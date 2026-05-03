Chaos in Miami: Verstappen verliest héél veel plekken bij de start

Max Verstappen zorgde voor de nodige controverse tijdens de start van de Grand Prix van Miami. In een chaotische openingsronde verloor de Nederlander - gestart vanaf P2 - héél veel plekken en zakte naar het middenveld. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zal de nodige plekken goed moeten maken, wil hij nog in de buurt komen van het podium. 

Verstappen - die de eerste startrij deelde met Andrea Kimi Antonelli - kwam weer niet lekker weg uit zijn positie. De 28-jarige kwam nadien zij-aan-zij met Charles Leclerc, maar spinde tevergeefs. Zodoende kwam hij in het middenveld op P10 terecht. 

Verstappen maakt excuses 

Nadien maakte Verstappen, die ondertussen Liam Lawson en Pierre Gasly achter zich probeerde te houden, stelde dat het zijn eigen fout was dat hij die plekken verloor. "Ahh f'ck, sorry jongens", zo klonk het op de boordradio. 

Safety car forceert andere strategie

Maar meteen daarna werd het Formule 1-veld weer gecentraliseerd. Een crash van Isack Hadjar en een enorme klapper tussen Lawson en Gasly - waarbij de Fransman een koprol maakte - forceerde de safety car om naar buiten te komen. Verstappen en Red Bull grepen die gelegenheid om de harde band eronder te schroeven. 

Mocht het droog blijven en er geen safety car meer naar buiten komen, kan dit de Nederlander weer in het voordeel zetten. Wellicht dat er toch nog een podiumplek in zit voor Verstappen, die dit seizoen nog niet in de top-3 wist te komen. 

 

Reacties (4)

  • Bertrand Gachot

    Posts: 552

    Pensioen-berichten weer terug!

    • + 4
    • 3 mei 2026 - 19:24
  • Larry Perkins

    Posts: 64.721

    360, de auto meteen in de goede richting en weer door...
    Vandaar dat hij niet op rest hoefde te wachten. Knap!

    • + 5
    • 3 mei 2026 - 19:30
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.275

    Waarom niet 20 rondjes geleden naar binnen gehaald voor nieuwe mediums. Pfff redbull faalt weer.

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 20:34

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

