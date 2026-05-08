McLaren kwam sterk voor de dag in Miami, maar Lando Norris is van mening dat het nog beter kan. De regerend wereldkampioen eindigde als tweede in Amerika. Norris denkt dat hij hoger had kunnen eindigen op het Miami International Autodrome.

Het was een feestavond voor McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri eindigden voor het eerst dit seizoen samen op het podium. Vorig jaar was dit een van de normaalste zaken ter wereld. Norris wist de sprintrace in Miami ook te winnen.

Norris is blij met de huidige vorm

Norris geniet van zijn huidige positie bij McLaren. "Ik ben gewoon heel blij met de situatie waarin we ons bevinden, namelijk dat we strijden voor overwinningen, of in ieder geval voor de overwinning van vandaag, een poleposition, de sprintoverwinning." Voor Norris was het weekend dus bijna perfect. "Dus, als ik het vanuit dat perspectief bekijk, denk ik dat het een heel, heel sterk weekend is geweest."

Het team heeft wat updates meegenomen naar Miami. Die hebben goed uitgepakt volgens de Britse wereldkampioen. "Ik heb het gevoel dat ik het hele weekend ook heel goed heb gepresteerd. Dus er zijn heel veel positieve punten. En zoals ze net al zeiden, we zijn enorm vooruitgegaan."

Kan het beter voor Norris

Norris denkt alsnog dat het stukken beter kan. "Het is fantastisch om te zien dat we dit weekend zo'n grote stap voorwaarts hebben gezet, aar je moet jezelf altijd afvragen: 'Heb je vandaag alles eruit gehaald?' En daar ben ik niet zo zeker van. Ik denk dus dat we er beter voor hadden kunnen vechten."

Norris staat momenteel op de vierde plek in het wereldkampioenschap. Na afgelopen Grand Prix is hij ingelopen op Lewis Hamilton. De twee Britten staan momenteel beide op 51 punten. Kimi Antonelli staat eerste in het wereldkampioenschap met honderd punten. De Italiaan heeft dus bijna twee keer zoveel punten dan de McLaren-coureur.