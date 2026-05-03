Russell vreesde voor Verstappen: "Het was best riskant"

George Russell speelde een hoofdrol in de Grand Prix van Miami. In de slotfase raakte hij betrokken bij twee duels, en dat levert hem twee tripjes naar de stewards op. Russell baalt als een stekker, en hij is duidelijk over zijn duel met Max Verstappen.

Russell kwam in de slotfase van de race steeds dichterbij Verstappen, die worstelde met zijn banden. De Red Bull-coureur gaf echter niet zomaar op, en ze raakten elkaar in de eerste bocht. Russell beschadigde hierbij zijn voorvleugel, waarna hij in de slotronde ook nog een moment met Charles Leclerc had. Voor beide momenten mag hij zich melden bij de stewards, en dat kan slecht voor hem uitpakken.

Wat speelde er met Verstappen?

Russell werd als vierde geklasseerd, en hij verscheen na afloop zuchtend voor de camera van Viaplay waar hij eerst het duel met Verstappen besprak: "Ja, het was best riskant om eerlijk te zijn. Je weet natuurlijk dat Max altijd een divebomb of zo gaat inzetten. Maar goed, ik heb er niet meer over te zeggen behalve dat het het enige interessante deel van mijn race was."

Hoe kijkt Russell naar zijn achterstand?

Voor Russell was het een enorm teleurstellend resultaat, want hij zag zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli weer winnen. Zijn achterstand op de Italiaan is dus gegroeid, maar hij probeert de moed erin te houden: "Het is niet fijn, want ik wil hem verslaan en hij wil mij verslaan. Maar goed, uiteindelijk wordt het kampioenschap pas aan het einde van het jaar beslist. Het is tot nu toe heel erg zwaar voor mij, en dat ga ik ook niet ontkennen. Maar ik sta hier nog steeds met de kin omhoog."

Russell gelooft nog steeds in zichzelf, en opgeven staat dan ook niet in zijn woordenboek: "Ik ben niet vergeten hoe ik moet rijden. Ik weet dat dit circuit altijd een enorme uitdaging voor mij is geweest, dus ik heb er zin in om wat normale races te gaan rijden en te kijken wat dat oplevert."

  • zoefroef

    Posts: 1.704

    Ik ben benieuwd of er een straf(je) inzit voor sjors, waarschijnlijk niet, want hij is van het eiland en russult altijd alles recht wat kom is.

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 21:56
  • Hagueian

    Posts: 8.705

    Russel is de favoriete schoonzoon van de FIA. Komt wel goed voor hem. Ze moeten alles lekker laten zoals het is. Was gewoon prima wheelbangen op het einde in alle gevallen. Dat zien we graag.

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 22:01
  • Larry Perkins

    Posts: 64.733

    'Miami always a tough one for me' – Russell

    Mercedes-coureur George Russell vertelde na zijn vierde plaats:
    "Het voelde oké in de eerste ronden, de harde band was nergens te bekennen. Ik heb wat ideeën. De laatste 10 ronden waren veel competitiever. Ik heb wat aanpassingen gedaan, vergelijkbaar met wat Kimi het hele weekend al gebruikt, en het ging iets beter. Dit circuit is altijd lastig voor me."

    Over teamgenoot Kimi Antonelli:
    "Hij is een fantastische coureur en vanaf dag één uitzonderlijk snel. Je wint als jonge coureur niet alle kampioenschappen als je niet snel bent."

    "Ik heb vertrouwen in mezelf en ik heb het al eens meegemaakt. Het was een lastige periode, we zullen de komende weken de situatie opnieuw bekijken." (BeeBeeCee, automatische vertaling uit het Engels)

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 22:05
  • Snorremans

    Posts: 251

    Kijk nog maar een keer goed naar je meerjarig contractje George....die nimmer 1 status binnen het team is nu al discutabel te noemen. Er zullen er zat zijn die op dat stoeltje zitten te azen. Lekker doorgaan zo en je geeft het hen op een presenteerblaadje.

    De eeuwige discussie of het dan Max wordt of niet??? Denk dat Toto eerder aan de telefoon hangt als Raymond wat dat betreft...😉

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 22:08
  • Statman

    Posts: 67

    Druk dagje voor de stewards:

    15:00 (21:00) - Lawson & Gasly
    15:30 (21:30) - Verstappen
    15:45 (21:45) - Verstappen & Russell
    16:00 (22:00) - Russell & Leclerc
    16:15 (22:15) - Leclerc

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 23:19

