user icon
icon

Verstappen wil aanvallen op de Nürburgring: "Succes betekent winnen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen wil aanvallen op de Nürburgring: "Succes betekent winnen"

Max Verstappen maakt aankomend weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring, en hij kan haast niet wachten om in de auto te stappen. De Nederlander maakte tijdens zijn deelnames aan de NLS-races al veel indruk, en zijn doel voor aankomend weekend is duidelijk: winnen.

Verstappen maakte er nooit een geheim van dat hij droomt van het rijden van langeafstandsraces. De Nederlandse Red Bull-coureur haalde vorig jaar zijn licenties voor de Nordschleife, en bereidde zich in de afgelopen maanden voor op de 24 uur van de Nürburgring. Voor Verstappen wordt het een belangrijk weekend, en hij heeft dan ook een sterk team om zich heen verzameld. Zijn Mercedes-AMG GT3 wordt gerund door het sterke Team Winward, en met Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella heeft hij drie sterke teamgenoten.

Meer over Max Verstappen Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei
 Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

3 mei

Waarom neemt Verstappen deel aan deze race?

Verstappen heeft er alle vertrouwen in, zo laat hij doorschemeren in zijn preview: "Met het team staan we ervoor om ook kansen te creëren voor andere coureurs. Ik had in gedachten om zelf buiten de Formule 1 te racen, maar tegelijkertijd wilde ik via de simracewereld kansen creëren voor simracers om in de echte wereld te racen. Dat is tot nu toe al gelukt met Chris Lulham."

"Een van de grootste races van het jaar is natuurlijk de 24 uur van de Nürburgring, daarom zijn we hier. We doen mee met een zeer professionele line-up, inclusief mezelf, en dat is echt gaaf. Het is ook iets wat ik elk jaar wil doen, met één of meerdere auto's. Het belangrijkste doel is om races te winnen."

'Dat is het beste gevoel'

Verstappen ziet het als een speciale race waaraan hij graag wil deelnemen. Na veel voorbereiding op de simulator, is het nu tijd voor het echte werk. Ook het racen in het donker is een uitdaging: "Dat wordt waarschijnlijk het beste gevoel. Je bent dan helemaal alleen, en je geeft voluit in de nacht. De auto is normaal gesproken het snelst gedurende de koelte als het donker is, dus ik kijk ernaar uit."

Wat is het doel?

Over zijn doel is Verstappen glashelder: "Succes betekent winnen. Zo simpel is het gewoon, daarom zijn we hier. Ik weet dat het niet makkelijk zal worden, maar dat is het doel voor iedereen. Maar tegelijkertijd kijk ik gewoon uit naar de hele ervaring: het delen van mijn auto met mijn teamgenoten en het samenwerken gedurende het weekend."

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.435

    24 uur duur voor een race erg lang, hopelijk blijft de auto heel, wat hij eerder niet deed, dus ik zie het niet al te rooskleurig in, maar gaat er niets mis dan wint Max met zijn team.

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 15:47

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar