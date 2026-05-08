FIA grijpt keihard in en past motorregels voor 2027 aan

De Formule 1 en de FIA hebben grote regelwijzigingen voor 2027 aangekondigd. Sinds dit jaar wordt er gereden met nieuwe motorregels, maar die kwamen direct onder druk te staan. De FIA heeft zojuist bekendgemaakt dat ze voor volgend jaar de regels gaan aanpassen.

De nieuwe motorregels zorgden voor veel kritiek na de eerste drie races. Na kritiek van onder meer Max Verstappen besloten de FIA en de Formule 1 om een aantal veranderingen door te voeren aan de regels. Dit moest ervoor zorgen dat het racen beter werd, en vooral dat de rol van de batterijen minder groot werden. Nu is besloten om de regels voor volgend jaar helemaal aan te passen.

De FIA laat weten dat er vandaag een meeting op het programma stond tussen de hoge heren van de sport, de teambazen en vertegenwoordigers van de motorleveranciers. Daar werden in eerste instantie de regelwijzigingen van Miami besproken, en werd ook naar 2027 gekeken.

Wat gaat er veranderen?

De praktijk komt het erop neer dat de 50/50 verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten verleden tijd is in 2027. De elektrische componenten gaan een minder grote rol spelen, en er wordt gekozen voor een verdeling van 60/40, waarbij de verbrandingsmotor dus weer een grotere rol gaat spelen.

Het Ice-vermogen wordt met 50 kW verhoogd, terwijl het vermogen uit de elektrische delen met 50 kW wordt verlaagd. De regels gaan pas volgend jaar in, en de FIA lijkt daarmee te luisteren naar de felle kritiek van de afgelopen weken.

Wat betekent dit voor Max Verstappen?

Of dit Max Verstappen in de sport zal houden, is nog niet helemaal duidelijk. De Nederlandse Red Bull-coureur is zeker geen fan van de huidige motorregels, en twijfelde na de Japanse Grand Prix al hardop aan zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. Voor dit jaar zijn de regels nog niet verder aangepast, de zaken die voor vandaag zijn besproken zijn voor 2027.

  • OrangeArrows

    Posts: 3.391

    Prima. Liefst had ik de verhouding 70/30 gezien.

    • + 8
    • 8 mei 2026 - 16:27
    • red slow

      Posts: 3.306

      Ik zie het toch anders. Had het percentage gehouden zoals die was. Had alleen meer vrijheid gegeven. Voor zowel de ontwikkeling, als het gebruik. Het grote probleem nu is vooral dat de rijders over een ronde een maximum mogen verbruiken van de accu. Laat dat los en laat de teams maar accu dichtheid vergroten zonder zwaarder te worden.

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 17:51
  • Snork

    Posts: 22.484

    Keihard!!
    Poeh poeh…
    Maar ik heb wel geklikt, sukkel dat ik ben.

    • + 7
    • 8 mei 2026 - 16:31
    • F1jos

      Posts: 5.219

      Niet keihard genoeg, blij maken met een dooie mus.

      • + 4
      • 8 mei 2026 - 16:52
    • Joeppp

      Posts: 8.553

      Ik ook maar het artikel niet gezelen en gelijk naar beneden gescrolled. dank voor de waarschuwing.

      • + 1
      • 8 mei 2026 - 16:52
    • Larry Perkins

      Posts: 64.885

      Max en ik komen er nog op terug...

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 17:29
    • Larry Perkins

      Posts: 64.885

      Heb namelijk nog niet van Max gehoord wat ik ervan vind.

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 17:31
  • Pietje Bell

    Posts: 34.675

    Kennelijk slechts een kleine stap, wan het is nu eerder 55/45 en wordt 60/40.

    Thomas Maher
    @thomasmaheronf1
    Vertaald uit het Engels

    Een verklaring van de FIA na de regelgevende vergadering van vandaag heeft
    maatregelen voor 2027 goedgekeurd.

