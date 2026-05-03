Lando Norris finishte als tweede tijdens de Grand Prix van Miami, maar na afloop was hij allerminst tevreden met zijn podiumplek. De kersverse wereldkampioen vond dat hij de race moest winnen en nam daarvoor een aantal mensen wat kwalijk, met in het bijzonder Max Verstappen.

Nadat Norris als tweede over de streep kwam in Miami, stelde hij op de boordradio dat hij de race had moeten winnen. De Brit vond dat McLaren een steek liet vallen doordat zij zich lieten undercutten door Antonelli. Nadien stak hij zijn frustratie dan ook niet onder stoelen of banken.

Norris baalt na afloop

"We zijn gewoon ingehaald", zo stelde Norris keihard na afloop. "Er is geen ander excuus dan dat. We zijn ingehaald. We hadden eerder moeten pitten. Kimi heeft het goed gedaan. Petje af voor Mercedes en Kimi (Antonelli). Ze hebben een goede race gereden. Hij moet wel tevreden zijn", voegde hij daaraan toe.

Toch pakte Norris even de gelegenheid om zijn team te bedanken. "Ik denk dat we als team blij moeten zijn. Ik baal ervan dat ik de overwinning misloop. Hier in Miami denk ik dat het vandaag mogelijk was. Maar ja, uiteindelijk hadden we niet het tempo om hem weer in te halen. Dus we nemen het voor lief. Maar al met al was het toch een positief weekend."

Norris snapt Verstappen niet

Maar Norris liet het daar niet bij en verdween in de cooldown-room met Antonelli en Piastri. Daar werd de top-3 geconfronteerd met de beelden van het rondenlange gevecht tussen Verstappen en de Engelsman, waar de Nederlander niet op wilde geven. "Ik snap gewoon niet wat Max daar aan het doen was. Hij verpeste gewoon zijn eigen race", riep hij daarover.

Desondanks kende Norris een sterk weekend qua resultaten. Met een sprintoverwinning en een tweede plek op zak in Miami, kroop hij naar de vierde plek in het wereldkampioenschap.