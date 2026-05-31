George Russell krijgt steeds meer werk op de plank in de strijd om de wereldtitel. Na zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Canada kijkt de Mercedes-coureur inmiddels tegen een achterstand van 43 punten aan op teamgenoot Kimi Antonelli. Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner ziet het met lede ogen aan en denkt dat Russell dringend iets moet veranderen om het momentum terug te grijpen.

Met nog een groot deel van het seizoen te gaan, is de titelstrijd zeker nog niet beslist. Toch groeit de druk op Russell, die volgens Steiner niet alleen op de baan een antwoord moet vinden op de dominante vorm van Antonelli, maar ook mentaal een tandje moet bijsteken.

Steiner ziet probleem bij Russell: ‘Te braaf’

In de Red Flags Podcast kreeg Steiner de vraag of Russell psychologische spelletjes moet beginnen om zijn jonge teamgenoot uit balans te brengen. Volgens de Italiaan hoort dat nu eenmaal bij een titelstrijd tussen twee coureurs met identiek materiaal.

“Op een bepaald moment zal hij wel iets moeten proberen, simpelweg omdat hij wereldkampioen wil worden. Als het dit jaar of misschien volgend seizoen niet lukt, dan vrees ik dat de trein vertrokken is. George heeft absoluut het talent om een titel te winnen, maar misschien moet hij stoppen met de brave jongen uit te hangen”, klinkt het scherp.

Die kritiek sluit aan bij eerdere opmerkingen vanuit de paddock. Ook voormalig F1-coureur Ralf Schumacher stelde eerder al dat Russell zijn ‘Britse beleefdheid’ moet laten varen als hij opnieuw de duidelijke kopman van Mercedes wil worden.

Mercedes dreigt opnieuw intern titelgevecht te krijgen

De strijd tussen Russell en Antonelli is de eerste echte interne titelstrijd bij Mercedes sinds het explosieve duel tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg in 2016. Dat seizoen mondde uit in een giftige rivaliteit, waarbij beide coureurs volgens berichten amper nog met elkaar spraken binnen het team.

Rosberg slaagde er uiteindelijk in Hamilton af te troeven en pakte zijn eerste wereldtitel, maar de intense mentale strijd liet sporen na. Kort na zijn kampioenschap besloot de Duitser verrassend afscheid te nemen van de Formule 1. Volgens velen speelde de slopende rivaliteit met Hamilton daarin een grote rol. Voor Russell lijkt de boodschap van Steiner alvast duidelijk: wie Antonelli wil kloppen, zal harder moeten worden.