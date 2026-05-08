Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft in Miami voor het eerst publiekelijk gereageerd op de commotie rondom het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase naar McLaren. Na een diplomatiek gesprek tussen Mekies en McLaren-CEO Zak Brown wil het Oostenrijkse team de discussie sluiten, maar de onderliggende spanning blijft voelbaar. Voor Nederlandse fans is Lambiase meer dan een ingenieur: hij is het gezicht van het succesvolle duo dat samen met Verstappen vier wereldtitels won.

Een verspreking die een rel ontketende

Voorafgaand aan het raceweekend in Miami werd bevestigd dat Lambiase uiterlijk in 2028 naar McLaren overstapt. Bij de Britse renstal krijgt hij de rol van Chief Racing Officer. Maar de rust duurde niet lang. Red Bull-teambaas Mekies stelde in diverse interviews dat Lambiase teambaas zou worden bij McLaren, iets wat volgens CEO Zak Brown niet klopt. "Hij weet blijkbaar iets wat ik niet weet!" zo reageerde Brown meteen.

Brown hintte er ook op dat de situatie voor Lambiase ongemakkelijk kan worden lang voor zijn contract in 2028 afloopt. "Op een gegeven moment wordt het waarschijnlijk onprettig om iemand in je team te hebben waarvan je weet dat hij naar een rivaal gaat." Tegelijk liet Brown de deur op een kier staan: "Als er iets eerder geregeld kan worden, zijn wij daar uiteraard in geïnteresseerd."

Ontmoeting achter de schermen

Op zondagochtend bezocht Brown de Red Bull-hospitality, waar hij samen met Mekies en Red Bulls sportchef Oliver Mintzlaff sprak over de uitspraken in de media. Mekies deed luchtig over het bezoek: "Het ging om de Red Bull, hij wilde graag onze Red Bull proeven!" Maar serieuzer: "Niemand van ons had behoefte om hierover nog langer een soort pingpongspel te spelen. We hebben er goed over gesproken, zoals we altijd doen, en gaan daarna gewoon verder."

F1-journalist Erik van Haren van De Telegraaf stelt dat de spanningen tussen Red Bull en McLaren oplopen. De twee teams botsen niet alleen op de baan, maar ook achter de schermen. In het persbericht waarmee McLaren Lambiases komst aankondigde, verwees de renstal ook nadrukkelijk naar twee voormalige Red Bull-namen die al eerder werden aangetrokken. Red Bull beschouwde dat als kinderachtig. "De onderlinge animositeit is duidelijk voelbaar."

Lambiase is de derde uit een reeks vertrekken

Lambiase is niet de eerste Red Bull-medewerker die naar McLaren vertrekt: Rob Marshall werd al in 2024 technisch directeur bij de renstal uit Woking, en Will Courtenay trad begin 2026 aan als sportief directeur. Eerder vertrokken ook de legendarische ontwerper Adrian Newey naar Aston Martin, en zowel oud-teambaas Christian Horner als adviseur Helmut Marko. Voor Mekies is het onontkoombare realiteit: "We willen het feit niet ontkennen dat we talent hebben verloren. Dat is een feit en dat speelt al drie of vier jaar. Daardoor geniet het binnen het team de hoogste prioriteit om een omgeving te creëren waarin we het beste talent kunnen behouden, ontwikkelen en aantrekken."

Verstappen steunt zijn man, maar de vragen stapelen zich op

Lambiase en Verstappen wonnen samen vier wereldtitels en 71 Grands Prix. Toch lijkt Verstappen het besluit van zijn race-engineer volledig te steunen. "Het is een ongelooflijke kans voor hem, niet alleen qua rol maar ook voor zijn toekomst. Je moet ook aan je gezin en je langetermijnzekerheid denken," zei Verstappen bij Viaplay. "Hij vertelde me dat hij het van mij wilde horen. Ik zei: 'Ga er honderd procent voor.' We hebben al alles samen bereikt, en meer dan één keer."

Verstappen verklaarde eerder dat zijn tijd bij Red Bull zou afhangen van Lambiases aanwezigheid. Zijn vader Jos stelt echter nu dat hij niet meer verwacht dat dat het geval zal zijn en dat zijn zoon waarschijnlijk gewoon doorgaat na Lambiases vertrek. Toch vormt het vertrek van Lambiase een factor in de afwegingen van Verstappen over zijn toekomst. Zijn contract bij Red Bull loopt eveneens tot eind 2027 en Lambiase verlaat Red Bull na het aflopen van zijn contract aan het einde van datzelfde jaar.

Verstappen staat na de eerste drie raceweekenden van dit seizoen negende in het kampioenschap.