    - Een "nominale verhoging van het vermogen van de Verbrandingsmotor (ICE) met
    ~50 kW door een verhoging van de brandstofstroom en een nominale verlaging
    van het ontplooiingsvermogen van het Energie Terugwinsysteem (ERS) met ~50 kW".

    Vertaald uit het Engels

    Dit betekent dat de PU-verdeling is veranderd naar een verhouding van 60/40 ten
    gunste van de ICE, terwijl deze informeel op een 50/50-verdeling stond
    (eigenlijk dichter bij 55/45)

    • + 1
    • 8 mei 2026 - 16:33
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.361

      Wellicht dat dat dan in de praktijk op 65/35 kan uitkomen?

      • + 3
      • 8 mei 2026 - 16:49
    • Pietje Bell

      Posts: 34.675

      Hoezo @Cyril?

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 17:07
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.335

      Omdat je die logica dan door moet trekken en dus wanneer de nieuwe verhouding ook informeel op 60/40 komt de echte verhouding dus ook eigenlijk dichter bij 65/35 komt.

      Je kan niet bij de huidige regels een verschil maken tussen informeel en daadwerkelijk, en dat dan bij de nieuwe opzet weglaten zodat het maar lijkt op een kleine verandering. Ervan uitgaande, dat de 60/40 net als de 50/50 dus inderdaad informeel is.

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 18:10
  • racepace1

    Posts: 691

    geen grotere batterij? dan had het nog beter geweest

    • + 1
    • 8 mei 2026 - 16:40
    • Golf-GTI

      Posts: 1.756

      Betekend ook nog meer gewicht!

      • + 1
      • 8 mei 2026 - 17:27
  • Dale U

    Posts: 1.916

    Dadelijk komt er een artikel, dat de Fia het toch niet doet. Zo blijven de artikelen elkaar opvolgen. Audi en Cadellac, met name Audi zal zich genaaid voelen, maar die krijgen wat privelegs als compensatie, zo gaan we verder.

    • + 2
    • 8 mei 2026 - 16:40
  • racepace1

    Posts: 691

    In principe zijn de partijen overeengekomen dat de brandstofmotor in 2027 50 kW (67pk) sterker wordt (nu is dat grofweg 400 kW (536 pk). Dat moet bereikt worden door meer brandstofverbruik toe te staan. De elektromotor (MGU-K) wordt juist 50 kW zwakker, van 350 kW naar 300 kW (402 pk).
    Ben benieuwd wat die 70 pk's met het geluid gaan doen

    • + 1
    • 8 mei 2026 - 17:16
    • Golf-GTI

      Posts: 1.756

      Heulemaal nix, nada, njente!

      • + 1
      • 8 mei 2026 - 17:28
  • Skoda F1

    Posts: 773

    Zo heb ik mevrouw Skoda gisteren keihard genomen! Met een kusje op haar wang en een klap op haar billen..

    • + 1
    • 8 mei 2026 - 17:23
    • Larry Perkins

      Posts: 64.885

      En is zij nu mevrouw Trabantje?

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 17:28
    • Skoda F1

      Posts: 773

      Ik heb er zo hard geslagen dat het gebreide hoedje met wc rol op het dashboard lag..

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 17:33
  • snailer

    Posts: 32.735

    Er verandert helemaal niets aangezien met 500 pk men nu 333 pk aan elektrische energie op moet wekken.

    Niet alleen duikelt het maximum naar in totaal 830 pk. Ook moet men gewoon nog gaan harvesten op plekken waar men het niet wil.
    Groen betekent dat verloren energie wordt teruggewonnen. Het is technisch onmogelijk om met 500 pk 333 pk in de remzones terug te winnen.

    • + 1
    • 8 mei 2026 - 17:31
    • snailer

      Posts: 32.735

      Even een correctie. Er moet met de extra ice pk's nu met 567 pk nog steeds 378 pk opwekken als men een verhouding toepast van 60-40

      • + 1
      • 8 mei 2026 - 17:34

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

