Mark Webber trekt aan de bel. De voormalig Red Bull-coureur stelt dat de Formule 1 het zich simpelweg niet kan veroorloven Max Verstappen te verliezen. Zijn vergelijking is raak: zonder Verstappen verdwijnt de prikkel die zijn concurrenten scherp houdt. Voor Nederland staat er extra veel op het spel, want de Dutch GP in Zandvoort is grotendeels gebouwd op de Verstappen-hype.

Slapende rivalen

Webber grijpt naar het tennis voor zijn sterkste argument. "Het is zoals Rafa en Roger. Als Rafa er niet is, pusht Roger dan nog even hard? Je hebt iemand nodig die je slapende nachten bezorgt, en Verstappen heeft dat al een lange tijd gedaan." De boodschap is helder: Verstappen maakt het hele veld beter door zijn aanwezigheid alleen al

Webber benadrukte zijn overtuiging dat Verstappen in de F1 moet blijven: "Kortom, het is heel belangrijk dat we Max in de sport houden, omdat hij elke coureur in het veld optilt." Tegelijk erkent de Australiër dat Verstappen keuzes heeft verdiend: "Als de prikkels voor hem afnemen, heeft hij het recht om beslissingen te nemen. Hij heeft een indrukwekkende erelijst, jaar in jaar uit geleverd, en dat geeft hem opties."

Miami liet Verstappen niet gelukkig achter

De timing van Webbers oproep is niet toevallig. Verstappen heeft geen geheim gemaakt van zijn afkeer van de reglementen van dit jaar, waarmee hij de deur openlaat voor een mogelijk vertrek aan het einde van het seizoen. Zelfs na de aanpassingen aan de regels en de verbeterde prestaties van zijn RB22 in Miami was de viervoudig wereldkampioen nog altijd niet tevreden.

Verstappen had zijn fans al met een flinke cliffhanger achtergelaten in Japan, toen hij vlak voor de vijfweekse pauze liet optekenen niet zeker te weten of hij door wil in de Formule 1. De coureur stoort zich mateloos aan de nieuwe reglementen waarbij de verdeling tussen elektrisch en motorisch vermogen 50/50 is, waardoor coureurs hier en daar van het gas moeten in de bochten. Verstappen is van mening dat het reglement fundamentele tekortkomingen bevat en dat er richting 2027 echt iets moet veranderen.

In Miami moest Verstappen uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats, nadat een spin bij de start hem terugwierp naar het middenveld. Daarmee wordt het de vraag wat er moet gebeuren om de 28-jarige Nederlander te overtuigen te blijven, want hij heeft aangegeven dat zelfs een winnende auto zijn gevoel over de huidige auto's niet zou veranderen.

Nederlandse belangen

Voor Nederland gaat dit debat verder dan sportief nieuws. Verstappen is de motor achter de explosieve groei van het Nederlandse F1-publiek en het directe bestaansrecht van de Grand Prix van Zandvoort. Een vertrek van Verstappen zou die basis direct onder druk zetten.

Webber, die als manager van Oscar Piastri ook zakelijke belangen heeft in de sport, spreekt nadrukkelijk als buitenstaander. Mensen zoals Verstappen heeft de sport nodig, stelde de voormalig Red Bull-coureur. Liberty Media en de teams weten precies hoe belangrijk Verstappen voor de Formule 1 is.

Verstappen staat zevende in het WK met 26 punten, op 74 punten van leider Kimi Antonelli.