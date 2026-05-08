De Formule 1 en de FIA hebben grote regelwijzigingen voor 2027 aangekondigd. Sinds dit jaar wordt er gereden met nieuwe motorregels, maar die kwamen direct onder druk te staan. De FIA heeft zojuist bekendgemaakt dat ze voor volgend jaar de regels gaan aanpassen.

De nieuwe motorregels zorgden voor veel kritiek na de eerste drie races. Na kritiek van onder meer Max Verstappen besloten de FIA en de Formule 1 om een aantal veranderingen door te voeren aan de regels. Dit moest ervoor zorgen dat het racen beter werd, en vooral dat de rol van de batterijen minder groot werden. Nu is besloten om de regels voor volgend jaar helemaal aan te passen.

De FIA laat weten dat er vandaag een meeting op het programma stond tussen de hoge heren van de sport, de teambazen en vertegenwoordigers van de motorleveranciers. Daar werden in eerste instantie de regelwijzigingen van Miami besproken, en werd ook naar 2027 gekeken.

Wat gaat er veranderen?

De praktijk komt het erop neer dat de 50/50 verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten verleden tijd is in 2027. De elektrische componenten gaan een minder grote rol spelen, en er wordt gekozen voor een verdeling van 60/40, waarbij de verbrandingsmotor dus weer een grotere rol gaat spelen.

Het Ice-vermogen wordt met 50 kW verhoogd, terwijl het vermogen uit de elektrische delen met 50 kW wordt verlaagd. De regels gaan pas volgend jaar in, en de FIA lijkt daarmee te luisteren naar de felle kritiek van de afgelopen weken.

Wat betekent dit voor Max Verstappen?

Of dit Max Verstappen in de sport zal houden, is nog niet helemaal duidelijk. De Nederlandse Red Bull-coureur is zeker geen fan van de huidige motorregels, en twijfelde na de Japanse Grand Prix al hardop aan zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. Voor dit jaar zijn de regels nog niet verder aangepast, de zaken die voor vandaag zijn besproken zijn voor 2027.