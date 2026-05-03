Max Verstappen kwam na enerverende race als vijfde over de streep in Miam. Voor het eerst in lange tijd kon de Nederlander het opnemen in de top van het Formule 1-veld, al bevond hij zich op meerdere plekken tijdens de Grand Prix. Na afloop oogde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing in positieve stemming, al moet hij zich nog melden bij de stewards. 

Verstappen kende vanaf de tweede startrij en chaotische race. Na een spin bij de start, een vroege pitstop onder de safety car en rondenlange gevechten met onder andere Lando Norris, George Russell en Charles Leclerc, kwam hij uiteindelijk als vijfde over de finish. 

'Was iets teveel van het goede' 

Verstappen reed nagenoeg 50 ronden op de harde band, waarover hij later stelde dat dat misschien teveel was. "Ja, dat was misschien iets te veel van het goede", aldus de Nederlander tegenover Viaplay. "We moeten wel nog een paar dingen analyseren. Om eerlijk te zijn, toen die safety car kwam, was het eigenlijk weer perfect. Want dan zit je allemaal weer bij elkaar op die medium band. Ik had ook niet heel erg flatspots, dus we konden eigenlijk gewoon door", voegde hij daaraan toe. 

Later stelde Verstappen dat het achteraf misschien niet de juiste keuze was om zo vroeg naar binnen te gaan. "Maar ik denk sowieso op die harde banden dat het gewoon net niet... Ja, die band was gewoon niet goed voor ons." 

Verstappen ziet positieve dingen

De inhaalrace en de gevechten voorin het veld leverde Verstappen uiteindelijk de titel Driver of the Day op. "Ik heb mijn best gedaan", zei hij daarover. De 28-jarige kende - mede door de regelwijziging van de FIA en de verbeterde RB22 - een positief weekend in Miami qua snelheid. Zelf erkende hij dat ook. 

"Beter dan de laatste paar weekenden, ja", zo vervolgde hij. "We hebben wat snelheid gevonden, maar natuurlijk in deze race kwamen we nog wat tekort", zo concludeerde hij. 

Verstappen brengt mogelijk nog een bezoek aan de stewards. Naar verluidt zal hij niet zorgvuldig bij de pituitgang naar buiten zijn gereden heeft hij mogelijk Russell van de baan gedrukt. Zelf wist de Nederlander van niets. "Ik heb geen idee", zo sloot hij uiteindelijk af. 

Snorremans

Posts: 251

Ziet er gewoon prima uit. Hopelijk kunnen ze dit vast houden. Moet eerlijk bekennen dat ik de uitslag van nu al beter beter vind dan ik had durven dromen. Nee ben zeker niet nagietf aangelegd maar het is eigenlijk van de gekke dat een Energydrink fabrikant hun eigen PU bouwt (ja natuurlijk met ...

  • 3
  • 3 mei 2026 - 22:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.757

    Het geeft de burger moet.

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 21:46
    • Rimmer

      Posts: 13.264

      Op P5 rondrijden moed je ook niet willen. ;)

      • + 2
      • 3 mei 2026 - 21:50
  • mordor

    Posts: 2.148

    Ik dacht dat Max uit noodzaak naar binnen moest, na zijn rookie fout bij de start. Blijkt dat niet het geval.... Oefff ... Dat is dan redelijk amateurisch van RB

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 21:49
  • Snorremans

    Posts: 251

    Ziet er gewoon prima uit. Hopelijk kunnen ze dit vast houden. Moet eerlijk bekennen dat ik de uitslag van nu al beter beter vind dan ik had durven dromen. Nee ben zeker niet nagietf aangelegd maar het is eigenlijk van de gekke dat een Energydrink fabrikant hun eigen PU bouwt (ja natuurlijk met Ford).

    Resultaat nu is al om van te snoepen. En het wordt, gezien de huidige resultaten en conpetitieviteit , alleen nog maar beter. Er is genoeg te halen voor Max en het team.

    • + 3
    • 3 mei 2026 - 22:03
    • Stillewerise

      Posts: 57

      Ja met 3 kwart mercedes personeel en rest van honda

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 22:57
    • Snorremans

      Posts: 251

      @Stille...je kan ze wel bij de Haribo vandaan halen maar daarmee ga je het niet redden man.

      • + 3
      • 3 mei 2026 - 23:06
  • Larry Perkins

    Posts: 64.733

    Max Verstappen, speaking to Sky Sports, after finishing fifth in Miami:
    "I lost the rear [at the start] and tried to minimise the time loss. Early on, the hard tyre didn’t work for us, it was tough. We dropped quite heavily.

    Maybe I could’ve been in the place Oscar finished if we did enough. It’s always easy to say that afterwards. Unfortunately we are still lacking a bit, we’ll be better.

    I don’t know how much more pace there is. It was tough but don't think I could've fought for the win. We have improved a lot this weekend but still lack a bit for sure there's more pace to unlock."

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 22:26

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

