak Wolff over het gevaar van te veel 'hype' en waarschuwde hij Antonelli voor zogenoemde 'tijddieven', mensen en verplichtingen die zijn aandacht zouden afleiden. Dat Wolff inmiddels zelfs het contact met de Italiaanse pers heeft beperkt, is een bewuste keuze . een beschermconstructie die zo min mogelijk aan het toeval overlaat.

Waarom het ook Coulthard bezighoudt

Op dezelfde dag dat Wolffs uitspraken breed werden opgepikt, publiceerde Motorsport.com vandaag, 12 mei, een analyse van David Coulthard over precies hetzelfde thema. De voormalig coureur gelooft dat de mensen om Antonelli heen bepalend zijn voor zijn titelkansen. "Verandering en verwachtingen worden een uitdaging, en hoe Wolff, maar ook Antonelli's ouders, met die situatie omgaan, zal zijn prestaties op de baan bepalen", aldus Coulthard.

Coulthard had eerder in het seizoen, in een aflevering van de Up To Speed-podcast na de Grand Prix van China in maart, al gewaarschuwd dat Antonelli's openhartige mediapersoonlijkheid onvermijdelijk zou veranderen naarmate zijn bekendheid groeit. "Let op mijn woorden, dat verandert", zei hij toen. "Hij gaat van 'dit is allemaal nieuw en spannend' naar een punt waarop het begint te vervelen, omdat mensen altijd iets van hem willen." Zijn nieuwste analyse richt zich op wie dat proces stuurt: niet de coureur zelf, maar zijn directe omgeving.

Wolff beaamt dat inzicht van buitenaf, maar voegt er zijn eigen laag aan toe. In dezelfde La Gazzetta-sessie erkende hij dat hij drie opeenvolgende overwinningen niet had verwacht, ook al had hij vorig seizoen . toen Antonelli als achttienjarige debuteerde . al gezegd dat het een proces zou zijn van hoogtepunten én momenten waarop je je haren uit je hoofd trekt. "Drie overwinningen op rij was iets wat wij niet hadden verwacht", gaf hij toe.

De Verstappen-dimensie

Voor het Nederlandse publiek zit de scherpte van dit verhaal in wat er níét gezegd wordt. Verstappen staat momenteel zevende in het kampioenschap met 26 punten, terwijl zijn auto bij Mercedes structureel achterblijft bij de pace die het vereist om mee te doen om de titel. Maar de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië werden geannuleerd wegens het conflict in het Midden-Oosten, wat het veld dichter op elkaar hield dan het anders geweest zou zijn. Zodra het seizoen zijn ritme vindt, is de vraag niet óf Antonelli fouten maakt, maar wanneer . en of Verstappen dan in een auto zit waarmee hij dat kan uitbuiten.

Wolff heeft daar één antwoord op: behandel Antonelli als een ruwe diamant, niet als een afgewerkt product. "We willen het lange spel spelen. Hij kan hopelijk tien, vijftien jaar lang kampioenschappen winnen. We willen nu niet struikelen door die enorme verwachtingen.", zei de teambaas na Miami tegenover Sky Sports F1 op 3 mei.

De volgende kans om te zien hoe robuust die beschermconstructie is, komt snel. Canada staat op 22 tot 24 mei op het programma, op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal.