Het weekend van de Grand Prix van Miami lijkt voor Isack Hadjar uit te draaien op een nachtmerrie. De Red Bull Racing-coureur moet de race vanuit de pitlane starten, nadat zijn bolide niet door de technische keuring kwam met een diskwalificatie als vervolg en het team vervolgens ingreep met extra wijzigingen.

De kwalificatie verliep al dramatisch voor de Fransman. Zijn wagen werd afgekeurd vanwege een probleem met de vloer, wat leidde tot een diskwalificatie. Daardoor zag Hadjar zijn negende plaats verdwijnen en slinken zijn kansen op punten aanzienlijk. Een domper voor de teamgenoot van Max Verstappen, die al toe moest zien hoe de Nederlander maar liefst acht tienden sneller was.

Red Bull grijpt in na diskwalificatie

Na de tegenvaller besloot Red Bull Racing om verder in te grijpen. Het team koos ervoor om meerdere motoronderdelen te vervangen, waardoor de auto niet langer voldoet aan de parc fermé-regels. Dat betekent automatisch dat Hadjar de race vanuit de pitstraat moet aanvangen.

Concreet maakt de Fransman gebruik van een vierde Energy Store en Control Electronics Unit. Daarmee overschrijdt hij het toegestane aantal componenten, wat de extra straf verklaart. De ingreep onderstreept dat Red Bull geen enkel risico wil nemen na de eerdere problemen.

Verstappen houdt Red Bull eer hoog

Waar Hadjar een flinke tik incasseert, wist Verstappen wel te leveren voor het team. De Nederlander pakte een sterke tweede plaats in de kwalificatie en houdt daarmee de hoop op een goed resultaat voor Red Bull levend.

Voor Hadjar wordt het echter een inhaalrace pur sang in Miami. Vanuit de pitlane zal hij zich door het veld moeten knokken, al lijkt een puntenfinish na deze opeenstapeling van tegenslagen een bijzonder lastige opdracht.