Red Bull Racing staat voor een loodzware opdracht tijdens de Grand Prix van Miami. In aanloop naar de race zag het toe hoe Isack Hadjar na de kwalificatie gediskwalificeerd werd door de FIA. Na de dramatische mededeling jegens de teamgenoot van Max Verstappen, is teambaas Laurent Mekies diep door het stof gegaan.

Hadjar kende al geen lekkere kwalificatie in Miami. De Fransman nestelde zich wel in de top-10, maar moest toezien hoe Verstappen met maar liefst acht (!) tienden verschil de tweede startplek wist te bemachtigen. Met ook nog een technisch mankement aan de RB22 - LHS en RHS van de vloer die 2 mm te lang waren - werd Hadjar uit de uitslag geschrapt.

Mekies baalt na diskwalificatie

Bij Red Bull besefte men dat de plank - letterlijk - is misgeslagen. Teambaas Mekies ging dan ook diep door het stof. "We hebben een fout gemaakt en we respecteren de beslissing van de Stewards. Er was geen prestatievoordeel bedoeld of verkregen door deze fout", zo klonk het.

"We zullen leren van dit incident en onze processen beoordelen om te begrijpen hoe het is gebeurd en om stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het niet meer kan gebeuren", voegde de teambaas van Red Bull daaraan toe.

Red Bull biedt excuses aan Hadjar aan

Mekies schroomde dan ook niet om even door het stof te gaan. "Als team bieden we onze excuses aan Isack en aan onze fans en partners. We leren vandaag op de harde manier, maar we gaan verder. Nu ligt onze focus op het omzetten van de bemoedigende show van gisteren in een sterke raceprestatie vanmiddag."

Hadjar zal dus de race - die vervroegd is door de FIA - achteraan in het veld moeten starten. Vanwege de aanstormende onweersbuien, heeft het bestuurlijk orgaan van de Formule 1 besloten om de Grand Prix naar 19:00 uur Nederlandse tijd te trekken.