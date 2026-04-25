Carlos Sainz staat voor een lastige keuze richting de toekomst, nu zijn avontuur bij Williams Racing moeizaam verloopt. De Spanjaard wordt zelfs gewaarschuwd dat een mogelijke overstap naar Red Bull Racing – mocht Max Verstappen stoppen – hem in een nóg slechtere positie kan brengen.

Williams kent een stroef begin van het nieuwe F1-tijdperk en wist in drie races slechts één keer in de top tien te eindigen. De FW48 kampt met gewichtsproblemen en een gebrek aan downforce, waardoor het team achter de feiten aanloopt.

‘Vertrek bij Williams geen logische stap’

Voormalig F1-coureur Riccardo Patrese ziet dan ook weinig aantrekkelijke opties voor Sainz. “Vorig jaar tilde hij Williams nog naar een niveau dat ze al jaren niet hadden gehaald, maar nu lijkt hij gefrustreerd over de situatie binnen het team,” stelt de Italiaan tegenover Bettinglounge.

Volgens Patrese is de markt bovendien nagenoeg gesloten. “Waar moet hij heen? Ferrari lijkt uitgesloten, McLaren zit vast met twee sterke coureurs en Mercedes is geen optie. Dan heeft het weinig zin om Williams te verlaten, want er is simpelweg geen duidelijk beter alternatief.”

Zelfs Red Bull geen garantie op succes

Een overstap naar Red Bull wordt genoemd als mogelijke uitweg, maar ook daar plaatst Patrese grote vraagtekens bij. “Misschien kan hij daar terecht, zeker als Verstappen zou stoppen, maar zelfs dat is geen zekerheid op succes,” klinkt het.

De Italiaan wijst op interne veranderingen bij Red Bull en ziet risico’s. “Ze raken belangrijke mensen kwijt en het is niet uitgesloten dat ze zelfs slechter presteren dan Williams. Dan schiet je er dus niets mee op. Voor Sainz is dit gewoon een heel lastige situatie.”

Toch houdt Patrese vertrouwen in de toekomst van Williams. “Ze hebben vorig jaar laten zien dat er progressie in zit en met een sterke Mercedes-motor is er een basis. Als ze de problemen oplossen, kunnen ze stappen zetten. Ik hoop dat ook, want Williams blijft een team dat me na aan het hart ligt.”