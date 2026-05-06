Christijan Albers heeft hard uitgehaald naar McLaren en CEO Zak Brown. De Nederlander is bijzonder kritisch op de manier waarop het team communiceert over de mogelijke komst en toekomstrol van Gianpiero Lambiase, die overkomt van Red Bull Racing.

In de Formule 1-podcast van de Telegraaf spaarde Albers de Britse renstal allerminst. Volgens hem zorgt de huidige aanpak alleen maar voor onrust en speculatie, iets wat eenvoudig voorkomen had kunnen worden met duidelijkere communicatie.

‘Brown graaft zijn eigen graf’

Albers is duidelijk in zijn oordeel over de situatie bij McLaren. “Zak Brown is hier gewoon zijn eigen graf aan het graven”, klinkt het scherp. Volgens de oud-coureur pakt de Amerikaan de hele kwestie rond Lambiase compleet verkeerd aan.

Hij benadrukt dat transparantie cruciaal is in dit soort situaties. “Als we eerlijk zijn: dit is gewoon niet correct aangepakt. Brown zit hier volledig naast en dat gaat hem opbreken als dit zo doorgaat.”

‘Communicatie bij McLaren schiet tekort’

Volgens Albers had McLaren de situatie veel eenvoudiger kunnen managen door vanaf het begin open kaart te spelen. Hij schetst hoe het volgens hem wél had gemoeten. “Je had gewoon duidelijk moeten communiceren: hij komt binnen in een bepaalde rol en er ligt een perspectief richting een toppositie, bijvoorbeeld als teambaas. Waarom zeg je dat niet gewoon?”

Tot slot waarschuwt hij voor de gevolgen van het huidige beleid. “Op deze manier ondermijn je jezelf. Als je mensen binnenhaalt of verschuift, moet je dat perfect managen. Doe je dat niet, dan zagen ze op een bepaald moment zelf de poten onder je stoel vandaan.”

Mekies sprak zijn mond voorbij

Tijdens het weekend in Miami zorgde Laurent Mekies voor een klein relletje. De teambaas van Red Bull beweerde - terwijl Andrea Stella als teambaas bij McLaren fungeert - dat Lambiase het stokje als teamchef ging overnemen. Vervolgens ging Brown op bezoek bij de Oostenrijkse renstal om pak hem beet een halfuur te 'babbelen'.

Wellicht dat Lambiase daadwerkelijk de teambaas wordt van McLaren, aangezien Stella in verband wordt gebracht met een overstap naar Ferrari.