Albers kritisch op Brown na hommeles met Lambiase: "Graaft zijn eigen graf"

Albers kritisch op Brown na hommeles met Lambiase: "Graaft zijn eigen graf"

Christijan Albers heeft hard uitgehaald naar McLaren en CEO Zak Brown. De Nederlander is bijzonder kritisch op de manier waarop het team communiceert over de mogelijke komst en toekomstrol van Gianpiero Lambiase, die overkomt van Red Bull Racing.

In de Formule 1-podcast van de Telegraaf spaarde Albers de Britse renstal allerminst. Volgens hem zorgt de huidige aanpak alleen maar voor onrust en speculatie, iets wat eenvoudig voorkomen had kunnen worden met duidelijkere communicatie.

‘Brown graaft zijn eigen graf’

Albers is duidelijk in zijn oordeel over de situatie bij McLaren. “Zak Brown is hier gewoon zijn eigen graf aan het graven”, klinkt het scherp. Volgens de oud-coureur pakt de Amerikaan de hele kwestie rond Lambiase compleet verkeerd aan.

Hij benadrukt dat transparantie cruciaal is in dit soort situaties. “Als we eerlijk zijn: dit is gewoon niet correct aangepakt. Brown zit hier volledig naast en dat gaat hem opbreken als dit zo doorgaat.”

‘Communicatie bij McLaren schiet tekort’

Volgens Albers had McLaren de situatie veel eenvoudiger kunnen managen door vanaf het begin open kaart te spelen. Hij schetst hoe het volgens hem wél had gemoeten. “Je had gewoon duidelijk moeten communiceren: hij komt binnen in een bepaalde rol en er ligt een perspectief richting een toppositie, bijvoorbeeld als teambaas. Waarom zeg je dat niet gewoon?”

Tot slot waarschuwt hij voor de gevolgen van het huidige beleid. “Op deze manier ondermijn je jezelf. Als je mensen binnenhaalt of verschuift, moet je dat perfect managen. Doe je dat niet, dan zagen ze op een bepaald moment zelf de poten onder je stoel vandaan.”

Mekies sprak zijn mond voorbij

Tijdens het weekend in Miami zorgde Laurent Mekies voor een klein relletje. De teambaas van Red Bull beweerde - terwijl Andrea Stella als teambaas bij McLaren fungeert - dat Lambiase het stokje als teamchef ging overnemen. Vervolgens ging Brown op bezoek bij de Oostenrijkse renstal om pak hem beet een halfuur te 'babbelen'. 

Wellicht dat Lambiase daadwerkelijk de teambaas wordt van McLaren, aangezien Stella in verband wordt gebracht met een overstap naar Ferrari.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Christijan Albers Zak Brown Gianpiero Lambiase McLaren Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.420

    Lekker dan, kunnen we de komende 2 jaar nog van genieten.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 18:36
  • gridiron

    Posts: 3.407

    En op welke betrouwbare bron baseert Albers zich, zolang McLaren of Lambiase geen duidelijkheid verschaft zijn dergelijke uitspraken roddels.

    • + 1
    • 6 mei 2026 - 18:40
    • DeGladdeViking

      Posts: 935

      Ik denk dat Albers nog wel wat banden heeft met Mercedes. Heeft nog voor Mercedes gereden in de tijd dat Norbert Haug nog wat actiever in de racerij deelnam.

      Ik denk (en ook dat is een aanname) dat Albers meer bronnen heeft dan je zou verwacht.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 19:30
    • Polleke2

      Posts: 2.002

      Hij kent sowieso GP en Mekies erg goed persoonlijk.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 20:39
  • DenniSNL1980

    Posts: 454

    Albers die Zak Brown van "advies" voorziet....
    Brown heeft in zijn linkerpink al meer verstand zitten dan Albers in zijn hele hersenpan, maar dat weerhoudt Albers niet.

    • + 1
    • 6 mei 2026 - 18:49
  • Larry Perkins

    Posts: 64.827

    Analyse van The Race...

    Why McLaren confronted Red Bull over surprise F1 team boss claim
    (THE RACE, 8,00 minuten)

    https://youtu.be/Gfqul5VJpuU

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 18:49
  • Need5Speed

    Posts: 3.775

    Zak mag wel oppassen, Albers weet wat hij zegt.
    Als ex-coureur van Minardi, Midland en Spyker, ex-teambaas van Caterham en analist van Viaplay is hij expert op het gebied van eigen graf graven.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 20:31
    • Polleke2

      Posts: 2.002

      Nou hij weet zeker heel goed hoe het in die wereld werkt.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 20:40
    • Need5Speed

      Posts: 3.775

      Ik denk wel dat Zak er juist op uit is om verwarring te zaaien over wat ze met Lambiase van plan zijn. Zolang ze binnen McLaren weten wat ze van plan zijn raakt het hen zelf niet.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 21:11

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

