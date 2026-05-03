De FIA heeft na de Grand Prix van Miami genadeloos ingegrepen. Na meerdere onderzoeken naar onder andere Max Verstappen, Charles Leclerc en George Russell, is de Ferrari-coureur de kop van jut geworden. De Monegask heeft een tijdstraf van maar liefst twintig (!) seconden gekregen.
Leclerc kende een sterke race en mengde zich nadrukkelijk in de strijd om de top-drie, maar in de slotfase ging het compleet mis. Wat volgde was een kettingreactie aan incidenten, met grote gevolgen voor zijn eindklassering.
Slotfase eindigt in chaos voor Leclerc
Leclerc moest eerst zijn meerdere erkennen in Oscar Piastri, die hem inhaalde in de strijd om het podium. Kort daarna verloor de Ferrari-coureur de controle over zijn wagen en maakte hij een volledige spin, waarna hij ook nog de muur raakte.
Vanaf dat moment was het verval compleet. De snelheid verdween uit de SF-26, Leclerc sneed meermaals de baan af en kwam ook nog in aanraking met George Russell. Uiteindelijk moest hij niet alleen Russell, maar ook Max Verstappen laten passeren.
Stewards grijpen hard in na drie incidenten
Na de race werd Leclerc op het matje geroepen voor drie verschillende situaties. De stewards onderzochten het incident met Russell, het herhaaldelijk verlaten van de baan én het feit dat hij met een beschadigde auto bleef doorrijden.
Voor dat laatste vergrijp kreeg Leclerc inmiddels een stevige straf opgelegd. De wedstrijdleiding oordeelde dat hij onverantwoord risico nam en deelde een tijdstraf van twintig seconden uit. Daardoor zakt de Ferrari-coureur terug naar de achtste plaats, terwijl de onderzoeken naar de andere incidenten nog lopen.
Mogelijk krijgt ook Verstappen nog een straf van de stewards. De Nederlander passeerde bij zijn pitstop mogelijk de witte lijn en had een klein akkefietje met Russell.
DOC 97 - Infringement - Car 16 - Leaving the track multiple times and driving in an unsafe condition https://t.co/nVLPv627jK #MiamiGP #F1 #FIA pic.twitter.com/dkKeUw6JAS— FIA (@fia) May 3, 2026
Reacties (9)Login om te reageren
Pietje Bell
Posts: 34.596
Jemig, wat veel. Een drive through penalty!
NicoS
Posts: 20.669
Kan zelfs nog meer worden…..
De auto was door de rechter bochten niet onder controle te houden, normaal was dit gewoon einde race.
Als hij ook nog straf krijgt voor leaving the track, and gaining an advantage, zal er nog meer bij komen waarschijnlijk.
Pietje Bell
Posts: 34.596
Nee, dit is voor het afsnijden van de bochten en gevaarlijk rijgedrag.
Pietje Bell
Posts: 34.596
DOC 97 - Infringement - Car 16 - Leaving the track multiple times and driving in an unsafe condition
NicoS
Posts: 20.669
Staat toch echt dat hij deze straf krijgt voor het doorrijden met een gehavende auto…..
schwantz34
Posts: 41.978
Belachelijk hoge straf, ja hij heeft een paar bochten afgestoken op lage snelheid. Maar mede door dat te doen heeft hij ook juist ook geen andere coureurs in gevaar gebracht, en hij heeft ook helemaal geen onderdelen verloren onderweg naar de streep.
NicoS
Posts: 20.669
De auto was duidelijk onbestuurbaar door de rechter bochten, het was niet dat er een stukje van de vleugel was afgebroken.
Normaal was het einde race geweest voor hem.
Ze zijn daar een stuk strenger voor geworden.
Hagueian
Posts: 8.707
Belachelijke straf lijkt me. Dan moet je weten wat er precies allemaal mis was met die auto en dat hij niet goed bestuurbaar was. Daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Iedereen gaat door met kapotte vleugels tegenwoordig. Die blauwe vlag heb ik al niet meer gezien sinds ik nog geen haar had van onderen. En nu ineens dit. Benieuwd wat er mis was met die auto. Er zaten gewoon 4 wielen op en hij remde prima. Gaan met die banaan dan!
Schumi-NR1
Posts: 1.556
Als Verstappen dan 5 sec zou krijgen verliest hij geen plaats.