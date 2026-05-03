Max Verstappen ziet dat Red Bull een belangrijk probleem heeft opgelost. Het team liep het hele seizoen al achter de feiten aan, maar heeft een sterke kwalificiatie achter de rug. De Nederlander start als tweede in Miami.

Verstappen heeft tot nu toe absoluut geen topseizoen gehad bij Red Bull Racing. De coureur staat momenteel op de negende positie in het wereldkampioenschap, maar lijkt de goede weg zijn ingeslagen.

Verstappen dacht niet dat dit mogelijk was

Verstappen had geen idee dat dit een mogelijkheid was dit seizoen, laat staan zo snel. Dat vertelt hij tegenover de internationale media. "Ik had ook niet verwacht dat dit mogelijk was. Ons doel voor dit weekend was om dichter bij de drie topteams te staan. Dan sta je normaal gesproken dus zevende. Het ging dus toch nog beter dan verwacht in deze kwalificatie."

Er is een duidelijke reden achter de problemen van Red Bull. Dit lijkt nu dus helemaal opgelost te zijn. "Het meeste zit in het stuurhuis, waar eerst gewoon iets fout zat. Dat hebben ze eindelijk kunnen oplossen. Nu kan ik tenminste normaal sturen", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen had het al vroeg door

De Nederlander wist al vroeg dat er iets mis was, maar kon het nog niet helemaal plaatsen. "Ik zei al vanaf de eerste ronde in Barcelona dat er wat mis was, maar het was heel moeilijk om op te lossen. Nu is het eigenlijk wel goed. Je denkt nu aan het stuur, maar daar komen heel veel dingen samen met de aerodynamica. De hele ophanging wordt ook ontworpen om zo aerodynamisch mogelijk te maken. Daar zitten altijd haken en ogen aan."

Verstappen kan weer veel meer doen met zijn stuur. "Nee, maar het maakt het voor mij wel fijner. Ik heb nu meer gevoel aan het stuur. Het was meteen een stuk beter. In de sprintkwalificatie was het nog niet helemaal ideaal. Nu hebben we nog een paar kleine aanpassingen gedaan. Dat maakte het nog net een stap beter. Voor ons is het een enorme stap vooruit. In de laatste kwalificatie zat ik niet eens in Q3."