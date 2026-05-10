Carlos Sainz was niet tevreden over de manier van rijden van Max Verstappen. De Spaanse oud-teamgenoot van Verstappen liet dat duidelijk weten na de race. Volgens Peter Windsor overdrijft Sainz enorm en hij haalt uit naar de Spanjaard.

Max Verstappen ging van start vanaf de eerste startrij, maar het ging in bocht één al mis. De Nederlander spinde en wist op bijzondere wijze niemand te raken door een knappe 360. De Nederlander was hierdoor wel teruggevallen naar de tiende plek en dus bij Sainz. De twee kregen het flink aan de stok en Verstappen probeerde zo snel mogelijk voorbij te gaan aan Sainz.

Windsor is het niet eens met Sainz

Op een livestream op zijn YouTube-kanaal vertelt Windsor het niet eens te zijn met Sainz, die meteen op zijn boordradio te horen was over Verstappen. Op de vraag of Verstappen té agressief was, antwoordt Windsor met een kort, maar duidelijk antwoord: "Nee, dat vind ik niet." Verstappen wordt door velen gezien als een extreem agressieve coureur.

Volgens Windsor ligt het dus ergens anders en heeft dat ook te maken met de goede prestatie van Verstappen in Miami. "Ik denk dat hij zo goed presteert, omdat hij ontzettend bedreven is in het lezen van de situatie op het circuit, doortastend is, het juiste moment kiest en niet treuzelt. Max gaat er gewoon voor. Er zijn in de geschiedenis van de sport niet veel coureurs geweest zoals hij. Ik denk dat je dit gewoon moet accepteren en ervan moet genieten", aldus de Britse journalist.

Sainz heeft geen recht van spreken

Volgens Windsor is Sainz absoluut de laatste coureur die iets mag zeggen over de agressieve rijstijl van Verstappen. "Hij is zelf ook behoorlijk agressief, nietwaar? Of vindt hij dat iedereen tegenwoordig maar rustig op zijn beurt moet wachten? Ik weet het niet. Carlos is eigenlijk ook niet in de positie om hierover te praten, want hij moet van binnen kapot zijn van het feit dat hij is ontslagen (door Ferrari, red.) en vervolgens naar Williams is gegaan, in plaats van naar Audi. Dat moet hem zo geraakt hebben dat hij op dit moment van geen enkel aspect in het racen geniet en ernaar uitkijkt om te gaan golfen en plezier te maken met zijn vader in een Dakar-auto."

Windsor heeft geen moeite met critici over Verstappen, maar hij kan hen niet begrijpen. "Ik hecht niet zo veel waarde aan wat mensen zeggen, want ze roepen altijd wat voor de hand ligt. Het is een beetje zoals laatst met Montoya. Hij is geen fan van Max, maar dat hoeft ook niet. Je zou hem dan alsnog als de beste coureur kunnen bestempelen, want dat is Max."