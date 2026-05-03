Max Verstappen kwam na enerverende race als vijfde over de streep in Miam. Voor het eerst in lange tijd kon de Nederlander het opnemen in de top van het Formule 1-veld, al bevond hij zich op meerdere plekken tijdens de Grand Prix. Na afloop oogde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing in positieve stemming, al moet hij zich nog melden bij de stewards.

Verstappen kende vanaf de tweede startrij en chaotische race. Na een spin bij de start, een vroege pitstop onder de safety car en rondenlange gevechten met onder andere Lando Norris, George Russell en Charles Leclerc, kwam hij uiteindelijk als vijfde over de finish.

'Was iets teveel van het goede'

Verstappen reed nagenoeg 50 ronden op de harde band, waarover hij later stelde dat dat misschien teveel was. "Ja, dat was misschien iets te veel van het goede", aldus de Nederlander tegenover Viaplay. "We moeten wel nog een paar dingen analyseren. Om eerlijk te zijn, toen die safety car kwam, was het eigenlijk weer perfect. Want dan zit je allemaal weer bij elkaar op die medium band. Ik had ook niet heel erg flatspots, dus we konden eigenlijk gewoon door", voegde hij daaraan toe.

Later stelde Verstappen dat het achteraf misschien niet de juiste keuze was om zo vroeg naar binnen te gaan. "Maar ik denk sowieso op die harde banden dat het gewoon net niet... Ja, die band was gewoon niet goed voor ons."

Verstappen ziet positieve dingen

De inhaalrace en de gevechten voorin het veld leverde Verstappen uiteindelijk de titel Driver of the Day op. "Ik heb mijn best gedaan", zei hij daarover. De 28-jarige kende - mede door de regelwijziging van de FIA en de verbeterde RB22 - een positief weekend in Miami qua snelheid. Zelf erkende hij dat ook.

"Beter dan de laatste paar weekenden, ja", zo vervolgde hij. "We hebben wat snelheid gevonden, maar natuurlijk in deze race kwamen we nog wat tekort", zo concludeerde hij.

Verstappen brengt mogelijk nog een bezoek aan de stewards. Naar verluidt zal hij niet zorgvuldig bij de pituitgang naar buiten zijn gereden heeft hij mogelijk Russell van de baan gedrukt. Zelf wist de Nederlander van niets. "Ik heb geen idee", zo sloot hij uiteindelijk af.