Verstappen ziet doorbraak bij Red Bull: "Groot probleem eindelijk opgelost"

Max Verstappen ziet dat Red Bull een belangrijk probleem heeft opgelost. Het team liep het hele seizoen al achter de feiten aan, maar heeft een sterke kwalificiatie achter de rug. De Nederlander start als tweede in Miami. 

Verstappen heeft tot nu toe absoluut geen topseizoen gehad bij Red Bull Racing. De coureur staat momenteel op de negende positie in het wereldkampioenschap, maar lijkt de goede weg zijn ingeslagen.

Verstappen dacht niet dat dit mogelijk was

Verstappen had geen idee dat dit een mogelijkheid was dit seizoen, laat staan zo snel. Dat vertelt hij tegenover de internationale media. "Ik had ook niet verwacht dat dit mogelijk was. Ons doel voor dit weekend was om dichter bij de drie topteams te staan. Dan sta je normaal gesproken dus zevende. Het ging dus toch nog beter dan verwacht in deze kwalificatie."

Er is een duidelijke reden achter de problemen van Red Bull. Dit lijkt nu dus helemaal opgelost te zijn. "Het meeste zit in het stuurhuis, waar eerst gewoon iets fout zat. Dat hebben ze eindelijk kunnen oplossen. Nu kan ik tenminste normaal sturen", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen had het al vroeg door

De Nederlander wist al vroeg dat er iets mis was,  maar kon het nog niet helemaal plaatsen. "Ik zei al vanaf de eerste ronde in Barcelona dat er wat mis was, maar het was heel moeilijk om op te lossen. Nu is het eigenlijk wel goed. Je denkt nu aan het stuur, maar daar komen heel veel dingen samen met de aerodynamica. De hele ophanging wordt ook ontworpen om zo aerodynamisch mogelijk te maken. Daar zitten altijd haken en ogen aan."

Verstappen kan weer veel meer doen met zijn stuur. "Nee, maar het maakt het voor mij wel fijner. Ik heb nu meer gevoel aan het stuur. Het was meteen een stuk beter. In de sprintkwalificatie was het nog niet helemaal ideaal. Nu hebben we nog een paar kleine aanpassingen gedaan. Dat maakte het nog net een stap beter. Voor ons is het een enorme stap vooruit. In de laatste kwalificatie zat ik niet eens in Q3."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ernie5335

    Posts: 5.823

    Ik help het hem wensen!

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 14:55
  • iOosterbaan

    Posts: 2.159

    Zo zie je maar weer, er is zoveel dat wij niet weten met die auto's.

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 15:40
  • Dale U

    Posts: 1.901

    Nu de start nog..........

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 16:40
  • monzaron

    Posts: 947

    Vergeet niet dat dit een circuit is dat de nieuwe reglementen verbloemen. Dus geniet van het moment en van bij de komende races zien we wel of het idd een comeback is.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 17:15

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
