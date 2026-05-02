'FIA beslist vandaag of Grand Prix Miami doorgaat in verband met onweersbuien'

De FIA zal een belangrijke knoop door moeten hakken. Het bestuurlijk orgaan staat voor het dilemma om de Grand Prix van Miami - die naar alle waarschijnlijkheid geteisterd gaat worden door enorme onweersbuien - überhaupt door te laten gaan. Naar verluidt zal de organisatie ergens vandaag een beslissing nemen. 

Voor het eerst in een maand staat er eindelijk weer een Formule 1-race op het programma. Nadat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië gecanceld waren door de onrustige situatie in het Midden-Oosten, stond de koningsklasse van de autosport voor een maand op stil. Maar of de race daarop wel plaats zal vinden, valt nog te bezien. 

Meer over FIA FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

29 apr
 Italiaanse fiscus opent jacht op alle F1-coureurs

Italiaanse fiscus opent jacht op alle F1-coureurs

21 apr

Onweersbuien in Miami 

Eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten voor Miami, is gebleken dat ook deze race op losse schroeven staat. De verwachting is dat er in de Amerikaanse stad enorme onweersbuien plaats zullen gaan vinden, waardoor de veiligheid niet meer volledig gewaarborgd kan gaan worden. 

Sindsdien gonsden de geruchten dat de race mogelijk vervroegd of zelfs afgelast gaat worden. Naar verluidt zal de FIA ergens in de middag lokale tijd een knoop gaan doorhakken.

'Beslissing wordt vandaag genomen'

Erik van Haren - F1-journalist bij de Telegraaf - schijnt meer te weten. 'Later vandaag wordt er door de FIA een knoop doorgehakt, of de Grand Prix van Miami morgen eventueel vervroegd moet worden', zo schrijft hij op X. 'Dit met oog op verwachte regen en met name onweer in Miami. Knoop zal naar verwachting vanmiddag (lokale tijd) worden doorgehakt.' 

In de eerste vrije training en de sprintkwalificatie werd duidelijk dat er genoeg voorbodes waren om naar uit te kijken. In tegenstelling tot de eerste drie races - waarin Mercedes oppermachtig was - is nu gebleken dat met name McLaren voor een omslag heeft gezorgd. Met een indrukwekkende ronde slaagde Lando Norris erin om de sprintpole te veroveren voor de sprintrace die om 18:00 uur Nederlandse tijd plaats zal gaan vinden.

F1 Nieuws Formule 1 F1 GP Miami 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 4.319

    Cancel maar, cancel het hele seizoen maar.

    • + 5
    • 2 mei 2026 - 17:10
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.199

      Idd weg met deze troep. Ik wil auto's met minimaal een V10 in de stijl van de jaren 90 auto's met handgeschakelde versnellingsbak. *Behoorlijke circuits waar ingehaald kan worden. Dus geen stratencircuits en sprintraces.
      *Motoren en onderdelen, de helft van het aantal races spullen toestaan, dus geen onzinnige gridstraffen meer.
      * Rijders en stewards die zeuren over leaving the track and gaining advantage, verboden.
      *Slipstreamen wil ik zien.
      En bovenal dat de sport weer centraal staat en de show en spektakel elementen verdwijnen.
      *!!! Pitspoezen!!!!
      En nog veel meer wat toch nooit gaat gebeuren.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 18:18
  • Skoda F1

    Posts: 745

    Kleine positieve noot! Gave f2 race gezien spannend tot de streep, Van hoepen uiteindelijk P2 Herta zakt door het ijs..

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 17:12
  • DutchTifosi

    Posts: 2.851

    Waarom niet de "race" later vandaag laten beginnen? Krijg je een 133% race vandaag.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 17:25
    • schwantz34

      Posts: 41.963

      Alleen al bij de gedachte is mijn batterij al leeg.....

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 17:30
    • F1 bekijker

      Posts: 267

      Of straks de punten verdelen.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 17:31
  • Hagueian

    Posts: 8.670

    Dat gaat niets worden morgen met die hoeveelheid water en onweer. Als je dje domme sprintraces niet had gehad had hij vanavond gereden kunnen worden. Je zal maar een nier hebben verkocht om dat kaartje te kunnen betalen.

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 17:31
    • skibeest

      Posts: 2.053

      Ik heb begrepen dat een nier verre van voldoende oplevert voor een kaartje op een fatsoenlijke plek

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 17:34
    • Hagueian

      Posts: 8.670

      Ja maar ik bedoel dan kom je in het gebied waarin een tweede hypotheek erbij voldoende is dus dan zou het moeten kunnen.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 17:36

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

