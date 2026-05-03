Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

Lando Norris finishte als tweede tijdens de Grand Prix van Miami, maar na afloop was hij allerminst tevreden met zijn podiumplek. De kersverse wereldkampioen vond dat hij de race moest winnen en nam daarvoor een aantal mensen wat kwalijk, met in het bijzonder Max Verstappen

Nadat Norris als tweede over de streep kwam in Miami, stelde hij op de boordradio dat hij de race had moeten winnen. De Brit vond dat McLaren een steek liet vallen doordat zij zich lieten undercutten door Antonelli. Nadien stak hij zijn frustratie dan ook niet onder stoelen of banken. 

Norris baalt na afloop

"We zijn gewoon ingehaald", zo stelde Norris keihard na afloop. "Er is geen ander excuus dan dat. We zijn ingehaald. We hadden eerder moeten pitten. Kimi heeft het goed gedaan. Petje af voor Mercedes en Kimi (Antonelli). Ze hebben een goede race gereden. Hij moet wel tevreden zijn", voegde hij daaraan toe. 

Toch pakte Norris even de gelegenheid om zijn team te bedanken. "Ik denk dat we als team blij moeten zijn. Ik baal ervan dat ik de overwinning misloop. Hier in Miami denk ik dat het vandaag mogelijk was. Maar ja, uiteindelijk hadden we niet het tempo om hem weer in te halen. Dus we nemen het voor lief. Maar al met al was het toch een positief weekend."

Norris snapt Verstappen niet

Maar Norris liet het daar niet bij en verdween in de cooldown-room met Antonelli en Piastri. Daar werd de top-3 geconfronteerd met de beelden van het rondenlange gevecht tussen Verstappen en de Engelsman, waar de Nederlander niet op wilde geven. "Ik snap gewoon niet wat Max daar aan het doen was. Hij verpeste gewoon zijn eigen race", riep hij daarover. 

Desondanks kende Norris een sterk weekend qua resultaten. Met een sprintoverwinning en een tweede plek op zak in Miami, kroop hij naar de vierde plek in het wereldkampioenschap.

 

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.159

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.159

    "Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race".

    Wat zeg je nu toch Lando....wil jij hier gekielhaald worden ofwa!

    • + 3
    • 3 mei 2026 - 21:24
    • Smock

      Posts: 327

      Hij is Brits, die wordt hier sowieso al gekielhaald, jonguh!

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 21:28

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

