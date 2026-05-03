Wolff kritisch op razendsnelle Antonelli: "Toen was het typisch Kimi..."

Toto Wolff is kritisch op Andrea Kimi Antonelli ondanks zijn pole position in Miami. De jonge Italiaan start voor de derde keer op rij op pole position. Er zijn alsnog wel wat punten waar de jongeling zich op moet verbeteren volgens zijn teambaas. 

Momenteel staat Antonelli bovenaan het wereldkampioenschap met 75 punten. Zijn teamgenoot George Russell staat daarachter met 68 punten, maar kwam in de kwalificatie flink wat tijd te kort. De ervaren Mercedes-coureur start vanaf de vijfde plek.

Antonelli is bijzonder

"Die eerste ronde was echt bijzonder, want hij lag drie of meer tienden voor op de volgende coureur", vertelt Wolff tegenover Sky Sports. "Spectaculair en het leverde pole position op", aldus de teambaas. Antonelli heeft echter ook een eigen valkuil.

"Toen was het typisch Kimi. We hebben vertrouwen, maar dan gaan we te hard pushen." Volgens Wolff wil Antonelli te veel door zijn enorme zelfvertrouwen. Dat is typisch Antonelli. "Zo is hij nu eenmaal", aldus Wolff.

Het gaat beter met de Italiaan

"Het is nu al een verbetering. Vroeger belandde hij in de muur, nu is het gewoon een gemiste ronde. Hij laat gewoon zijn snelheid zien en dat is echt heel mooi om te zien. George zei tegen me dat coureurs moeite hebben met bepaalde circuits. Hier is het asfalt erg glad", legt de teambaas uit. Hij vergelijkt het met een andere sport: tennis. "Het is bijna alsof de ene speler goed is op gravel en de andere beter op een harde ondergrond."

Russell heeft uiteindelijk veel goed gemaakt, maar kan niet tippen aan zijn jonge, nog relatief onervaren teamgenoot Antonelli. "Tijdens de kwalificatie heeft hij tijd goedgemaakt en het scheelt niet veel met P3", vertelt de Oostenrijker. "Het was goed om zijn ontwikkeling te zien gedurende de kwalificatie op een circuit waar hij zich niet 100 procent op zijn gemak voelt." De Grand Prix van Miami is vervroegt naar 19.00 uur Nederlandse tijd.

Reacties (1)

  • AUDI_F1

    Posts: 3.750

    Het is een leerproces, en daar moet je af en toe ook iets bij sturen. Maar een snelle coureur betrouwbaar maken is minder moeilijk dan een langzame coureur snel maken.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 17:30

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

