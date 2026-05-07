Red Bull heeft goed nieuws voor Verstappen: "Zijn op de goede weg"

Red Bull heeft goed nieuws voor Verstappen: "Zijn op de goede weg"

Max Verstappen finishte afgelopen weekend de Grand Prix van Miami op de vijfde plaats. Ondanks dat de Nederlander wederom niet op het podium eindigde, kon hij zich weer even nestelen in de top van het Formule 1-veld. Red Bull Racing had na afloop een bemoedigende boodschap klaarliggen voor hun stercoureur. 

Verstappen kwalificeerde zich als tweede en kon na een spin in de openingsronde nog goed herstellen richting het middenveld. Hiermee verraadde de viervoudig wereldkampioen dat Red Bull gedurende de F1-loze periode van een maand, toch degelijk stappen heeft weten te zetten. 

Red Bull ziet progressie na race in Miami

Ook Laurent Mekies keek met opgeheven hoofd naar de race in Miami. Volgens de Fransman is zijn team in aanloop naar de race in Florida weer wat dichter bij onder andere Mercedes, McLaren en Ferrari gekomen. "Onze auto is vandaag heel anders dan vijf weken geleden in Japan, toen we 1,2 seconden achter de pole zaten", zo erkent Mekies tegenover onder meer GPToday.net

"Het is duidelijk dat we nog veel werk hebben te verrichten, maar als ik kijk naar ons raceritme en onze kwalificatietijden, denk ik dat we op de goede weg zijn", voegde Mekies daaraan toe. 

Wat ligt er nog in het verschiet voor Verstappen? 

Verstappen kan echter nog niet denken aan een mogelijke vijfde wereldtitel in 2026. De 28-jarige staat maar liefst 76 punten achter op WK-leider Andrea Kimi Antonelli en ook in Miami bleek dat de Mercedes nog een maatje te groot is voor de RB22. Wellicht dat Mekies en consorten erin slagen om de naar verluidt te zware Red Bull-bolide, wat meer af te laten vallen. 

Op 24 mei wordt het seizoen in de koningsklasse van de autosport hervat. Dan zal de Grand Prix van Canada plaatsvinden in Montréal. 

schwantz34

Posts: 41.984

Om gewicht te besparen neemt RBR vanaf nu alleen nog updates van papier Waché mee!

  • 6
  • 7 mei 2026 - 08:14
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.648

    RBR Daily
    @RBR_Daily
    ·
    5:28 PM May 5

    🚨 Pierre Waché confirms that Red Bull are bringing a small upgrade for Montreal

    A bigger package is also coming later during the European season.
    autosport dot com/f1/news/exclus

    Fyi he words the Montreal upgrades as 'just a little step'

    🚨 Pierre Waché confirms Red Bull are aiming to bring another weight reduction
    package to Austria.
    [@autosport]

    • + 1
    • 7 mei 2026 - 08:04
    • schwantz34

      Posts: 41.984

      Om gewicht te besparen neemt RBR vanaf nu alleen nog updates van papier Waché mee!

      • + 6
      • 7 mei 2026 - 08:14

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
Red Bull Racing
