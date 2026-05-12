McLaren-teambaas Andrea Stella heeft de Formule 1 opgeroepen om geplande wijzigingen aan de motorreglementen niet overhaast door te voeren. Volgens de Italiaan zijn aanpassingen noodzakelijk om de sport vooruit te helpen, maar ontbreekt simpelweg de tijd om alles al in 2027 op orde te krijgen. Stella pleit daarom nadrukkelijk voor uitstel tot 2028.

Binnen de paddock wordt al langer gediscussieerd over mogelijke aanpassingen aan de nieuwe krachtbronnen. Vooral de balans tussen elektrische energie en de traditionele verbrandingsmotor blijft een heikel punt. Stella vindt dat de huidige regelgeving nog meer potentieel bevat, maar daarvoor zijn volgens hem wel ingrijpende technische aanpassingen nodig.

‘Formule 1 heeft hardware-upgrades nodig’

De McLaren-baas benadrukt dat de sport niet alleen moet kijken naar softwarematige optimalisaties, maar vooral naar structurele verbeteringen aan de motoren zelf. Daarbij noemt hij onder meer een hogere brandstofstroom en sterkere energieopwekking als cruciale punten.

“Als de Formule 1 zichzelf echt wil verbeteren, zijn ingrepen aan de hardware van de krachtbron noodzakelijk”, stelt Stella tegenover onder meer GPToday.net. “Je moet realistischer kijken naar de brandstofstroom om meer vermogen uit de verbrandingsmotor te halen. Daarnaast moeten teams tijdens races ook méér energie kunnen opwekken dan vandaag het geval is.”

Volgens Stella ligt daar momenteel een groot probleem. “We spenderen nu veel meer tijd aan het gebruiken van elektrische energie dan aan het terugwinnen ervan. Als je de capaciteit verhoogt van bijvoorbeeld 350 kW naar 400 of zelfs 450 kW, dan heb je logischerwijs ook grotere batterijen nodig.”

‘2027 komt simpelweg te vroeg’

Toch denkt Stella niet dat zulke veranderingen al binnen afzienbare tijd haalbaar zijn. De impact op de techniek is volgens hem simpelweg te groot om nog voor 2027 alles rond te krijgen.

“Vanuit het perspectief van de motorfabrikanten is 2027 gewoon te ambitieus”, klinkt het duidelijk. “Als je kijkt naar grotere batterijen en een hogere brandstofstroom, dan spreken we over ontwikkelingen die veel langere voorbereiding vragen dan de tijd die nu beschikbaar is.”

Daarom roept de McLaren-teambaas de F1-leiding op om snel knopen door te hakken. “Ik hoop echt dat dit dossier vóór de zomerstop wordt afgerond, zodat iedereen voldoende tijd heeft om zich klaar te stomen voor 2028. We hebben als sport al veel vooruitgang geboekt, maar er zit nog veel meer potentieel in deze regels — alleen zullen daar wel echte technische aanpassingen voor nodig zijn.”