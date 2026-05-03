user icon
icon

FIA-president reageert eindelijk op klachten Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA-president reageert eindelijk op klachten Verstappen

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten over een mogelijk F1-pensioen van Max Verstappen. Ben Sulayem lijkt zich niet al te veel zorgen te maken, maar stelt dat als Verstappen stopt, de Formule 1 gewoon door zal gaan.

Verstappen deelde dit jaar al meerdere keren zijn onvrede over de huidige F1-regels. Hij vindt het feit dat de batterijen een steeds grotere rol gaan spelen nergens opslaan, en omschreef het als 'Formule E op steroïden'. De FIA en de Formule 1 hebben de motorregels na klachten van de coureurs aangepast, en dat lijkt te werken. Toch stelde Verstappen in Miami dat dit slechts een beginnetje is, en dat er nog heel veel moet gebeuren. Eerder twijfelde hij hardop over zijn toekomst in de sport, en dat gevoel is nog niet verdwenen.

Meer over FIA FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

29 apr
 Italiaanse fiscus opent jacht op alle F1-coureurs

Italiaanse fiscus opent jacht op alle F1-coureurs

21 apr

'Dan zullen we hem missen'

In Miami reageerde Ben Sulayem voor het eerst op de geruchten over een mogelijk pensioen van Verstappen. Tegenover AP News was hij daar heel duidelijk over: "Als hij gaat, dan zullen we hem missen. Maar de sport zal gewoon verdergaan. Er zijn zoveel sterren gekomen en weer weggegaan, en dat geldt ook voor teams. Maar de Formule 1 zal altijd blijven bestaan. De FIA zal altijd blijven bestaan."

Wat heeft Ben Sulayem met Verstappen besproken?

Ben Sulayem stelt dat hij recent met Verstappen heeft gesproken, en dat hij tegen hem heeft gezegd dat hij een fan is van zijn rijstijl en mentale benadering van de sport. Verstappen zou dan weer tegen hem hebben gezegd wat hij voelt. De FIA-president herhaalt dan nog maar eens hoe hij de toekomst voor zich ziet: "Maar is wat hij zegt, ook wat hij wil gaan doen? Ik weet het niet, ik denk het eigenlijk niet."

Verstappen voelde zich na de kwalificatie in Miami al weer wat beter. Hij noteerde een tweede tijd, en was slechts een fractie langzamer dan Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Verstappens team Red Bull heeft dit weekend updates geïntroduceerd, en die lijken te werken.

Komt Horner terug?

Ben Sulayem sloot zijn opvallende interview af met een uitspraak over voormalig Red Bull-teambaas, die volgens hem kan gaan terugkeren in de Formule 1: "Ik praat regelmatig met hem, en ik heb het gevoel dat hij gaat terugkeren."

F1jos

Posts: 5.192

Als je in het bezit van buitenaards kwaliteiten, dan staat je boven de partijen.

  • 2
  • 3 mei 2026 - 07:40
Foto's Grand Prix van Miami 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Mohammed Ben Sulayem Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.192

    Als je in het bezit van buitenaards kwaliteiten, dan staat je boven de partijen.

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 07:40
  • 919

    Posts: 4.321

    Dikke maatjes die twee. Kan je van een afstand zien.

    /s

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 09:35

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar