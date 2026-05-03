Max Verstappen kende vandaag een met actie gevulde Grand Prix in Miami. De Nederlandse Red Bull-coureur moest zich na een spin in de openingsronde door het middenveld heen vechten, en daar wekte hij de woede van Carlos Sainz. Na afloop had hij het over een gevaarlijke situatie.

Verstappen startte de race op de tweede plaats, maar maakte al na twee bochten een foutje waardoor hij spinde. Hij belandde in het middenveld, waar hij een aantal gewaagde inhaalacties inzette. Het zorgde voor het nodige spektakel, maar al tijdens de race zette Williams-coureur Sainz daar zijn vraagtekens bij over de boordradio. Hij vond het vooral gevaarlijk, en na afloop stond hij nog steeds achter zijn woorden.

'Het was bijna een lancering'

Toen hij door de internationale media naar zijn radiobericht werd gevraagd, was Sainz er heel erg duidelijk over: "Geen disrespect, maar wat hij deed in bocht 17 was bijna een soort lancering. Max weet dat wij in het middenveld toch niet met hem zouden kunnen vechten en dat we hem op een gegeven moment er wel voorbij moesten laten gaan."

Moest Verstappen zich aanpassen aan de situatie?

Sainz werd daarop gevraagd of hij hiermee bedoelt dat Verstappen zich niet goed aanpaste aan de situatie. Dat is volgens de Spanjaard ook niet het geval: "Nee, waarschijnlijk kwam het voort uit een beetje frustratie door de spin en de poging om zo snel mogelijk weer naar voren te komen. Maar goed, dat is racen. Ik ga er ook niet te veel kritiek op leveren. Het was alleen zo dat het op dat moment voelde alsof we zouden gaan crashen, en hij passeerde me ook buiten de baan, waardoor ik drie plekken verloor."

Hete avond

Sainz kwam uiteindelijk als negende over de streep, en daarmee pakte hij twee WK-puntjes. Verstappen werd uiteindelijk vijfde, maar moet nog vrezen voor meerdere straffen. Hij moest zich bij de stewards melden voor twee incidenten: het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitlane en de clash met George Russell in de eerste bocht.