Carlos Sainz heeft zich opvallend uitgelaten over de huidige staat van de Formule 1. De Spanjaard ziet weinig grote verschuivingen in de sport en plaatst vraagtekens bij de bereidheid van de FIA en de teams om echt ingrijpende wijzigingen door te voeren.

De FIA hakte de knoop door afgelopen maand om iets te wijzigen in het motorreglement. Het zogenaamde superclippen werd omlaag geschroefd om zodat de coureur in simpele woorden minder hoefde op te laden en meer gas kon geven. Maar volgens Sainz is er nauwelijks wat veranderd, zo merkte hij op na de sprintrace in Miami.

Sainz zet vraagtekens bij impact van veranderingen

De coureur van Williams stelt dat er in de praktijk nauwelijks iets wezenlijks is veranderd. “Als je het mij vraagt, is er eigenlijk maar heel weinig anders geworden,” klinkt het nuchter. Daarmee lijkt hij de verwachtingen rond de recente ontwikkelingen in de sport wat te temperen.

Toch kijkt Sainz vooruit naar wat nog kan komen. Hij benadrukt dat het seizoen mogelijk een belangrijk kantelpunt wordt voor de toekomst van de Formule 1, afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden.

Twijfels over durf bij FIA en teams

De Spanjaard vraagt zich hardop af of de betrokken partijen wel bereid zijn om echt door te pakken. “Ik ben vooral benieuwd of de FIA en de teams tegen het einde van het seizoen de moed hebben om grotere stappen te zetten,” geeft hij aan.

Daarmee raakt Sainz een gevoelige snaar binnen de paddock, waar al langer discussie is over de richting van de sport. Of er daadwerkelijk ingrijpende veranderingen volgen, zal volgens hem afhangen van de bereidheid om risico’s te nemen.