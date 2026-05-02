De FIA zal een belangrijke knoop door moeten hakken. Het bestuurlijk orgaan staat voor het dilemma om de Grand Prix van Miami - die naar alle waarschijnlijkheid geteisterd gaat worden door enorme onweersbuien - überhaupt door te laten gaan. Naar verluidt zal de organisatie ergens vandaag een beslissing nemen.

Voor het eerst in een maand staat er eindelijk weer een Formule 1-race op het programma. Nadat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië gecanceld waren door de onrustige situatie in het Midden-Oosten, stond de koningsklasse van de autosport voor een maand op stil. Maar of de race daarop wel plaats zal vinden, valt nog te bezien.

Onweersbuien in Miami

Eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten voor Miami, is gebleken dat ook deze race op losse schroeven staat. De verwachting is dat er in de Amerikaanse stad enorme onweersbuien plaats zullen gaan vinden, waardoor de veiligheid niet meer volledig gewaarborgd kan gaan worden.

Sindsdien gonsden de geruchten dat de race mogelijk vervroegd of zelfs afgelast gaat worden. Naar verluidt zal de FIA ergens in de middag lokale tijd een knoop gaan doorhakken.

'Beslissing wordt vandaag genomen'

Erik van Haren - F1-journalist bij de Telegraaf - schijnt meer te weten. 'Later vandaag wordt er door de FIA een knoop doorgehakt, of de Grand Prix van Miami morgen eventueel vervroegd moet worden', zo schrijft hij op X. 'Dit met oog op verwachte regen en met name onweer in Miami. Knoop zal naar verwachting vanmiddag (lokale tijd) worden doorgehakt.'

In de eerste vrije training en de sprintkwalificatie werd duidelijk dat er genoeg voorbodes waren om naar uit te kijken. In tegenstelling tot de eerste drie races - waarin Mercedes oppermachtig was - is nu gebleken dat met name McLaren voor een omslag heeft gezorgd. Met een indrukwekkende ronde slaagde Lando Norris erin om de sprintpole te veroveren voor de sprintrace die om 18:00 uur Nederlandse tijd plaats zal gaan vinden.