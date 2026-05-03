Sainz kritisch op Verstappen: "Dat was bijna een lancering!"

Max Verstappen kende vandaag een met actie gevulde Grand Prix in Miami. De Nederlandse Red Bull-coureur moest zich na een spin in de openingsronde door het middenveld heen vechten, en daar wekte hij de woede van Carlos Sainz. Na afloop had hij het over een gevaarlijke situatie.

Verstappen startte de race op de tweede plaats, maar maakte al na twee bochten een foutje waardoor hij spinde. Hij belandde in het middenveld, waar hij een aantal gewaagde inhaalacties inzette. Het zorgde voor het nodige spektakel, maar al tijdens de race zette Williams-coureur Sainz daar zijn vraagtekens bij over de boordradio. Hij vond het vooral gevaarlijk, en na afloop stond hij nog steeds achter zijn woorden.

'Het was bijna een lancering'

Toen hij door de internationale media naar zijn radiobericht werd gevraagd, was Sainz er heel erg duidelijk over: "Geen disrespect, maar wat hij deed in bocht 17 was bijna een soort lancering. Max weet dat wij in het middenveld toch niet met hem zouden kunnen vechten en dat we hem op een gegeven moment er wel voorbij moesten laten gaan."

Moest Verstappen zich aanpassen aan de situatie?

Sainz werd daarop gevraagd of hij hiermee bedoelt dat Verstappen zich niet goed aanpaste aan de situatie. Dat is volgens de Spanjaard ook niet het geval: "Nee, waarschijnlijk kwam het voort uit een beetje frustratie door de spin en de poging om zo snel mogelijk weer naar voren te komen. Maar goed, dat is racen. Ik ga er ook niet te veel kritiek op leveren. Het was alleen zo dat het op dat moment voelde alsof we zouden gaan crashen, en hij passeerde me ook buiten de baan, waardoor ik drie plekken verloor."

Hete avond

Sainz kwam uiteindelijk als negende over de streep, en daarmee pakte hij twee WK-puntjes. Verstappen werd uiteindelijk vijfde, maar moet nog vrezen voor meerdere straffen. Hij moest zich bij de stewards melden voor twee incidenten: het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitlane en de clash met George Russell in de eerste bocht.

F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Williams Red Bull Racing GP Miami 2026

  • AUDI_F1

    Posts: 3.757

    Als de ellebogen een beetje uitgaan, dan is dat voor een andere al bijna een moordaanslag. Begint een beetje op voetbal te lijken.

  • Kubica

    Posts: 5.700

    Waar is nou die woede van Sainz ?

  • Snorremans

    Posts: 251

    Mijn vrouw was bijna zwanger....

    Zulke dingen vind ik altijd een beetje geleuter.

    • F1 bekijker

      Posts: 291

      Ik probeer nog steeds maar het lukt niet meer.

  • Williams_F1

    Posts: 1.427

    Ach ja, hij zit tenslotte toch vlakbij Cape Canaveral.

  • schwantz34

    Posts: 41.976

    Lando beklaagt zich over Max zijn aanvalslust en agressieve rijden...
    Carlos beklaagt zich over Max zijn aanvalslust en agressieve rijden....

    Ik zie een patroon met daarin angst, heel veel angst....


    voor Max!

  • Hagueian

    Posts: 8.705

    He raced him so hard!

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar