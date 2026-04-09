De kogel is door de kerk: Gianpiero Lambiase gaat vertrekken bij Red Bull Racing. De race-engineer en rechterhand van Max Verstappen zal na 2027 de deur van de Oostenrijkse renstal achter zich dicht trekken en tekent hoogstwaarschijnlijk een lucratieve aanbieding bij McLaren. Red Bull heeft nu ook wereldkundig gemaakt dat Lambiase vertrekt.

Het vertrek van Lambiase is een gevoelige klap voor Verstappen. De Nederlander vormde jarenlang een ijzersterk duo met zijn engineer en vierde samen met hem zijn grootste successen in de Formule 1.

Red Bull bevestigt vertrek: "Samen mikken op meer succes"

Red Bull bevestigde het nieuws in een officieel statement en benadrukt dat Lambiase voorlopig gewoon aan boord blijft. De Brit blijft zijn huidige rol vervullen en moet de komende seizoenen nog bijdragen aan nieuwe successen.

“Hij is een enorm gewaardeerd lid van het team sinds zijn komst in 2015”, klinkt het. “Tot aan zijn vertrek blijft hij actief als Head of Racing en als race-engineer van Max. We zijn vastbesloten om samen nog meer prijzen te pakken.”

Daarmee probeert Red Bull de rust te bewaren, al is duidelijk dat er achter de schermen al wordt nagedacht over een toekomst zonder één van de sleutelfiguren binnen het team.

Speciale band met Verstappen maakt impact extra groot

Voor Verstappen zelf komt het nieuws hard aan. De Nederlander liet in het verleden al meermaals verstaan dat zijn toekomst nauw verbonden is met die van Lambiase, met wie hij een uitzonderlijk sterke werkrelatie heeft opgebouwd.

De overstap naar McLaren, dat de afgelopen twee jaar de constructeurstitel wist te veroveren, maakt de situatie extra interessant. Lambiase zou daar op termijn zelfs kunnen doorgroeien naar een rol als teambaas, wat zijn keuze nog meer gewicht geeft.

Voor Red Bull betekent het in ieder geval het naderende einde van een succesvol tijdperk — en mogelijk het begin van nieuwe speculaties rond de toekomst van Verstappen.