user icon
icon

McLaren bevestigt komst van Verstappen-vertrouweling Lambiase

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren bevestigt komst van Verstappen-vertrouweling Lambiase

Het team van McLaren heeft de komst van Gianpiero Lambiase bevestigd. De race-engineer van Max Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull Racing en gaat, zoals verwacht, aan de slag bij het team uit Woking. Het is een flinke aderlating voor Verstappen en Red Bull.

Lambiase speelde een belangrijke rol bij het team van Red Bull en de successen van Verstappen. Hij was sinds 2016 de race-engineer van Verstappen en combineerde die rol in de laatste jaren met de functie van Head of Racing. In de laatste maanden werd hij veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar dat hij zou overstappen naar McLaren kwam als een grote verrassing.

Wat gaat Lambiase doen?

McLaren heeft laten weten dat hij aan de slag gaat als Chief Racing Officer bij het team. Vanuit deze rol zal Lambiase direct gaan rapporteren aan teambaas Andrea Stella, die eerder nog in verband werd gebracht met een vertrek naar Ferrari. Dat lijkt echter niet meer het geval te zijn, al werd er eerder ook gesteld dat McLaren op deze manier kan voorsorteren op een mogelijk vertrek van de Italiaan.

Lambiase zal voorlopig nog niet te zien zijn in het papaja van McLaren, want hij blijft tot en met het einde van zijn contract bij Red Bull. Dit zal betekenen dat hij pas in 2028 aan de slag zal gaan bij de Britse renstal, tenzij de twee teams tot een overeenkomst zullen komen.

Nieuwe dreun voor Verstappen

Het vertrek van Lambiase is een nieuwe dreun voor Verstappen en Red Bull. In de afgelopen jaren zijn er al veel grote namen vertrokken bij de Oostenrijkse renstal. Eerder vertrokken ook Rob Marshall en Will Courtenay van Red Bull naar McLaren, en daarnaast gingen ook Christian Horner, Adrian Newey, Helmut Marko en Jonathan Wheatley weg bij het team uit Milton Keynes.

Wat dit vertrek betekent voor de toekomst van Verstappen, is nog niet bekend. Hij staat tot en met 2028 onder contract bij de Oostenrijkse renstal.

Pietje Bell

Posts: 34.232

https://x.com/McLarenF1/status/2042244893821792748

  • 1
  • 9 apr 2026 - 16:18
F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase McLaren Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  Bertrand Gachot

    Posts: 465

    kijk daar hebben we tenminste iets aan, een ervaren en deskundig f1 volger (@ Pietje) die gewoon relevante steun informatie deelt dat een passende bijdrage is aan het zojuist geplaatste bericht

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 16:33
  Larry Perkins

    Posts: 64.213

    Het officiële statement van McLaren

    GianPiero Lambiase wordt Chief Racing Officer bij het McLaren Mastercard Formule 1 Team

    Lambiase neemt de bestaande functie van Chief Racing Officer over en rapporteert aan teambaas Andrea Stella.
    McLaren Racing is verheugd aan te kondigen dat GianPiero Lambiase zich bij het McLaren Mastercard Formule 1 Team voegt als Chief Racing Officer (CRO), onder leiding van teambaas Andrea Stella.

    De functie van CRO bestaat al binnen de teamstructuur en omvat de algehele leiding van het raceteam. Deze taken worden momenteel uitgevoerd door Andrea Stella, naast zijn rol als teambaas.
    Lambiase is de nieuwste aanwinst die is ontworpen om de talentenpool binnen McLaren Mastercard te versterken en te ondersteunen, en tegelijkertijd de langetermijnambities van het team om een kampioenschapswinnend team te blijven, te bevestigen.
    Het vermogen van het team om toptalent aan te trekken en te behouden, zoals Lambiase, en eerder Rob Marshall en Will Courtenay, en om zeer getalenteerde mensen binnen het team te behouden en te promoten, getuigt van de strategische visie en cultuur die integraal onderdeel uitmaken van het McLaren Mastercard F1 Team onder leiding van Zak Brown en Andrea Stella, die beiden ook een langlopend contract hebben.
    Het team kijkt ernaar uit GianPiero Lambiase te verwelkomen wanneer zijn huidige contract afloopt, uiterlijk in 2028.

    (automatische vertaling uit het Engels)

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 17:24

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
BREAKING: Lambiase verlaat Verstappen en vertrekt bij Red Bull ×