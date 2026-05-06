Red Bull Racing sluit een mogelijke terugkeer van de V8-motoren in de Formule 1 allerminst uit. Integendeel: binnen het team wordt zo’n scenario zelfs met interesse bekeken, terwijl de huidige generatie power units nog maar net zijn intrede heeft gedaan.

De nieuwe motoren, waarbij het vermogen voor de helft uit een verbrandingsmotor en voor de helft uit elektrische ondersteuning bestaat, vallen voorlopig niet overal in de smaak. Daardoor wordt er achter de schermen al voorzichtig vooruitgekeken naar de volgende reglementswijziging, die rond 2030 of 2031 op de planning staat.

Red Bull Ford ziet kansen in V8-terugkeer

FIA-president Mohammed Ben Sulayem gooide in Miami olie op het vuur door te stellen dat de Formule 1 sowieso terug wil naar V8-motoren in de volgende cyclus. In het meest optimistische scenario gebeurt dat al in 2030, al moeten dan vier van de zes motorleveranciers hun fiat geven.

Bij Red Bull Ford Powertrains klinkt alvast geen weerstand. “Als Red Bull Ford Powertrains staan we daar eigenlijk vrij positief tegenover”, maakt teambaas Laurent Mekies duidelijk tegenover onder meer GPToday.net. “We hebben eerder al bewezen dat we vanaf nul kunnen beginnen en toch iets competitiefs kunnen neerzetten.”

Volgens Mekies is dat ook nu het geval. “We zijn helemaal van scratch gestart met deze power unit en ik denk dat de basis degelijk is. We komen nog wat tekort tegenover Mercedes qua pure prestaties, maar de jongens hebben een fantastische job geleverd om ons meteen in de strijd te brengen.”

‘Nieuwe uitdaging spreekt ons net aan’

Mekies erkent dat er nog progressie nodig is, maar kijkt tegelijk vooruit. “Net daarom kijken we uit naar wat er komt. Zo’n nieuwe uitdaging spreekt ons net aan”, klinkt het. “We zijn misschien iets flexibeler en onafhankelijker dan sommige andere fabrikanten. We hebben niet dezelfde geschiedenis, maar dat maakt ons net hongerig.”

Een eventuele overstap naar V8-motoren hoeft volgens hem dus geen struikelblok te zijn. “We zien dat niet als een probleem, maar als een opportuniteit om opnieuw iets op te bouwen.”

Ook partner Ford lijkt daar niet weigerachtig tegenover te staan, mede door de eigen filosofie van het merk. “Er zit nog altijd een V8 in de Ford Mustang”, verwijst Mekies met een knipoog. “Ik rijd er elke dag mee rond in Milton Keynes, dus misschien geeft ons dat wel een klein voordeel richting de toekomst.”