user icon
icon

McLaren pleit voor uitstel: "Als Formule 1 wil verbeteren..."

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren pleit voor uitstel: "Als Formule 1 wil verbeteren..."

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft de Formule 1 opgeroepen om geplande wijzigingen aan de motorreglementen niet overhaast door te voeren. Volgens de Italiaan zijn aanpassingen noodzakelijk om de sport vooruit te helpen, maar ontbreekt simpelweg de tijd om alles al in 2027 op orde te krijgen. Stella pleit daarom nadrukkelijk voor uitstel tot 2028.

Binnen de paddock wordt al langer gediscussieerd over mogelijke aanpassingen aan de nieuwe krachtbronnen. Vooral de balans tussen elektrische energie en de traditionele verbrandingsmotor blijft een heikel punt. Stella vindt dat de huidige regelgeving nog meer potentieel bevat, maar daarvoor zijn volgens hem wel ingrijpende technische aanpassingen nodig.

Meer over McLaren Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

3 mei
 Montoya is nog niet klaar met Verstappen: "Heeft met McLaren gesproken"

Montoya is nog niet klaar met Verstappen: "Heeft met McLaren gesproken"

8 mei

‘Formule 1 heeft hardware-upgrades nodig’

De McLaren-baas benadrukt dat de sport niet alleen moet kijken naar softwarematige optimalisaties, maar vooral naar structurele verbeteringen aan de motoren zelf. Daarbij noemt hij onder meer een hogere brandstofstroom en sterkere energieopwekking als cruciale punten.

“Als de Formule 1 zichzelf echt wil verbeteren, zijn ingrepen aan de hardware van de krachtbron noodzakelijk”, stelt Stella tegenover onder meer GPToday.net. “Je moet realistischer kijken naar de brandstofstroom om meer vermogen uit de verbrandingsmotor te halen. Daarnaast moeten teams tijdens races ook méér energie kunnen opwekken dan vandaag het geval is.”

Volgens Stella ligt daar momenteel een groot probleem. “We spenderen nu veel meer tijd aan het gebruiken van elektrische energie dan aan het terugwinnen ervan. Als je de capaciteit verhoogt van bijvoorbeeld 350 kW naar 400 of zelfs 450 kW, dan heb je logischerwijs ook grotere batterijen nodig.”

‘2027 komt simpelweg te vroeg’

Toch denkt Stella niet dat zulke veranderingen al binnen afzienbare tijd haalbaar zijn. De impact op de techniek is volgens hem simpelweg te groot om nog voor 2027 alles rond te krijgen.

“Vanuit het perspectief van de motorfabrikanten is 2027 gewoon te ambitieus”, klinkt het duidelijk. “Als je kijkt naar grotere batterijen en een hogere brandstofstroom, dan spreken we over ontwikkelingen die veel langere voorbereiding vragen dan de tijd die nu beschikbaar is.”

Daarom roept de McLaren-teambaas de F1-leiding op om snel knopen door te hakken. “Ik hoop echt dat dit dossier vóór de zomerstop wordt afgerond, zodat iedereen voldoende tijd heeft om zich klaar te stomen voor 2028. We hebben als sport al veel vooruitgang geboekt, maar er zit nog veel meer potentieel in deze regels — alleen zullen daar wel echte technische aanpassingen voor nodig zijn.”

The Wolf

Posts: 803

Niet slap ouwehoeren, een V8 achterin bonjouren...

  • 2
  • 12 mei 2026 - 16:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Stella McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 803

    Niet slap ouwehoeren, een V8 achterin bonjouren...

    • + 1
    • 12 mei 2026 - 16:37
  • Erwinnaar

    Posts: 5.663

    Omdat het net weer begint te draaien natuurlijk, zulke uitspraken.

    • + 1
    • 12 mei 2026 - 16:49
  • MarcoDc72

    Posts: 137

    Grotere batterijen betekent ook grotere auto en een zwaardere auto dus al met bijna een nieuw concept qua F1 auto....wat een werelds idee.

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 17:50

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 22 feb 1971 (55)
  • Geb. plaats Orvieto, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar