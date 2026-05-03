Charles Leclerc heeft met bewondering gekeken naar de sterke kwalificatie van Max Verstappen in Miami. De Monegask zag hoe Red Bull Racing een flinke stap vooruit zette en gaf toe dat vooral die progressie hem verraste.

Hoewel Andrea Kimi Antonelli er met poleposition vandoor ging, zat Verstappen daar vlak achter. Het verschil bedroeg slechts twee tienden, terwijl Red Bull een maand geleden nog op ruime achterstand stond. De Nederlander zelf erkende geen rekening meer te hebben gehouden met de eerste startrij, evenals Leclerc.

Leclerc onder de indruk van Red Bull-progressie

Leclerc gaf na afloop aan dat de prestatie van Antonelli hem niet volledig verraste, maar dat Verstappen en Red Bull dat wél deden. “Kimi laat dit hele seizoen al zien wat hij in huis heeft, dus dat komt niet uit de lucht vallen”, stelde hij bij de persconferentie na afloop van de kwalificatie.

“Maar wat Red Bull en Max hier laten zien, is toch anders. Ze hebben duidelijk een grote upgrade meegenomen en meteen het verschil gemaakt. We wisten dat ze zouden reageren, alleen niet dat het zó snel en overtuigend zou zijn”, klonk het onder de indruk.

Focus ligt op aanval richting podium

De Ferrari-coureur begrijpt dat Verstappen zelf ook verrast was door de sprong voorwaarts. “Als je bedenkt waar ze een paar races geleden nog stonden, is het knap dat ze nu alweer op de eerste rij staan. Dat zegt alles over dat team”, aldus Leclerc.

Toch kijkt hij vooral naar zijn eigen opdracht in de race. Vanaf de derde startplek wil hij meteen druk zetten. “Mijn focus ligt erop om hen bij de start aan te vallen en voor hen te finishen. Dat is uiteindelijk het enige wat telt”, besloot hij strijdvaardig.

Leclerc wacht alweer dik een jaar op zijn eerste overwinning met Ferrari. De laatste keer dat de Monegask als eerste over de streep kwam, was tijdens de GP van de Verenigde Staten in Austin 2024.