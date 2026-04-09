McLaren bevestigt komst van Verstappen-vertrouweling Lambiase

Het team van McLaren heeft de komst van Gianpiero Lambiase bevestigd. De race-engineer van Max Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull Racing en gaat, zoals verwacht, aan de slag bij het team uit Woking. Het is een flinke aderlating voor Verstappen en Red Bull.

Lambiase speelde een belangrijke rol bij het team van Red Bull en de successen van Verstappen. Hij was sinds 2016 de race-engineer van Verstappen en combineerde die rol in de laatste jaren met de functie van Head of Racing. In de laatste maanden werd hij veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar dat hij zou overstappen naar McLaren kwam als een grote verrassing.

Wat gaat Lambiase doen?

McLaren heeft laten weten dat hij aan de slag gaat als Chief Racing Officer bij het team. Vanuit deze rol zal Lambiase direct gaan rapporteren aan teambaas Andrea Stella, die eerder nog in verband werd gebracht met een vertrek naar Ferrari. Dat lijkt echter niet meer het geval te zijn, al werd er eerder ook gesteld dat McLaren op deze manier kan voorsorteren op een mogelijk vertrek van de Italiaan.

Lambiase zal voorlopig nog niet te zien zijn in het papaja van McLaren, want hij blijft tot en met het einde van zijn contract bij Red Bull. Dit zal betekenen dat hij pas in 2028 aan de slag zal gaan bij de Britse renstal, tenzij de twee teams tot een overeenkomst zullen komen.

Nieuwe dreun voor Verstappen

Het vertrek van Lambiase is een nieuwe dreun voor Verstappen en Red Bull. In de afgelopen jaren zijn er al veel grote namen vertrokken bij de Oostenrijkse renstal. Eerder vertrokken ook Rob Marshall en Will Courtenay van Red Bull naar McLaren, en daarnaast gingen ook Christian Horner, Adrian Newey, Helmut Marko en Jonathan Wheatley weg bij het team uit Milton Keynes.

Wat dit vertrek betekent voor de toekomst van Verstappen, is nog niet bekend. Hij staat tot en met 2028 onder contract bij de Oostenrijkse renstal.