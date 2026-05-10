Carlos Sainz was niet tevreden over de manier van rijden van Max Verstappen. De Spaanse oud-teamgenoot van Verstappen liet dat duidelijk weten na de race. Volgens Peter Windsor overdrijft Sainz enorm en hij haalt uit naar de Spanjaard. 

Max Verstappen ging van start vanaf de eerste startrij, maar het ging in bocht één al mis. De Nederlander spinde en wist op bijzondere wijze niemand te raken door een knappe 360. De Nederlander was hierdoor wel teruggevallen naar de tiende plek en dus bij Sainz. De twee kregen het flink aan de stok en Verstappen probeerde zo snel mogelijk voorbij te gaan aan Sainz. 

Windsor is het niet eens met Sainz

Op een livestream op zijn YouTube-kanaal vertelt Windsor het niet eens te zijn met Sainz, die meteen op zijn boordradio te horen was over Verstappen. Op de vraag of Verstappen té agressief was, antwoordt Windsor met een kort, maar duidelijk antwoord: "Nee, dat vind ik niet." Verstappen wordt door velen gezien als een extreem agressieve coureur. 

Volgens Windsor ligt het dus ergens anders en heeft dat ook te maken met de goede prestatie van Verstappen in Miami. "Ik denk dat hij zo goed presteert, omdat hij ontzettend bedreven is in het lezen van de situatie op het circuit, doortastend is, het juiste moment kiest en niet treuzelt. Max gaat er gewoon voor. Er zijn in de geschiedenis van de sport niet veel coureurs geweest zoals hij. Ik denk dat je dit gewoon moet accepteren en ervan moet genieten", aldus de Britse journalist.

Sainz heeft geen recht van spreken

Volgens Windsor is Sainz absoluut de laatste coureur die iets mag zeggen over de agressieve rijstijl van Verstappen. "Hij is zelf ook behoorlijk agressief, nietwaar? Of vindt hij dat iedereen tegenwoordig maar rustig op zijn beurt moet wachten? Ik weet het niet. Carlos is eigenlijk ook niet in de positie om hierover te praten, want hij moet van binnen kapot zijn van het feit dat hij is ontslagen (door Ferrari, red.) en vervolgens naar Williams is gegaan, in plaats van naar Audi. Dat moet hem zo geraakt hebben dat hij op dit moment van geen enkel aspect in het racen geniet en ernaar uitkijkt om te gaan golfen en plezier te maken met zijn vader in een Dakar-auto."

Windsor heeft geen moeite met critici over Verstappen, maar hij kan hen niet begrijpen. "Ik hecht niet zo veel waarde aan wat mensen zeggen, want ze roepen altijd wat voor de hand ligt. Het is een beetje zoals laatst met Montoya. Hij is geen fan van Max, maar dat hoeft ook niet. Je zou hem dan alsnog als de beste coureur kunnen bestempelen, want dat is Max."

jd2000

Posts: 7.713

Amen

  • 12
  • 10 mei 2026 - 14:59
F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Williams Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Aajd Flupke

    Posts: 163

    #team Windsor

    • + 6
    • 10 mei 2026 - 14:47
  • jd2000

    Posts: 7.713

    Amen

    • + 12
    • 10 mei 2026 - 14:59
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.337

    Windsor heeft ook last van het ‘je mag alleen een mening hebben als je perfect bent-syndroom’.

    Complete drogreden natuurlijk van Peter, al is het waar over Sainz, dan heeft Carlos nog steeds recht van spreken.

    • + 3
    • 10 mei 2026 - 19:26
    • snailer

      Posts: 32.775

      Windsor heeft ook recht van spreken.

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 00:45
  • elflitso

    Posts: 1.882

    Max is gewoon een hard core driver die zijn kansen pakt en benut. De andere coureurs beschikken niet over dit soort talent. Wat Russel in Miami flikte op Max zijn achterkant, dat had eens andersom moeten zijn. Nou dan hadden de rapen gaar geweest.

    • + 5
    • 10 mei 2026 - 19:43

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

