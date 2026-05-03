De FIA heeft na de Grand Prix van Miami genadeloos ingegrepen. Na meerdere onderzoeken naar onder andere Max Verstappen, Charles Leclerc en George Russell, is de Ferrari-coureur de kop van jut geworden. De Monegask heeft een tijdstraf van maar liefst twintig (!) seconden gekregen.

Leclerc kende een sterke race en mengde zich nadrukkelijk in de strijd om de top-drie, maar in de slotfase ging het compleet mis. Wat volgde was een kettingreactie aan incidenten, met grote gevolgen voor zijn eindklassering.

Slotfase eindigt in chaos voor Leclerc

Leclerc moest eerst zijn meerdere erkennen in Oscar Piastri, die hem inhaalde in de strijd om het podium. Kort daarna verloor de Ferrari-coureur de controle over zijn wagen en maakte hij een volledige spin, waarna hij ook nog de muur raakte.

Vanaf dat moment was het verval compleet. De snelheid verdween uit de SF-26, Leclerc sneed meermaals de baan af en kwam ook nog in aanraking met George Russell. Uiteindelijk moest hij niet alleen Russell, maar ook Max Verstappen laten passeren.

Stewards grijpen hard in na drie incidenten

Na de race werd Leclerc op het matje geroepen voor drie verschillende situaties. De stewards onderzochten het incident met Russell, het herhaaldelijk verlaten van de baan én het feit dat hij met een beschadigde auto bleef doorrijden.

Voor dat laatste vergrijp kreeg Leclerc inmiddels een stevige straf opgelegd. De wedstrijdleiding oordeelde dat hij onverantwoord risico nam en deelde een tijdstraf van twintig seconden uit. Daardoor zakt de Ferrari-coureur terug naar de achtste plaats, terwijl de onderzoeken naar de andere incidenten nog lopen.

Mogelijk krijgt ook Verstappen nog een straf van de stewards. De Nederlander passeerde bij zijn pitstop mogelijk de witte lijn en had een klein akkefietje met Russell.