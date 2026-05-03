FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten over een mogelijk F1-pensioen van Max Verstappen. Ben Sulayem lijkt zich niet al te veel zorgen te maken, maar stelt dat als Verstappen stopt, de Formule 1 gewoon door zal gaan.

Verstappen deelde dit jaar al meerdere keren zijn onvrede over de huidige F1-regels. Hij vindt het feit dat de batterijen een steeds grotere rol gaan spelen nergens opslaan, en omschreef het als 'Formule E op steroïden'. De FIA en de Formule 1 hebben de motorregels na klachten van de coureurs aangepast, en dat lijkt te werken. Toch stelde Verstappen in Miami dat dit slechts een beginnetje is, en dat er nog heel veel moet gebeuren. Eerder twijfelde hij hardop over zijn toekomst in de sport, en dat gevoel is nog niet verdwenen.

'Dan zullen we hem missen'

In Miami reageerde Ben Sulayem voor het eerst op de geruchten over een mogelijk pensioen van Verstappen. Tegenover AP News was hij daar heel duidelijk over: "Als hij gaat, dan zullen we hem missen. Maar de sport zal gewoon verdergaan. Er zijn zoveel sterren gekomen en weer weggegaan, en dat geldt ook voor teams. Maar de Formule 1 zal altijd blijven bestaan. De FIA zal altijd blijven bestaan."

Wat heeft Ben Sulayem met Verstappen besproken?

Ben Sulayem stelt dat hij recent met Verstappen heeft gesproken, en dat hij tegen hem heeft gezegd dat hij een fan is van zijn rijstijl en mentale benadering van de sport. Verstappen zou dan weer tegen hem hebben gezegd wat hij voelt. De FIA-president herhaalt dan nog maar eens hoe hij de toekomst voor zich ziet: "Maar is wat hij zegt, ook wat hij wil gaan doen? Ik weet het niet, ik denk het eigenlijk niet."

Verstappen voelde zich na de kwalificatie in Miami al weer wat beter. Hij noteerde een tweede tijd, en was slechts een fractie langzamer dan Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Verstappens team Red Bull heeft dit weekend updates geïntroduceerd, en die lijken te werken.

Komt Horner terug?

Ben Sulayem sloot zijn opvallende interview af met een uitspraak over voormalig Red Bull-teambaas, die volgens hem kan gaan terugkeren in de Formule 1: "Ik praat regelmatig met hem, en ik heb het gevoel dat hij gaat terugkeren."