Red Bull heeft gemengde gevoelens na Miami: "Zonde voor Verstappen"

Max Verstappen is als vijfde geëindigd tijdens de Grand Prix van Miami, maar bij Red Bull Racing overheerst het gevoel dat er meer in zat. Teambaas Laurent Mekies spreekt na afloop van een race met twee gezichten, waarin zowel progressie als gemiste kansen zichtbaar waren.

De Nederlander kende een allesbehalve ideale start van zijn race met een spin in de openingsfase, waarna hij op harde banden aan een inhaalrace moest beginnen. In eerste instantie leek Verstappen genoegen te moeten nemen met de zesde plaats, maar door problemen bij Charles Leclerc schoof hij uiteindelijk nog een plekje op.

Mekies ziet potentie, maar baalt van gemiste kans

Na afloop keek Mekies met gemengde gevoelens terug op het optreden van zijn team. De Fransman zag duidelijke tekenen van verbetering, maar had het gevoel dat een beter resultaat mogelijk was geweest.

“Het is toch een beetje zonde, want het tempo zag er eigenlijk best goed uit”, liet hij optekenen bij Viaplay. “We moeten dit nog grondig analyseren, zeker omdat we door die vroege pitstops op een compleet andere strategie zaten dan de rest van het veld.”

Complimenten voor vechtlust Verstappen

Toch wilde Mekies niet blijven hangen in negativiteit en benadrukte hij vooral de vooruitgang die Red Bull boekt. Volgens de teambaas is het verschil met enkele maanden geleden duidelijk zichtbaar, zowel in de race als over één ronde.

“Het was een sterke race van ons. De snelheid ligt een stuk hoger dan eerder dit seizoen, dus dat stemt positief. Natuurlijk is er nog werk aan de winkel, maar dit laat zien dat we de juiste richting inslaan”, klonk het.

Daarnaast had Mekies lovende woorden over voor Verstappen zelf, die zich volgens hem kranig verweerde onder zware omstandigheden. “Max moest rondenlang verdedigen met een flink verschil in bandenslijtage, dus dat was allesbehalve eenvoudig. Maar hij blijft knokken tot het einde. We nemen belangrijke punten mee, maar vooral ook waardevolle inzichten voor de volgende stappen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 22.464

    Iets moet eruit bij Hadjar. Hij kijkt alsof er iets klem zit.

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 11:30
    • Tony

      Posts: 1.632

      'T ziet er uit alsof Max het net kwijt is.

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 11:46
    • Snork

      Posts: 22.464

      Ah, wacht, Hadjar ruikt het. Foto genomen net voordat hij over zijn nek gaat 🤢🤮

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 12:18
  • Larry Perkins

    Posts: 64.738

    De strategie met de vroege pitstop was niet top. Kan gebeuren zelfs bij Hannaaaaahhh!

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 12:22

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
