user icon
icon

Red Bull diep door het stof: "We hebben een grote fout gemaakt"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull diep door het stof: "We hebben een grote fout gemaakt"

Red Bull Racing staat voor een loodzware opdracht tijdens de Grand Prix van Miami. In aanloop naar de race zag het toe hoe Isack Hadjar na de kwalificatie gediskwalificeerd werd door de FIA. Na de dramatische mededeling jegens de teamgenoot van Max Verstappen, is teambaas Laurent Mekies diep door het stof gegaan. 

Hadjar kende al geen lekkere kwalificatie in Miami. De Fransman nestelde zich wel in de top-10, maar moest toezien hoe Verstappen met maar liefst acht (!) tienden verschil de tweede startplek wist te bemachtigen. Met ook nog een technisch mankement aan de RB22 - LHS en RHS van de vloer die 2 mm te lang waren - werd Hadjar uit de uitslag geschrapt. 

Meer over Red Bull Racing Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

22 apr

Mekies baalt na diskwalificatie

Bij Red Bull besefte men dat de plank - letterlijk - is misgeslagen. Teambaas Mekies ging dan ook diep door het stof. "We hebben een fout gemaakt en we respecteren de beslissing van de Stewards. Er was geen prestatievoordeel bedoeld of verkregen door deze fout", zo klonk het. 

"We zullen leren van dit incident en onze processen beoordelen om te begrijpen hoe het is gebeurd en om stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het niet meer kan gebeuren", voegde de teambaas van Red Bull daaraan toe. 

Red Bull biedt excuses aan Hadjar aan

Mekies schroomde dan ook niet om even door het stof te gaan. "Als team bieden we onze excuses aan Isack en aan onze fans en partners. We leren vandaag op de harde manier, maar we gaan verder. Nu ligt onze focus op het omzetten van de bemoedigende show van gisteren in een sterke raceprestatie vanmiddag." 

Hadjar zal dus de race - die vervroegd is door de FIA - achteraan in het veld moeten starten. Vanwege de aanstormende onweersbuien, heeft het bestuurlijk orgaan van de Formule 1 besloten om de Grand Prix naar 19:00 uur Nederlandse tijd te trekken.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • KiekisNL

    Posts: 2.236

    Achterdeur kunnen ze mooi wat zaken testen met hadjar.

    Maar ben benieuwd of die 8tiende blijvend is of een one off

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 18:39

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 55
  • Podiums 1
  • Grand Prix 27
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar