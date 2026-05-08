Max Verstappen heeft rondom de Grand Prix van Miami openlijk zijn waardering uitgesproken voor het motorproject van Red Bull en Ford. De viervoudig kampioen is hard in zijn oordeel over de 2026-regels, maar maakt een opvallende uitzondering voor de mensen achter de krachtbron. Voor Nederlandse fans is die steun van belang: of Verstappen bij Red Bull blijft, hangt mede af van zijn vertrouwen in de eigen aandrijflijn.

Trots ondanks frustratie

"Ik ben erg negatief over de regels, maar ik voel me echt trots op het team en ook op de motorkant", zei Verstappen tegenover onder anderen GPblog. Hij voegde toe: "De jongens hebben geweldig werk geleverd. Vanuit dat oogpunt ben ik erg blij om met hen samen te werken."

Verstappen gaf aan trots te zijn op het motorprogramma van Red Bull, dat dit seizoen officieel zijn debuut maakte. Voor de nieuwe regelcyclus koos Red Bull ervoor een eigen krachtbron te ontwikkelen, in samenwerking met Ford. De eerste motor draagt de naam DM01, als eerbetoon aan Dietrich Mateschitz, die de aanzet gaf tot het engineproject.

"Ze hebben ongelooflijk werk verricht om te zijn waar we zijn, terwijl we strijden met McLaren dat een Mercedes-motor heeft", aldus Verstappen. Over de samenwerking met Ford zei hij: "Het is goed. De jongens hebben keihard gewerkt om te zijn waar we nu zijn. Ik denk dat we trots mogen zijn op het geleverde werk, zowel van Red Bull als van de bijdrage van Ford."

Chassis het echte probleem

Zijn waardering voor de motor staat in schril contrast met wat Verstappen zegt over de RB22 als geheel. De krachtbron heeft weliswaar wat vroege problemen gekend, maar de chassisproblemen vormen een grotere zorg voor het team. Volgens schattingen kost het chassis Red Bull ongeveer acht tienden per ronde, de motor slechts twee tienden.

Verstappen bestempelde de RB22 als "onbestuurbaar" in Japan, nadat hij voor het eerst since 2015 de Q3 niet haalde op Suzuka. Teamgenoot Isack Hadjar noemde het chassis "verschrikkelijk" vanwege de constante wisseling tussen onder- en overstuur. Het zusterteam Racing Bulls gebruikt dezelfde Red Bull Ford Powertrains-motor en beschikt over een fractie van de middelen van het hoofdteam, maar liet in de bochtenpartijen consequent betere tijden zien.

Verstappen erkende dat het prestatietekort ruwweg fifty-fifty is verdeeld over chassis en motor, wat hij zelf als relatief meevallend omschreef. Red Bull bouwde zijn eerste F1-krachtbron volledig intern, en presteerde daarmee goed genoeg om de aandacht te trekken van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die de motor tijdens de pre-season tests als referentie noemde.

Upgrades en toekomst

Een nieuw draaiend achtervleugel, een vervanging van het stuurhuis en gewichtsreductie zorgden er in Miami voor dat het team zijn meest competitieve weekend van het seizoen beleefde. Teambaas Laurent Mekies schatte de racepace sterk genoeg voor een positie tussen derde en vijfde. Het volgende significante upgradepakket, met verdere gewichtsreductie, staat gepland voor het Europese seizoen, mogelijk rond de Grand Prix van Oostenrijk.

De RB22 kampt nog altijd met zo'n tien kilogram overgewicht, wat Verstappen naar schatting drie tot vier tienden per ronde kost. Red Bull verwacht dit overschot voor de zomerstop niet volledig weg te werken.

"Ik ben nu al heel tevreden en trots op waar we staan. We blijven gewoon werken om beter te worden", besloot Verstappen. Met 26 punten staat hij vijfde in het wereldkampioenschap.