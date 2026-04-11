Sainz zag bui al hangen met Williams: "Wist het in december"

Carlos Sainz heeft zich openlijk uitgesproken over de moeizame seizoensstart van Williams. Waar de Britse renstal vorig jaar nog knap vijfde werd bij de constructeurs, is het team uit Grove inmiddels teruggezakt naar de achterhoede van het veld.

De Spanjaard spreekt zelfs van een “schok”, nadat de FW48 niet kon voortbouwen op het momentum van eind 2025. Vertragingen in de ontwikkeling en een lastige winter hebben ervoor gezorgd dat Williams het seizoen met een duidelijke achterstand is begonnen.

“Dit is een flinke klap voor iedereen binnen het team”

Sainz steekt niet onder stoelen of banken dat de situatie hard aankomt binnen Williams. Volgens de coureur waren er al vroeg signalen dat het lastig zou worden, nog voordat de eerste meters waren gemaakt.

“Het is voor iedereen binnen het team een harde klap geweest,” legt Sainz uit. “We voelden in de winter al dat het lastig zou worden door vertragingen en problemen bij de ontwikkeling. Dan weet je dat je met een achterstand begint.”

De Spanjaard benadrukt dat de tegenvaller groter is dan verwacht. “We wisten dat er een moeilijk moment zou komen in het traject naar succes, maar dit is een grotere terugval dan we hadden voorzien,” klinkt het.

Problemen gaan verder dan alleen gewicht

Hoewel het overgewicht van de FW48 een belangrijk pijnpunt is, wijst Sainz ook naar andere tekortkomingen. Volgens hem ligt het probleem breder dan alleen het niet halen van de minimumgewichtslimiet.

“Als team weten we dat we het op het vlak van gewicht niet goed hebben gedaan,” aldus Sainz. “Maar het gaat niet alleen daarover. We missen ook simpelweg downforce en dat is minstens zo’n groot probleem.”

De coureur ziet de huidige situatie wel als een kans om structurele zwaktes bloot te leggen. “Dit is het moment waarop je moet analyseren en beter moet worden. Als we hier goed op reageren, kan dit ons op lange termijn net sterker maken en uiteindelijk een grote stap vooruit betekenen.”

 

Reacties (1)

  • HarryLam

    Posts: 5.382

    Ik wist het al met sinterklaas...

    • + 0
    • 11 apr 2026 - 15:49

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

