Leonardo Fornaroli heeft opnieuw belangrijke kilometers gemaakt in een Formule 1-auto van McLaren. De regerend Formule 2-kampioen werkte op het Circuit of the Americas een tweedaagse test af met de MCL60, de wagen waarmee het Britse team in 2023 reed. Voor de 21-jarige Italiaan betekende het al zijn derde test in het kader van McLarens Testing of Previous Cars-programma.

Na eerdere tests in Barcelona en Silverstone kreeg Fornaroli deze week de kans om voor het eerst kennis te maken met het circuit in Austin. Over twee dagen werkte de jonge Italiaan liefst 77 ronden af, goed voor zo’n 425 kilometer aan ervaring in een moderne Formule 1-bolide.

Fornaroli werkt uitgebreid programma af bij McLaren

McLaren gebruikte de test om Fornaroli verder vertrouwd te maken met de complexe eisen van een hedendaagse F1-auto. Daarbij stond een gevarieerd programma op de planning, met zowel korte als langere runs, maar ook oefenstarts en formatieronden om de procedures verder in te slijpen.

“Het blijft speciaal om in een Formule 1-auto te stappen”, reageerde een enthousiaste Fornaroli na afloop. “Ik ben McLaren ontzettend dankbaar voor opnieuw zo’n kans. Ik voel me steeds meer op mijn gemak in de auto én binnen het team. Dit programma ging bovendien een stap verder dan tijdens mijn vorige test op Silverstone.”

Italiaan kijkt al uit naar nieuwe kans in F1-bolide

De omstandigheden in Austin verschilden sterk tussen beide dagen, waardoor Fornaroli extra ervaring kon opdoen. Waar woensdag vooral warm en vochtig verliep, lag de temperatuur donderdag een stuk lager. Dat gaf McLaren extra inzichten en bood de Italiaan de kans om het gedrag van de wagen in uiteenlopende omstandigheden beter te leren begrijpen.

Volgens Fornaroli leverde vooral het oefenen van startsituaties veel nieuwe kennis op. “Door die extra procedures begrijp ik nog beter wat er allemaal nodig is om een Formule 1-auto te besturen”, klonk het. “Ik kijk nu al uit naar de volgende test. Tot die tijd blijf ik het team ondersteunen vanuit de simulator.”