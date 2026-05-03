user icon
icon

Startgrid GP Miami: Alles is weer mogelijk voor Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Startgrid GP Miami: </b> Alles is weer mogelijk voor Verstappen

Max Verstappen heeft eindelijk weer uitzicht op een overwinning in de Formule 1. Voorafgaand aan de Grand Prix van Miami, deelt de Nederlander de eerste startrij met WK-leider Andrea Kimi Antonelli op een kletsnatte baan. Ondertussen start zijn teamgenoot - Isack Hadjar - vanuit de pitlane terwijl ook McLaren en Ferrari hopen aan te haken bij de top. Check hier de startgrid voor de race in Florida. 

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Startgrid

US Miami International Autodrome - 03 mei 2026

1

IT

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

  • 1:27.798

2

NL

Max Verstappen

Red Bull Racing

  • 1:27.964
  • +0.166

3

MC

Charles Leclerc

Ferrari

  • 1:28.143
  • +0.345

4

GB

Lando Norris

McLaren

  • 1:28.183
  • +0.385

5

GB

George Russell

Mercedes

  • 1:28.197
  • +0.399

6

GB

Lewis Hamilton

Ferrari

  • 1:28.319
  • +0.521

7

AU

Oscar Piastri

McLaren

  • 1:28.500
  • +0.702

8

AR

Franco Colapinto

Alpine F1

  • 1:28.762
  • +0.964

9

FR

Pierre Gasly

Alpine F1

  • 1:28.810
  • +1.012

10

DE

Nico Hülkenberg

Audi

  • 1:29.439
  • +1.641

11

NZ

Liam Lawson

Racing Bulls

  • 1:29.499
  • +1.701

12

GB

Oliver Bearman

Haas F1

  • 1:29.567
  • +1.769

13

ES

Carlos Sainz jr

Williams

  • 1:29.568
  • +1.770

14

FR

Esteban Ocon

Haas F1

  • 1:29.772
  • +1.974

15

TH

Alexander Albon

Williams

  • 1:29.946
  • +2.148

16

GB

Arvid Lindblad

Racing Bulls

  • 1:30.133
  • +2.335

17

ES

Fernando Alonso

Aston Martin

  • 1:31.098
  • +3.300

18

CA

Lance Stroll

Aston Martin

  • 1:31.164
  • +3.366

19

FI

Valtteri Bottas

Cadillac F1

  • 1:31.629
  • +3.831

20

MX

Sergio Perez

Cadillac F1

  • 1:31.967
  • +4.169

21

BR

Gabriel Bortoleto

Audi

  • 1:33.737
  • +5.939

22

FR

Isack Hadjar

Red Bull Racing

  • 1:28.789
  • +0.991
Larry Perkins

Posts: 64.719

Als Max het een hele fijne plek vindt kan hij er ook gewoon blijven staan...

  • 1
  • 3 mei 2026 - 18:40
Foto's Grand Prix van Miami 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • arone

    Posts: 1.186

    Moet hij wel van z’n plek komen.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 18:33
    • Larry Perkins

      Posts: 64.719

      Als Max het een hele fijne plek vindt kan hij er ook gewoon blijven staan...

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 18:40
  • KiekisNL

    Posts: 2.237

    Ben benieuwdb9f het lek echt boven is of dat het aan de baand ligt (zijn er misschien. Mensen in da house die daar een lichtje op kan schijnen)

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 18:40
  • Larry Perkins

    Posts: 64.719

    Ik gok dat iedereen op de mediums start...

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 18:58
  • Lulham

    Posts: 716

    Ach alles wás weer mogelijk inderdaad.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 19:12

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar