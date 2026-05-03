Max Verstappen zorgde vandaag in de Grand Prix van Miami voor het nodige spektakel. Hij spinde vroeg in de race, waarna hij zich nog wel naar voren wist te werken. De spin was na afloop het onderwerp van gesprek, en Verstappen grapte dat hij nog altijd kan gaan rallyrijden.
Verstappen begon de race op het circuit rondom het Hard Rock Stadium vanaf de tweede plaats, en vocht bij de start direct om de leiding. In de tweede bocht verloor hij echter de macht over het stuur, maar kon hij vrijwel direct zijn weg vervolgen. Hij wist nog veel posities goed te maken, maar de spin bleef bij veel mensen hangen.
Wat ging er precies mis?
Verstappen stak tijdens de race al de hand in eigen boezem, en na afloop kwam hij bij de internationale media met tekst en uitleg: "Het was behoorlijk hectisch. Ik verloor de achterkant van de auto in bocht twee. Daarna probeerde ik natuurlijk het tijdverlies te minimaliseren door een 360 te doen. Ik dacht echt dat ik daar zou crashen, dus ik gaf volgas en het lukte me om een goede 360 te doen."
Het zorgde voor een grijns bij Verstappen, die grapt dat hij zomaar in de voetsporen van vader Jos kan treden: "Als de Formule 1 niets wordt, dan kan ik altijd nog gaan rallyrijden! Ik pushte de bocht in en verloor gewoon grip; de achterkant begon te glijden en als dat eenmaal gebeurt met veel brandstof aan boord, dan is het lastig om hem op te vangen."
Hoe was de snelheid?
Verstappen wist zich daarna nog op te werken naar de kop van het veld, en de pace zag er aardig uit: "Daarna was het tempo op de mediums zeker niet slecht, maar zodra ik wisselde naar de harde compound werd het allemaal een stuk moeilijker. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar ik denk dat de stint simpelweg net iets te lang was."
AUDI_F1
Posts: 3.757
Een 360 kan gebeuren op koude banden en volle batterij. Ook Leclerc had een 360 in de laatste ronde.
Maar ik dacht dat dit meer over het over de witte lijn rijden zou zijn. Dat is een veel pijnlijkere fout.
NicoS
Posts: 20.667
Kon niet live kijken, dus net de race gezien, en dit was wel weer een stuk beter om aan te gluren. Gelukkig is dat Jo-jo effect nagenoeg weg met die boost die een stuk minder krachtig is.
Uiteraard moeten we het nog zien op andere banen, maar dit was weer meer zoals het zou moeten zijn. Er kon voor mij gevoel weer meer echt geracet worden, en dat was goed te zien.
Toch denk ik dat het op bepaalde circuits nog steeds een probleem gaat worden, want de stap is minimaal.
Maar goed, deze race was absoluut een stuk beter dan wat we hiervoor hebben gezien.
Mercedes is nog steeds wat sterker, maar de concurrentie komt toch duidelijk dichterbij.
Max heeft alles gegeven, en was lekker aan het vechten, dat zal voor hem toch een stuk beter voelen.
Maar nogmaals, ik moet het eerst nog zien op “echte” circuits, want ik vrees dat daar de problemen weer een stuk erger worden.
d@nny
Posts: 3.606
Heb het (op de highlights van SQ na) allemaal niet gezien.
Is het iets beter? Wellicht. Maar 1 van de eerste dingen de mij opviel in SQ was het recharged more hoe ver voor de rem one aan het eind van het circuit (bocht 16 of 17)
Hopelijk komen er nog meer wijzigingen om het helemaal te stoppen.
NicoS
Posts: 20.667
Er zijn zeker nog meer verbeteringen nodig, maar het voelde in ieder geval een stukje minder kunstmatig aan. Vooral die minder krachtige boost modus is al een hele verbetering.
Maar dat kan ook aan het circuit liggen, dus wachten we het nog maar even af.