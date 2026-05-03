George Russell speelde een hoofdrol in de Grand Prix van Miami. In de slotfase raakte hij betrokken bij twee duels, en dat levert hem twee tripjes naar de stewards op. Russell baalt als een stekker, en hij is duidelijk over zijn duel met Max Verstappen.

Russell kwam in de slotfase van de race steeds dichterbij Verstappen, die worstelde met zijn banden. De Red Bull-coureur gaf echter niet zomaar op, en ze raakten elkaar in de eerste bocht. Russell beschadigde hierbij zijn voorvleugel, waarna hij in de slotronde ook nog een moment met Charles Leclerc had. Voor beide momenten mag hij zich melden bij de stewards, en dat kan slecht voor hem uitpakken.

Wat speelde er met Verstappen?

Russell werd als vierde geklasseerd, en hij verscheen na afloop zuchtend voor de camera van Viaplay waar hij eerst het duel met Verstappen besprak: "Ja, het was best riskant om eerlijk te zijn. Je weet natuurlijk dat Max altijd een divebomb of zo gaat inzetten. Maar goed, ik heb er niet meer over te zeggen behalve dat het het enige interessante deel van mijn race was."

Hoe kijkt Russell naar zijn achterstand?

Voor Russell was het een enorm teleurstellend resultaat, want hij zag zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli weer winnen. Zijn achterstand op de Italiaan is dus gegroeid, maar hij probeert de moed erin te houden: "Het is niet fijn, want ik wil hem verslaan en hij wil mij verslaan. Maar goed, uiteindelijk wordt het kampioenschap pas aan het einde van het jaar beslist. Het is tot nu toe heel erg zwaar voor mij, en dat ga ik ook niet ontkennen. Maar ik sta hier nog steeds met de kin omhoog."

Russell gelooft nog steeds in zichzelf, en opgeven staat dan ook niet in zijn woordenboek: "Ik ben niet vergeten hoe ik moet rijden. Ik weet dat dit circuit altijd een enorme uitdaging voor mij is geweest, dus ik heb er zin in om wat normale races te gaan rijden en te kijken wat dat oplevert."