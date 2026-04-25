Vervangt Sainz Verstappen? "Misschien is Red Bull nog slechter dan Williams"

Carlos Sainz staat voor een lastige keuze richting de toekomst, nu zijn avontuur bij Williams Racing moeizaam verloopt. De Spanjaard wordt zelfs gewaarschuwd dat een mogelijke overstap naar Red Bull Racing – mocht Max Verstappen stoppen – hem in een nóg slechtere positie kan brengen.

Williams kent een stroef begin van het nieuwe F1-tijdperk en wist in drie races slechts één keer in de top tien te eindigen. De FW48 kampt met gewichtsproblemen en een gebrek aan downforce, waardoor het team achter de feiten aanloopt.

‘Vertrek bij Williams geen logische stap’

Voormalig F1-coureur Riccardo Patrese ziet dan ook weinig aantrekkelijke opties voor Sainz. “Vorig jaar tilde hij Williams nog naar een niveau dat ze al jaren niet hadden gehaald, maar nu lijkt hij gefrustreerd over de situatie binnen het team,” stelt de Italiaan tegenover Bettinglounge.

Volgens Patrese is de markt bovendien nagenoeg gesloten. “Waar moet hij heen? Ferrari lijkt uitgesloten, McLaren zit vast met twee sterke coureurs en Mercedes is geen optie. Dan heeft het weinig zin om Williams te verlaten, want er is simpelweg geen duidelijk beter alternatief.”

Zelfs Red Bull geen garantie op succes

Een overstap naar Red Bull wordt genoemd als mogelijke uitweg, maar ook daar plaatst Patrese grote vraagtekens bij. “Misschien kan hij daar terecht, zeker als Verstappen zou stoppen, maar zelfs dat is geen zekerheid op succes,” klinkt het.

De Italiaan wijst op interne veranderingen bij Red Bull en ziet risico’s. “Ze raken belangrijke mensen kwijt en het is niet uitgesloten dat ze zelfs slechter presteren dan Williams. Dan schiet je er dus niets mee op. Voor Sainz is dit gewoon een heel lastige situatie.”

Toch houdt Patrese vertrouwen in de toekomst van Williams. “Ze hebben vorig jaar laten zien dat er progressie in zit en met een sterke Mercedes-motor is er een basis. Als ze de problemen oplossen, kunnen ze stappen zetten. Ik hoop dat ook, want Williams blijft een team dat me na aan het hart ligt.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.736

    Nee nou komt de aap uit het broodje!

    • + 0
    • 25 apr 2026 - 13:52
  • StevenQ

    Posts: 10.425

    Voorlopig heeft Red Bull 16 punten en Williams 2 volgens mij

    • + 0
    • 25 apr 2026 - 14:04
  • Larry Perkins

    Posts: 64.549

    "Vervangt Sainz Verstappen?"

    Zelfs daar gaat Verstappen nog voor liggen...

    • + 0
    • 25 apr 2026 - 14:10

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

