Max Verstappen maakt aankomend weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring, en hij kan haast niet wachten om in de auto te stappen. De Nederlander maakte tijdens zijn deelnames aan de NLS-races al veel indruk, en zijn doel voor aankomend weekend is duidelijk: winnen.

Verstappen maakte er nooit een geheim van dat hij droomt van het rijden van langeafstandsraces. De Nederlandse Red Bull-coureur haalde vorig jaar zijn licenties voor de Nordschleife, en bereidde zich in de afgelopen maanden voor op de 24 uur van de Nürburgring. Voor Verstappen wordt het een belangrijk weekend, en hij heeft dan ook een sterk team om zich heen verzameld. Zijn Mercedes-AMG GT3 wordt gerund door het sterke Team Winward, en met Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella heeft hij drie sterke teamgenoten.

Waarom neemt Verstappen deel aan deze race?

Verstappen heeft er alle vertrouwen in, zo laat hij doorschemeren in zijn preview: "Met het team staan we ervoor om ook kansen te creëren voor andere coureurs. Ik had in gedachten om zelf buiten de Formule 1 te racen, maar tegelijkertijd wilde ik via de simracewereld kansen creëren voor simracers om in de echte wereld te racen. Dat is tot nu toe al gelukt met Chris Lulham."

"Een van de grootste races van het jaar is natuurlijk de 24 uur van de Nürburgring, daarom zijn we hier. We doen mee met een zeer professionele line-up, inclusief mezelf, en dat is echt gaaf. Het is ook iets wat ik elk jaar wil doen, met één of meerdere auto's. Het belangrijkste doel is om races te winnen."

'Dat is het beste gevoel'

Verstappen ziet het als een speciale race waaraan hij graag wil deelnemen. Na veel voorbereiding op de simulator, is het nu tijd voor het echte werk. Ook het racen in het donker is een uitdaging: "Dat wordt waarschijnlijk het beste gevoel. Je bent dan helemaal alleen, en je geeft voluit in de nacht. De auto is normaal gesproken het snelst gedurende de koelte als het donker is, dus ik kijk ernaar uit."

Wat is het doel?

Over zijn doel is Verstappen glashelder: "Succes betekent winnen. Zo simpel is het gewoon, daarom zijn we hier. Ik weet dat het niet makkelijk zal worden, maar dat is het doel voor iedereen. Maar tegelijkertijd kijk ik gewoon uit naar de hele ervaring: het delen van mijn auto met mijn teamgenoten en het samenwerken gedurende het weekend."