Red Bull bevestigt: Hadjar start vanuit pitlane na diskwalificatie in Miami

Het weekend van de Grand Prix van Miami lijkt voor Isack Hadjar uit te draaien op een nachtmerrie. De Red Bull Racing-coureur moet de race vanuit de pitlane starten, nadat zijn bolide niet door de technische keuring kwam met een diskwalificatie als vervolg en het team vervolgens ingreep met extra wijzigingen.

De kwalificatie verliep al dramatisch voor de Fransman. Zijn wagen werd afgekeurd vanwege een probleem met de vloer, wat leidde tot een diskwalificatie. Daardoor zag Hadjar zijn negende plaats verdwijnen en slinken zijn kansen op punten aanzienlijk. Een domper voor de teamgenoot van Max Verstappen, die al toe moest zien hoe de Nederlander maar liefst acht tienden sneller was. 

Red Bull grijpt in na diskwalificatie

Na de tegenvaller besloot Red Bull Racing om verder in te grijpen. Het team koos ervoor om meerdere motoronderdelen te vervangen, waardoor de auto niet langer voldoet aan de parc fermé-regels. Dat betekent automatisch dat Hadjar de race vanuit de pitstraat moet aanvangen.

Concreet maakt de Fransman gebruik van een vierde Energy Store en Control Electronics Unit. Daarmee overschrijdt hij het toegestane aantal componenten, wat de extra straf verklaart. De ingreep onderstreept dat Red Bull geen enkel risico wil nemen na de eerdere problemen.

Verstappen houdt Red Bull eer hoog

Waar Hadjar een flinke tik incasseert, wist Verstappen wel te leveren voor het team. De Nederlander pakte een sterke tweede plaats in de kwalificatie en houdt daarmee de hoop op een goed resultaat voor Red Bull levend.

Voor Hadjar wordt het echter een inhaalrace pur sang in Miami. Vanuit de pitlane zal hij zich door het veld moeten knokken, al lijkt een puntenfinish na deze opeenstapeling van tegenslagen een bijzonder lastige opdracht.

 

Reacties (1)

  • AUDI_F1

    Posts: 3.748

    Het wordt voor Hadjar inderdaad een inhaal race, maar Hadjar was niet degene die even met een schuurpapiertje 2mm van de plank haf moeten schuren.

    • 3 mei 2026 - 17:12

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 55
  • Podiums 1
  • Grand Prix 27
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

