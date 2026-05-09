Sainz draait ineens bij: "Dit zijn een van mijn favoriete F1-auto's"

Carlos Sainz is op bijzondere wijze uit de school geklapt. De Williams-rijder, die eerst nog walgde van de nieuwe Formule 1-auto's, stelt nu dat een van zijn favorieten zijn. Al vindt de GPDA-voorzitter nog wel dat er het een ander aangepast kan worden.

Vooral de aangepaste aerodynamica en het makkelijker kunnen volgen van andere auto’s stemmen de Williams-coureur tevreden. Daarmee behoort Sainz tot een minderheid op de grid, want verschillende coureurs uitten al hun frustraties over de nieuwe generatie F1-wagens.

‘Eén van de fijnste auto’s waar ik ooit mee reed’

Hoewel de nieuwe power units en het energiemanagement veel kritiek krijgen, ziet Sainz net vooruitgang op het vlak van rijgedrag. “Mijn wagen voelt misschien niet veel lichter aan dan vorig jaar, maar puur aerodynamisch rijdt deze auto erg goed”, vertelde hij tijdens het raceweekend in Miami.

De Spanjaard ging zelfs nog een stap verder in zijn oordeel over het nieuwe chassis. “Op aerodynamisch vlak is dit misschien wel één van mijn favoriete Formule 1-auto’s waarmee ik ooit gereden heb. En ik heb er in tien jaar tijd behoorlijk wat bestuurd”, klonk het opvallend positief bij Sainz.

‘Volgen is beter, maar F1 moet puur racen blijven’

Volgens Sainz zorgen ook de zachtere ophangingen voor een verschil tegenover de vorige generatie ground-effectauto’s. Daardoor hebben de coureurs minder last van gestuiter en wordt close racing opnieuw iets makkelijker. “Het comfort in de cockpit is beter en je kan de wagen voor je makkelijker volgen. Dat helpt absoluut”, legde hij uit.

Daarnaast geniet Sainz ook van het strategische aspect van de nieuwe regels, waarbij batterijgebruik en energiemanagement een steeds grotere rol spelen. “Je bent constant aan het nadenken tijdens het rijden: over je batterij, je aanvalsmomenten en hoe je iemand kan inhalen. Dat vind ik persoonlijk interessant”, aldus de Madrileen. Toch houdt hij ook een duidelijke kanttekening achter de hand. “Uiteindelijk moet Formule 1 wel puur racen blijven, voluit pushen zonder te veel kunstmatige elementen.”

Reacties (7)

  • jd2000

    Posts: 7.708

    Uiteindelijk moet Formule 1 wel puur racen blijven, voluit pushen zonder te veel kunstmatige elementen, zegt hij..... Snapt hij zelf nog wel wat hij zegt?

    • + 5
    • 9 mei 2026 - 15:58
  • Rogier hier

    Posts: 6.801

    Heeft niemand hier van de term sarcasme gehoord? Sainz was óf niet serieus hier óf is verkeerd gequote óf het is verkeerd vertaald óf het is een fake-news bericht

    • + 4
    • 9 mei 2026 - 16:11
    • koppie toe

      Posts: 5.302

      Er zijn namelijk meer coureurs die de auto beter vinden dan eerdere varianten.
      Dus ja, er is verkeerd gequoteerd.
      De rijders vinden (ook Sainz) de toepassing van elektrisch en bijhorende reglementen niet leuk.
      Dat is wat je elders vaak leest.

      • + 2
      • 9 mei 2026 - 16:36
  • shakedown

    Posts: 1.790

    Wanneer loopt zijn contract af bij Williams?

    • + 0
    • 9 mei 2026 - 16:30
  • Ome Theo

    Posts: 360

    wiens brood men eet...?

    • + 1
    • 9 mei 2026 - 20:34
  • gridiron

    Posts: 3.420

    Er is toch geen enkele rijder die heeft verklaard dat ze geen fan zijn van de auto op aerodynamisch vlak, over de aandrijving daarentegen zijn ze bijna allemaal akkoord dat die op geen kloot trekt om het zachtjes uit te drukken.

    • + 1
    • 9 mei 2026 - 22:22

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.341
  • Podiums 29
  • Grand Prix 236
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

