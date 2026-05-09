Carlos Sainz is op bijzondere wijze uit de school geklapt. De Williams-rijder, die eerst nog walgde van de nieuwe Formule 1-auto's, stelt nu dat een van zijn favorieten zijn. Al vindt de GPDA-voorzitter nog wel dat er het een ander aangepast kan worden.

Vooral de aangepaste aerodynamica en het makkelijker kunnen volgen van andere auto’s stemmen de Williams-coureur tevreden. Daarmee behoort Sainz tot een minderheid op de grid, want verschillende coureurs uitten al hun frustraties over de nieuwe generatie F1-wagens.

‘Eén van de fijnste auto’s waar ik ooit mee reed’

Hoewel de nieuwe power units en het energiemanagement veel kritiek krijgen, ziet Sainz net vooruitgang op het vlak van rijgedrag. “Mijn wagen voelt misschien niet veel lichter aan dan vorig jaar, maar puur aerodynamisch rijdt deze auto erg goed”, vertelde hij tijdens het raceweekend in Miami.

De Spanjaard ging zelfs nog een stap verder in zijn oordeel over het nieuwe chassis. “Op aerodynamisch vlak is dit misschien wel één van mijn favoriete Formule 1-auto’s waarmee ik ooit gereden heb. En ik heb er in tien jaar tijd behoorlijk wat bestuurd”, klonk het opvallend positief bij Sainz.

‘Volgen is beter, maar F1 moet puur racen blijven’

Volgens Sainz zorgen ook de zachtere ophangingen voor een verschil tegenover de vorige generatie ground-effectauto’s. Daardoor hebben de coureurs minder last van gestuiter en wordt close racing opnieuw iets makkelijker. “Het comfort in de cockpit is beter en je kan de wagen voor je makkelijker volgen. Dat helpt absoluut”, legde hij uit.

Daarnaast geniet Sainz ook van het strategische aspect van de nieuwe regels, waarbij batterijgebruik en energiemanagement een steeds grotere rol spelen. “Je bent constant aan het nadenken tijdens het rijden: over je batterij, je aanvalsmomenten en hoe je iemand kan inhalen. Dat vind ik persoonlijk interessant”, aldus de Madrileen. Toch houdt hij ook een duidelijke kanttekening achter de hand. “Uiteindelijk moet Formule 1 wel puur racen blijven, voluit pushen zonder te veel kunstmatige elementen.”