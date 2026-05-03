Max Verstappen zorgde vandaag in de Grand Prix van Miami voor het nodige spektakel. Hij spinde vroeg in de race, waarna hij zich nog wel naar voren wist te werken. De spin was na afloop het onderwerp van gesprek, en Verstappen grapte dat hij nog altijd kan gaan rallyrijden.

Verstappen begon de race op het circuit rondom het Hard Rock Stadium vanaf de tweede plaats, en vocht bij de start direct om de leiding. In de tweede bocht verloor hij echter de macht over het stuur, maar kon hij vrijwel direct zijn weg vervolgen. Hij wist nog veel posities goed te maken, maar de spin bleef bij veel mensen hangen.

Wat ging er precies mis?

Verstappen stak tijdens de race al de hand in eigen boezem, en na afloop kwam hij bij de internationale media met tekst en uitleg: "Het was behoorlijk hectisch. Ik verloor de achterkant van de auto in bocht twee. Daarna probeerde ik natuurlijk het tijdverlies te minimaliseren door een 360 te doen. Ik dacht echt dat ik daar zou crashen, dus ik gaf volgas en het lukte me om een goede 360 te doen."

Het zorgde voor een grijns bij Verstappen, die grapt dat hij zomaar in de voetsporen van vader Jos kan treden: "Als de Formule 1 niets wordt, dan kan ik altijd nog gaan rallyrijden! Ik pushte de bocht in en verloor gewoon grip; de achterkant begon te glijden en als dat eenmaal gebeurt met veel brandstof aan boord, dan is het lastig om hem op te vangen."

Hoe was de snelheid?

Verstappen wist zich daarna nog op te werken naar de kop van het veld, en de pace zag er aardig uit: "Daarna was het tempo op de mediums zeker niet slecht, maar zodra ik wisselde naar de harde compound werd het allemaal een stuk moeilijker. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar ik denk dat de stint simpelweg net iets te lang was."