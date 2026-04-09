Officieel: Verstappen ziet rechterhand Lambiase vertrekken bij Red Bull

De kogel is door de kerk: Gianpiero Lambiase gaat vertrekken bij Red Bull Racing. De race-engineer en rechterhand van Max Verstappen zal na 2027 de deur van de Oostenrijkse renstal achter zich dicht trekken en tekent hoogstwaarschijnlijk een lucratieve aanbieding bij McLaren. Red Bull heeft nu ook wereldkundig gemaakt dat Lambiase vertrekt.

Het vertrek van Lambiase is een gevoelige klap voor Verstappen. De Nederlander vormde jarenlang een ijzersterk duo met zijn engineer en vierde samen met hem zijn grootste successen in de Formule 1.

Red Bull bevestigt vertrek: "Samen mikken op meer succes"

Red Bull bevestigde het nieuws in een officieel statement en benadrukt dat Lambiase voorlopig gewoon aan boord blijft. De Brit blijft zijn huidige rol vervullen en moet de komende seizoenen nog bijdragen aan nieuwe successen.

“Hij is een enorm gewaardeerd lid van het team sinds zijn komst in 2015”, klinkt het. “Tot aan zijn vertrek blijft hij actief als Head of Racing en als race-engineer van Max. We zijn vastbesloten om samen nog meer prijzen te pakken.”

Daarmee probeert Red Bull de rust te bewaren, al is duidelijk dat er achter de schermen al wordt nagedacht over een toekomst zonder één van de sleutelfiguren binnen het team.

Speciale band met Verstappen maakt impact extra groot

Voor Verstappen zelf komt het nieuws hard aan. De Nederlander liet in het verleden al meermaals verstaan dat zijn toekomst nauw verbonden is met die van Lambiase, met wie hij een uitzonderlijk sterke werkrelatie heeft opgebouwd.

De overstap naar McLaren, dat de afgelopen twee jaar de constructeurstitel wist te veroveren, maakt de situatie extra interessant. Lambiase zou daar op termijn zelfs kunnen doorgroeien naar een rol als teambaas, wat zijn keuze nog meer gewicht geeft.

Voor Red Bull betekent het in ieder geval het naderende einde van een succesvol tijdperk — en mogelijk het begin van nieuwe speculaties rond de toekomst van Verstappen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing McLaren

Reacties (18)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.665

    En dat is dus meteen de reden dat Max er eerder nog niet op reageerde. Eerst moest Red Bull het naar buiten brengen.

    • + 4
    • 9 apr 2026 - 16:14
    • De Vogel is Geland

      Posts: 812

      Joh…

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 16:27
    • Need5Speed

      Posts: 3.665

      Er werd eerder nogal een punt van gemaakt dat hij wel iets zei over die AlphaTauri verkleedpartij maar niks over Lambiase, vandaar.

      • + 2
      • 9 apr 2026 - 16:30
  • Louis Dekker

    Posts: 119

    Sinds via Jos Verstappen naar buiten kwam door de Telegraaf dat Horner van seksuele intimidatie werd verdacht is het team helemaal uit elkaar gevallen.

    Wie is de volgende? Mijnheer Verstappen zelf of blijft hij Red Bull trouw?

    • + 2
    • 9 apr 2026 - 16:16
    • Pietje Bell

      Posts: 34.232

      Het kan niet anders of jij bent de echte Louis Dekker!!

      Kennelijk weet je niet dat tijdens de Hahnennkam Rennen het gerucht daar rond deed dat Horner een scheve schaats had gereden.
      Van Haren belde met Mintzlaff die Horner kwijt wou en bevestigde het gerucht een paar uur later en van Haren liet zich voor zijn karretje spannen en bracht het naar buiten met uiteraard de goedkeuring van Mintzlaff die zich in zijn vuistje lachtte.

      • + 6
      • 9 apr 2026 - 16:23
    • Knookie.nl

      Posts: 1.174

      Dank je wel, Yvonne Coldeweijer voor deze waardevolle, prachtige en vooral leesbare uiteenzetting van de Horner-soap Juice-feitjes. Waar zouden we toch zonder je zijn.





      Is het al lente?

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 17:33
  • DRS-zone

    Posts: 440

    Toch verrassend maar blijkbaar twijfelde hij enorm aan een toekomst met Red Bull. Of hij is toe aan een nieuwe uitdaging

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 16:16
    • Pietje Bell

      Posts: 34.232

      OF hij weet al een tijdje dat Max hooguit nog één of twee jaar in de F1 wil rijden met al zijn andere ambities.

      • + 5
      • 9 apr 2026 - 16:25
    • Larry Perkins

      Posts: 64.216

      EN als hij bij McLaren teambaas wordt is dat een aardige/flinke promotie...

      • + 3
      • 9 apr 2026 - 17:02
    • Larry Perkins

      Posts: 64.216

      Wat er eerder geschreven gebeurt dus niet!
      Lambiase neemt de bestaande functie van Chief Racing Officer over en rapporteert aan teambaas Andrea Stella.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 17:38
  • William-E

    Posts: 498

    Nu wachten op het vertrek van Max…

    • + 4
    • 9 apr 2026 - 16:18
  • hupholland

    Posts: 9.820

    Breaking, iemand vertrekt over 2 jaar bij Red Bull

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 16:28
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.554

    Ik kan me nog herinneren dat eind vorig jaar het gerucht al ging dat hij zou vertrekken. Zal misschien toen al gespeeld hebben.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 16:28
    • Pietje Bell

      Posts: 34.232

      Dat was het gerucht dat hij graag meer bij zijn gezin wou zijn, niet meer de hele wereld over wou reizen en een baan in de fabriek in Milton Keynes ambieerde en zodoende niet meer met Max samen kon werken.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 16:48
  • monzaron

    Posts: 891

    Z027 lijkt zo dichtbij, maar uiteindelijk is het gewoon 2028 dat ie niet meer bij Red Bull is.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 16:51
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.278

    Dit lijkt mij zo slecht nog niet. Een schone lei, van voorafaan beginnen met nieuwe mensen en wellicht een andere visie. Wat Red Bull heeft gedaan de afgelopen jaren is enorm knap, sterkhouders hierin waren natuurlijk Horner, Marko, Vettel, Verstappen, GP, Schmitz en nog heel veel meer mensen op de achtergrond.

    "Ever change a winning team" lijkt het motto. Na de successen met Vettel en Verstappen is het haast onwaarschijnlijk dit kunstje opnieuw te flikken met nagenoeg dezelfde samenstelling. Historische resultaten bij vele teams laten dit zien.

    Voor Verstappen lijkt mij de tijd ook aangebroken er een eind aan te maken (wat betreft de F1 uiteraard) vanaf 2028, of misschien eerder. Hij heeft zoals elke meervoudig wereldkampioen helemaal niets meer te bewijzen. En een persoonlijke noot: een relatief chagrijnige en op het oog ongemotiveerde en cynische coureur heeft naar mijn idee geen enkele meerwaarde voor de sport maar ook voor hemzelf + het team.

    Netjes je contract uitdienen als dat mogelijk is, er zijn voldoende andere dingen te doen. De F1 lazert niet om zonder Verstappen, en Verstappen lazert niet om zonder de F1. Prima balans als je het mij vraagt.

    • + 3
    • 9 apr 2026 - 17:00
  • f(1)orum

    Posts: 9.953

    "Verstappen ziet rechterhand Lambiase vertrekken bij Red Bull"
    De achterblijvende linker zal dan wel balen nu de rechter het recht in eigen hand neemt.

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 17:24

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

