Fornaroli test in McLaren: Is dit de opvolger van Piastri?

Fornaroli test in McLaren: Is dit de opvolger van Piastri?

Leonardo Fornaroli heeft opnieuw belangrijke kilometers gemaakt in een Formule 1-auto van McLaren. De regerend Formule 2-kampioen werkte op het Circuit of the Americas een tweedaagse test af met de MCL60, de wagen waarmee het Britse team in 2023 reed. Voor de 21-jarige Italiaan betekende het al zijn derde test in het kader van McLarens Testing of Previous Cars-programma.

Na eerdere tests in Barcelona en Silverstone kreeg Fornaroli deze week de kans om voor het eerst kennis te maken met het circuit in Austin. Over twee dagen werkte de jonge Italiaan liefst 77 ronden af, goed voor zo’n 425 kilometer aan ervaring in een moderne Formule 1-bolide.

Fornaroli werkt uitgebreid programma af bij McLaren

McLaren gebruikte de test om Fornaroli verder vertrouwd te maken met de complexe eisen van een hedendaagse F1-auto. Daarbij stond een gevarieerd programma op de planning, met zowel korte als langere runs, maar ook oefenstarts en formatieronden om de procedures verder in te slijpen.

“Het blijft speciaal om in een Formule 1-auto te stappen”, reageerde een enthousiaste Fornaroli na afloop. “Ik ben McLaren ontzettend dankbaar voor opnieuw zo’n kans. Ik voel me steeds meer op mijn gemak in de auto én binnen het team. Dit programma ging bovendien een stap verder dan tijdens mijn vorige test op Silverstone.”

Italiaan kijkt al uit naar nieuwe kans in F1-bolide

De omstandigheden in Austin verschilden sterk tussen beide dagen, waardoor Fornaroli extra ervaring kon opdoen. Waar woensdag vooral warm en vochtig verliep, lag de temperatuur donderdag een stuk lager. Dat gaf McLaren extra inzichten en bood de Italiaan de kans om het gedrag van de wagen in uiteenlopende omstandigheden beter te leren begrijpen.

Volgens Fornaroli leverde vooral het oefenen van startsituaties veel nieuwe kennis op. “Door die extra procedures begrijp ik nog beter wat er allemaal nodig is om een Formule 1-auto te besturen”, klonk het. “Ik kijk nu al uit naar de volgende test. Tot die tijd blijf ik het team ondersteunen vanuit de simulator.”

  • TylaHunter

    Posts: 10.710

    Sillyseason begint wat later dan de "Breaking: Vettel weg bij Ferrari" of "Hamilton naar Ferrari"

    Dus journalisten proberen overal wat te trekken. Van verzinsel Ocon naar verzinsel Bottas, naar ver gezochte Piastri Verstappen ruitjes...

    Verwacht dat Sillyseason dit jaar weer traditioneel begint rond/tijdens de zomerstop.

    Verstappen wacht de regels af. Veel coureurs wachten de eerste motorupdates af. Audi, Cadillac en Haas wachten af wat er op de markt komt.

    Grootste vraagteken op dit moment is Williams voor mij. Beide coureurs lijken ontevreden... maar lijken ook nergens naartoe te kunnen.

    • + 0
    • 31 mei 2026 - 12:27

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

