Max Verstappen kende een zeer enerverende Grand Prix in Miami. Na rondenlang op zo'n beetje alle posities gereden te hebben, kwam de Nederlander als vijfde over de streep in Florida. Toch was de race van de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing er niet eentje zonder kleerscheuren, zo erkende hij zelf ook.

Vanaf de tweede startplek in Miami, beleefde Verstappen een chaotische race. De Nederlander kwam - zoals al vaker dit seizoen - niet lekker weg uit zijn eerste versnellingen en spinde bij het uitkomen van de eerste bocht. Nadien besloot hij onder de safety car - die veroorzaakt was door teamgenoot Isack Hadjar - een pitstop te maken, al ging dat niet geheel volgens plan.

Reed Verstappen over de witte streep?

Bij het uitkomen van de pitstraat zou Verstappen mogelijk over de witte lijn hebben gereden. Hierdoor kwam hij onder het vergrootglas van de stewards te liggen, al liet de FIA meteen weten dat het 'incident' pas na de race over de loep zou worden genomen. Maar dat moment was niet het enige waardoor de Nederlander zich mag melden bij de stewards.

Terwijl hij voor het podium aan het vechten was in Miami, reed Verstappen wiel-aan-wiel met George Russell. Daar verdedigde de 28-jarige met zijn ellebogen naar buiten, maar zou hij de Brit even buiten de baan hebben gedrukt. Ook daarvoor mag Verstappen verantwoording voor gaan afleggen.

Verstappen denkt straf te krijgen

Eenmaal na de race, hielden Viaplay-analisten Chiel van Koldenhoven en Mike Hezemans een crosstalk. Precies op dat moment kwam Verstappen naar buiten lopen die onderweg was naar de stewards. Hezemans schroomde niet om Verstappen ernaar te vragen. Na het korte gesprek met de toprijder vertelde hij: "Hij denkt dat hij een straf gaat krijgen. Alleen niet voor het moment met Russell."

Het zou dus moeten gaan om het moment dat Verstappen de pitstraat uitreed met de witte lijn. Mogelijk heeft hij daar een aantal regels overtreden en kan hij een tijdstraf krijgen.