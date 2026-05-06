Red Bull Racing sluit een mogelijke terugkeer van de V8-motoren in de Formule 1 allerminst uit. Integendeel: binnen het team wordt zo’n scenario zelfs met interesse bekeken, terwijl de huidige generatie power units nog maar net zijn intrede heeft gedaan.
De nieuwe motoren, waarbij het vermogen voor de helft uit een verbrandingsmotor en voor de helft uit elektrische ondersteuning bestaat, vallen voorlopig niet overal in de smaak. Daardoor wordt er achter de schermen al voorzichtig vooruitgekeken naar de volgende reglementswijziging, die rond 2030 of 2031 op de planning staat.
Red Bull Ford ziet kansen in V8-terugkeer
FIA-president Mohammed Ben Sulayem gooide in Miami olie op het vuur door te stellen dat de Formule 1 sowieso terug wil naar V8-motoren in de volgende cyclus. In het meest optimistische scenario gebeurt dat al in 2030, al moeten dan vier van de zes motorleveranciers hun fiat geven.
Bij Red Bull Ford Powertrains klinkt alvast geen weerstand. “Als Red Bull Ford Powertrains staan we daar eigenlijk vrij positief tegenover”, maakt teambaas Laurent Mekies duidelijk tegenover onder meer GPToday.net. “We hebben eerder al bewezen dat we vanaf nul kunnen beginnen en toch iets competitiefs kunnen neerzetten.”
Volgens Mekies is dat ook nu het geval. “We zijn helemaal van scratch gestart met deze power unit en ik denk dat de basis degelijk is. We komen nog wat tekort tegenover Mercedes qua pure prestaties, maar de jongens hebben een fantastische job geleverd om ons meteen in de strijd te brengen.”
‘Nieuwe uitdaging spreekt ons net aan’
Mekies erkent dat er nog progressie nodig is, maar kijkt tegelijk vooruit. “Net daarom kijken we uit naar wat er komt. Zo’n nieuwe uitdaging spreekt ons net aan”, klinkt het. “We zijn misschien iets flexibeler en onafhankelijker dan sommige andere fabrikanten. We hebben niet dezelfde geschiedenis, maar dat maakt ons net hongerig.”
Een eventuele overstap naar V8-motoren hoeft volgens hem dus geen struikelblok te zijn. “We zien dat niet als een probleem, maar als een opportuniteit om opnieuw iets op te bouwen.”
Ook partner Ford lijkt daar niet weigerachtig tegenover te staan, mede door de eigen filosofie van het merk. “Er zit nog altijd een V8 in de Ford Mustang”, verwijst Mekies met een knipoog. “Ik rijd er elke dag mee rond in Milton Keynes, dus misschien geeft ons dat wel een klein voordeel richting de toekomst.”
Reacties (4)Login om te reageren
Tra893SDk
Posts: 60
Waarom een V8 en praat niemand over de V10? Die was sneller en lichter. En ze zijn beiden net zo irrelevant voor de huidige autoindustrie, maar een V10 laat ruimte over voor nieuwe implementaties naast de motor die niet zo ontzettend sterk uitontwikkeld hoeven te worden dat ze ook ontzettend klein moeten worden.
Maar goed, misschien dat ze een V8 en V10 moten doen? Ik wil meer diversiteit qua techniek. F1 is te gereguleerd waardoor het saaier dan ooit is. Er zijn amper ontwikkel-verhalen behalve zeer algemene zaken.
Maxiaans
Posts: 8.279
V10 was absoluut niet sneller, vooral veel onbetrouwbaarder dan de V8. V10 was ook meteen 3.5L cilinder inhoud en de V8 2.8L.
Productie zou immens schelen qua kosten ook. V8 zou ik toejuichen.
Maxiaans
Posts: 8.279
Het is hoe dan ook geweldig om te zien dat een energie drankjes fabrikant een faciliteit kan neerzetten waar nu de meest 'belachelijke' motor formule kan worden geproduceerd met behulp van Ford.
Twee jaar geleden was het niet mogelijk geweest en zou Ford meteen door de mand vallen en er zou waarschijnlijk helemaal niks van terecht komen, Honda laten gaan was de grootste fout ooit en daarna de leegloop bij RBR.
Zonder Adrian Newey zou er geen competitive wagen kunnen worden gebouwd, Wache zou er geen reet van kunnen en Max zou al voor het begin van het seizoen het team verlaten werd hier geroepen.
Ja, deze motor formule is gewoon zwaar KUT maar ze hebben daar bij RBPT Ford wel een stuk neer kunnen zetten dat qua betrouwbaarheid absoluut niet slecht is en afgelopen qualificatie was het kop of munt wie er Pole position zou pakken, de lach is terug bij iedereen daar in de fabriek en dat kan nog wel eens een factor gaan worden.
Die flip flop vleugel op het achterste is ook nog eens veel effectiever dan de Macarena van de Ferrari, daar zit een opening tussen waar Timmy de bultrug nog door kan zwemmen.. al met al is het gewoon goed, al is het racen nog niet waar het zou moeten zijn.
Laat maar komen deze V8
jd2000
Posts: 7.695
Het is wel duidelijk dat de shit waar men pas een paar races mee hebben gereden een grote flop is. Anders zou men het nu al niet zo veelvuldig over een V8 hebben.