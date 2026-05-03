Verstappen vreest straf na GP Miami: "Alleen niet voor incident met Russell"

Max Verstappen kende een zeer enerverende Grand Prix in Miami. Na rondenlang op zo'n beetje alle posities gereden te hebben, kwam de Nederlander als vijfde over de streep in Florida. Toch was de race van de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing er niet eentje zonder kleerscheuren, zo erkende hij zelf ook. 

Vanaf de tweede startplek in Miami, beleefde Verstappen een chaotische race. De Nederlander kwam - zoals al vaker dit seizoen - niet lekker weg uit zijn eerste versnellingen en spinde bij het uitkomen van de eerste bocht. Nadien besloot hij onder de safety car - die veroorzaakt was door teamgenoot Isack Hadjar - een pitstop te maken, al ging dat niet geheel volgens plan. 

Reed Verstappen over de witte streep?

Bij het uitkomen van de pitstraat zou Verstappen mogelijk over de witte lijn hebben gereden. Hierdoor kwam hij onder het vergrootglas van de stewards te liggen, al liet de FIA meteen weten dat het 'incident' pas na de race over de loep zou worden genomen. Maar dat moment was niet het enige waardoor de Nederlander zich mag melden bij de stewards. 

Terwijl hij voor het podium aan het vechten was in Miami, reed Verstappen wiel-aan-wiel met George Russell. Daar verdedigde de 28-jarige met zijn ellebogen naar buiten, maar zou hij de Brit even buiten de baan hebben gedrukt. Ook daarvoor mag Verstappen verantwoording voor gaan afleggen.

Verstappen denkt straf te krijgen

Eenmaal na de race, hielden Viaplay-analisten Chiel van Koldenhoven en Mike Hezemans een crosstalk. Precies op dat moment kwam Verstappen naar buiten lopen die onderweg was naar de stewards. Hezemans schroomde niet om Verstappen ernaar te vragen. Na het korte gesprek met de toprijder vertelde hij: "Hij denkt dat hij een straf gaat krijgen. Alleen niet voor het moment met Russell." 

Het zou dus moeten gaan om het moment dat Verstappen de pitstraat uitreed met de witte lijn. Mogelijk heeft hij daar een aantal regels overtreden en kan hij een tijdstraf krijgen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Hagueian

    Posts: 8.704

    Blijkbaar zij hij net zelf in de paddock dat hij over de witte lijn is gegaan.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 22:05
    • hupholland

      Posts: 9.872

      ja, k heb wat screencaps gezien van de onboard, het heeft er wel enige schijn van. Als ze camerabeelden van de voorkant hebben moet dat toch wel duidelijk vast te stellen zijn. Wat voor straf staat daarvoor? 5 seconden denk ik? dan zou de schade nog meevallen, verliest die alleen zn plek aan Leclerc weer (die ook nog naar de stewards moet). Met 10 seconden komt ie net een paar tiende achter Hamilton terecht.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 22:15
    • AUDI_F1

      Posts: 3.756

      Het is niet Verstappens om over de witte lijn te rijden. Dan mag papa Jos morgen even bellen en zijn zoon stevig aanspreken. Maar er is nog geen oproep gedaan om Verstappen te horen. Volgens mij is de straf een Drive through en die staat voor 20 seconden.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 22:26
    • hupholland

      Posts: 9.872

      nee, heeft ook geen zin om de coureur daarover te raadplegen, het is er over of het is er niet over. Kwestie van de juiste beelden raadplegen. 5 seconden is volgens mij de standaardstraf, maar kan afhankelijk van de situatie hoger uitvallen. Maar Max was met niemand aan het racen oid, dus zal het gewoon 5 seconden zijn.

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 22:46
    • Hagueian

      Posts: 8.704

      Als je niemand benadeeld of jezelf niet bevoordeeld 5 seconden.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 22:56
  • Clubbtraxx

    Posts: 614

    Snel meer... Als het dan maar sneller is dan het vervangen van #33 wat hier nog steeds in de lijstjes staat.
    Wakker worden geepeetoedee!!

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 22:13

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
