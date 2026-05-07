Max Verstappen finishte afgelopen weekend de Grand Prix van Miami op de vijfde plaats. Ondanks dat de Nederlander wederom niet op het podium eindigde, kon hij zich weer even nestelen in de top van het Formule 1-veld. Red Bull Racing had na afloop een bemoedigende boodschap klaarliggen voor hun stercoureur.

Verstappen kwalificeerde zich als tweede en kon na een spin in de openingsronde nog goed herstellen richting het middenveld. Hiermee verraadde de viervoudig wereldkampioen dat Red Bull gedurende de F1-loze periode van een maand, toch degelijk stappen heeft weten te zetten.

Red Bull ziet progressie na race in Miami

Ook Laurent Mekies keek met opgeheven hoofd naar de race in Miami. Volgens de Fransman is zijn team in aanloop naar de race in Florida weer wat dichter bij onder andere Mercedes, McLaren en Ferrari gekomen. "Onze auto is vandaag heel anders dan vijf weken geleden in Japan, toen we 1,2 seconden achter de pole zaten", zo erkent Mekies tegenover onder meer GPToday.net.

"Het is duidelijk dat we nog veel werk hebben te verrichten, maar als ik kijk naar ons raceritme en onze kwalificatietijden, denk ik dat we op de goede weg zijn", voegde Mekies daaraan toe.

Wat ligt er nog in het verschiet voor Verstappen?

Verstappen kan echter nog niet denken aan een mogelijke vijfde wereldtitel in 2026. De 28-jarige staat maar liefst 76 punten achter op WK-leider Andrea Kimi Antonelli en ook in Miami bleek dat de Mercedes nog een maatje te groot is voor de RB22. Wellicht dat Mekies en consorten erin slagen om de naar verluidt te zware Red Bull-bolide, wat meer af te laten vallen.

Op 24 mei wordt het seizoen in de koningsklasse van de autosport hervat. Dan zal de Grand Prix van Canada plaatsvinden in Montréal.