Toto Wolff is kritisch op Andrea Kimi Antonelli ondanks zijn pole position in Miami. De jonge Italiaan start voor de derde keer op rij op pole position. Er zijn alsnog wel wat punten waar de jongeling zich op moet verbeteren volgens zijn teambaas.

Momenteel staat Antonelli bovenaan het wereldkampioenschap met 75 punten. Zijn teamgenoot George Russell staat daarachter met 68 punten, maar kwam in de kwalificatie flink wat tijd te kort. De ervaren Mercedes-coureur start vanaf de vijfde plek.

Antonelli is bijzonder

"Die eerste ronde was echt bijzonder, want hij lag drie of meer tienden voor op de volgende coureur", vertelt Wolff tegenover Sky Sports. "Spectaculair en het leverde pole position op", aldus de teambaas. Antonelli heeft echter ook een eigen valkuil.

"Toen was het typisch Kimi. We hebben vertrouwen, maar dan gaan we te hard pushen." Volgens Wolff wil Antonelli te veel door zijn enorme zelfvertrouwen. Dat is typisch Antonelli. "Zo is hij nu eenmaal", aldus Wolff.

Het gaat beter met de Italiaan

"Het is nu al een verbetering. Vroeger belandde hij in de muur, nu is het gewoon een gemiste ronde. Hij laat gewoon zijn snelheid zien en dat is echt heel mooi om te zien. George zei tegen me dat coureurs moeite hebben met bepaalde circuits. Hier is het asfalt erg glad", legt de teambaas uit. Hij vergelijkt het met een andere sport: tennis. "Het is bijna alsof de ene speler goed is op gravel en de andere beter op een harde ondergrond."

Russell heeft uiteindelijk veel goed gemaakt, maar kan niet tippen aan zijn jonge, nog relatief onervaren teamgenoot Antonelli. "Tijdens de kwalificatie heeft hij tijd goedgemaakt en het scheelt niet veel met P3", vertelt de Oostenrijker. "Het was goed om zijn ontwikkeling te zien gedurende de kwalificatie op een circuit waar hij zich niet 100 procent op zijn gemak voelt." De Grand Prix van Miami is vervroegt naar 19.00 uur Nederlandse tijd.