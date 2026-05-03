Max Verstappen zorgde voor de nodige controverse tijdens de start van de Grand Prix van Miami. In een chaotische openingsronde verloor de Nederlander - gestart vanaf P2 - héél veel plekken en zakte naar het middenveld. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zal de nodige plekken goed moeten maken, wil hij nog in de buurt komen van het podium.

Verstappen - die de eerste startrij deelde met Andrea Kimi Antonelli - kwam weer niet lekker weg uit zijn positie. De 28-jarige kwam nadien zij-aan-zij met Charles Leclerc, maar spinde tevergeefs. Zodoende kwam hij in het middenveld op P10 terecht.

Verstappen maakt excuses

Nadien maakte Verstappen, die ondertussen Liam Lawson en Pierre Gasly achter zich probeerde te houden, stelde dat het zijn eigen fout was dat hij die plekken verloor. "Ahh f'ck, sorry jongens", zo klonk het op de boordradio.

Safety car forceert andere strategie

Maar meteen daarna werd het Formule 1-veld weer gecentraliseerd. Een crash van Isack Hadjar en een enorme klapper tussen Lawson en Gasly - waarbij de Fransman een koprol maakte - forceerde de safety car om naar buiten te komen. Verstappen en Red Bull grepen die gelegenheid om de harde band eronder te schroeven.

Mocht het droog blijven en er geen safety car meer naar buiten komen, kan dit de Nederlander weer in het voordeel zetten. Wellicht dat er toch nog een podiumplek in zit voor Verstappen, die dit seizoen nog niet in de top-3 wist te komen.