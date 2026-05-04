Max Verstappen is als vijfde geëindigd tijdens de Grand Prix van Miami, maar bij Red Bull Racing overheerst het gevoel dat er meer in zat. Teambaas Laurent Mekies spreekt na afloop van een race met twee gezichten, waarin zowel progressie als gemiste kansen zichtbaar waren.

De Nederlander kende een allesbehalve ideale start van zijn race met een spin in de openingsfase, waarna hij op harde banden aan een inhaalrace moest beginnen. In eerste instantie leek Verstappen genoegen te moeten nemen met de zesde plaats, maar door problemen bij Charles Leclerc schoof hij uiteindelijk nog een plekje op.

Mekies ziet potentie, maar baalt van gemiste kans

Na afloop keek Mekies met gemengde gevoelens terug op het optreden van zijn team. De Fransman zag duidelijke tekenen van verbetering, maar had het gevoel dat een beter resultaat mogelijk was geweest.

“Het is toch een beetje zonde, want het tempo zag er eigenlijk best goed uit”, liet hij optekenen bij Viaplay. “We moeten dit nog grondig analyseren, zeker omdat we door die vroege pitstops op een compleet andere strategie zaten dan de rest van het veld.”

Complimenten voor vechtlust Verstappen

Toch wilde Mekies niet blijven hangen in negativiteit en benadrukte hij vooral de vooruitgang die Red Bull boekt. Volgens de teambaas is het verschil met enkele maanden geleden duidelijk zichtbaar, zowel in de race als over één ronde.

“Het was een sterke race van ons. De snelheid ligt een stuk hoger dan eerder dit seizoen, dus dat stemt positief. Natuurlijk is er nog werk aan de winkel, maar dit laat zien dat we de juiste richting inslaan”, klonk het.

Daarnaast had Mekies lovende woorden over voor Verstappen zelf, die zich volgens hem kranig verweerde onder zware omstandigheden. “Max moest rondenlang verdedigen met een flink verschil in bandenslijtage, dus dat was allesbehalve eenvoudig. Maar hij blijft knokken tot het einde. We nemen belangrijke punten mee, maar vooral ook waardevolle inzichten voor de volgende stappen.”