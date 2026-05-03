Leclerc hield geen rekening met Verstappen: "Red Bull is dé verrassing"

Charles Leclerc heeft met bewondering gekeken naar de sterke kwalificatie van Max Verstappen in Miami. De Monegask zag hoe Red Bull Racing een flinke stap vooruit zette en gaf toe dat vooral die progressie hem verraste.

Hoewel Andrea Kimi Antonelli er met poleposition vandoor ging, zat Verstappen daar vlak achter. Het verschil bedroeg slechts twee tienden, terwijl Red Bull een maand geleden nog op ruime achterstand stond. De Nederlander zelf erkende geen rekening meer te hebben gehouden met de eerste startrij, evenals Leclerc.

Leclerc onder de indruk van Red Bull-progressie

Leclerc gaf na afloop aan dat de prestatie van Antonelli hem niet volledig verraste, maar dat Verstappen en Red Bull dat wél deden. “Kimi laat dit hele seizoen al zien wat hij in huis heeft, dus dat komt niet uit de lucht vallen”, stelde hij bij de persconferentie na afloop van de kwalificatie.

“Maar wat Red Bull en Max hier laten zien, is toch anders. Ze hebben duidelijk een grote upgrade meegenomen en meteen het verschil gemaakt. We wisten dat ze zouden reageren, alleen niet dat het zó snel en overtuigend zou zijn”, klonk het onder de indruk.

Focus ligt op aanval richting podium

De Ferrari-coureur begrijpt dat Verstappen zelf ook verrast was door de sprong voorwaarts. “Als je bedenkt waar ze een paar races geleden nog stonden, is het knap dat ze nu alweer op de eerste rij staan. Dat zegt alles over dat team”, aldus Leclerc.

Toch kijkt hij vooral naar zijn eigen opdracht in de race. Vanaf de derde startplek wil hij meteen druk zetten. “Mijn focus ligt erop om hen bij de start aan te vallen en voor hen te finishen. Dat is uiteindelijk het enige wat telt”, besloot hij strijdvaardig.

Leclerc wacht alweer dik een jaar op zijn eerste overwinning met Ferrari. De laatste keer dat de Monegask als eerste over de streep kwam, was tijdens de GP van de Verenigde Staten in Austin 2024.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Charles Leclerc Ferrari GP Miami 2026

  • Rimmer

    Posts: 13.261

    Ik een Reddit link gedeeld in een ander topic waarin de ronde van Max te zien is met de ghost car van Kimi.
    Max is gewoon echt de betere rijder en samen met de nieuwe achtervleugel maakt hij op topsnelheid een deel goed. Tegen de power van de Mercedes unit is het echter onbegonnen werk.
    Max duikt harder door bochten 1,2 en 3 maar dan bij uitkomen bocht 4 gaat Kimi op het gas en slaat een enorm gat puur op vermogen.
    Daarna is Max de rest van het rondje bezig dat gat dicht te rijden wat nog bijna helemaal lukt maar bij het uitkomen van die laatste paar bochten is de hoeveel power die Mercedes steeds weer op de baan legt gewoon geen match voor de RBR.
    De beste rijder versus de beste motor. Mooi om te zien maar in de race is het geen partij. Max is kansloos tegen zoveel pk en door alles goed te willen maken in de bochten en op topspeed slijten zijn banden toch te snel.
    Tel daar de waardeloze RB starts bij en je weet dat Max na ronde 1 alweer ergens op P4 of P5 zit te harken. Dat is helaas wat het is maar aan Max ligt het niet, die is echt een paar maatjes groter dan bv Kimi.

    • + 4
    • 3 mei 2026 - 08:58
    • De Vogel is Geland

      Posts: 831

      Dat filmpje zag er niet goed uit voor Kimi.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 09:08
    • Remco_F1

      Posts: 3.307

      Focus ligt ook nog niet op Mercedes maar op het middenveld, die zijn we voorbij, nu word het weer interessant om naar te kijken.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 09:14
  • De Vogel is Geland

    Posts: 831

    Onderschat Max Voltstappen nooit

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 09:07
  • AUDI_F1

    Posts: 3.741

    Ik hoorde gisteren een boordradio na de sprint waarop leek dat ze iets gevonden hadden. Verstappen kreeg een groot compliment. Waarschijnlijk hebben ze dat in de Kwali aangepast.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 09:56
    • De Vogel is Geland

      Posts: 831

      Tijdens de sprint zijn ze vooral bezig geweest met settings goed zetten. Daarna kon hij zelfs naar de Mercedes rijden

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 10:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

