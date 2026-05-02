Sainz haalt hard uit naar FIA: "Er is niets veranderd aan de regels"

Sainz haalt hard uit naar FIA: "Er is niets veranderd aan de regels"

Carlos Sainz heeft zich opvallend uitgelaten over de huidige staat van de Formule 1. De Spanjaard ziet weinig grote verschuivingen in de sport en plaatst vraagtekens bij de bereidheid van de FIA en de teams om echt ingrijpende wijzigingen door te voeren.

De FIA hakte de knoop door afgelopen maand om iets te wijzigen in het motorreglement. Het zogenaamde superclippen werd omlaag geschroefd om zodat de coureur in simpele woorden minder hoefde op te laden en meer gas kon geven. Maar volgens Sainz is er nauwelijks wat veranderd, zo merkte hij op na de sprintrace in Miami.

Sainz zet vraagtekens bij impact van veranderingen

De coureur van Williams stelt dat er in de praktijk nauwelijks iets wezenlijks is veranderd. “Als je het mij vraagt, is er eigenlijk maar heel weinig anders geworden,” klinkt het nuchter. Daarmee lijkt hij de verwachtingen rond de recente ontwikkelingen in de sport wat te temperen.

Toch kijkt Sainz vooruit naar wat nog kan komen. Hij benadrukt dat het seizoen mogelijk een belangrijk kantelpunt wordt voor de toekomst van de Formule 1, afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden.

Twijfels over durf bij FIA en teams

De Spanjaard vraagt zich hardop af of de betrokken partijen wel bereid zijn om echt door te pakken. “Ik ben vooral benieuwd of de FIA en de teams tegen het einde van het seizoen de moed hebben om grotere stappen te zetten,” geeft hij aan.

Daarmee raakt Sainz een gevoelige snaar binnen de paddock, waar al langer discussie is over de richting van de sport. Of er daadwerkelijk ingrijpende veranderingen volgen, zal volgens hem afhangen van de bereidheid om risico’s te nemen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams GP Miami 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 942

    Gelijk heeft ie, regels zijn in de race niet veranderd, tis dat bij een aantal rijders/teams de updates beter functioneren en dat een circuit als deze een vertekend beeld kan geven 😌

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 20:47
  • schwantz34

    Posts: 41.968

    Kennen jullie die mop al over een F1 auto die extreem vaart mindert op een recht stuk?

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 21:15
    • Skoda F1

      Posts: 747

      Nee maar misschien weet bearman het?

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 21:45

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.339
  • Podiums 29
  • Grand Prix 235
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

