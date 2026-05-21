De samenwerking tussen Max Verstappen en Gianpiero Lambiase behoort volgens Johnny Herbert tot de sterkste duo’s in de recente Formule 1-geschiedenis. De voormalig FIA-steward ziet hoe de intensieve relatie tussen coureur en race-engineer Red Bull jarenlang succes bracht, ook al verliep de communicatie soms bijzonder scherp. Met het nakende vertrek van Lambiase komt straks echter een einde aan een iconisch partnerschap.

Sinds Verstappen in 2016 de overstap maakte naar Red Bull Racing vormt Lambiase zijn vaste stem aan de pitmuur. De Brit fungeert al jaren als de directe schakel tussen strategie, data en de Nederlander. Hun radiocommunicatie leverde regelmatig verhitte discussies op, maar volgens Herbert zat daar net de kracht van hun samenwerking.

Herbert ziet unieke dynamiek tussen Verstappen en engineer

Volgens Herbert bewezen Verstappen en Lambiase dat meningsverschillen niet noodzakelijk negatief hoeven te zijn. Integendeel: de oud-coureur denkt dat de twee juist sterker werden door hun soms harde discussies over de boordradio.

"Als je kijkt naar recente voorbeelden van zo’n relatie, dan denk ik meteen aan Max en Lambiase", vertelt Herbert in de Stay On Track Podcast met Damon Hill. "Je hoorde soms letterlijk discussies of conflicten over de radio, maar dat was net hoe hun samenwerking werkte. Ze haalden het beste in elkaar naar boven."

Daarbij wijst Herbert erop dat de twee niet altijd op dezelfde lijn zaten, maar dat dat deel uitmaakte van hun succesformule. "Ze waren het lang niet altijd eens, maar precies zo functioneerde het systeem. Ik vond het indrukwekkend hoe ze er telkens opnieuw in slaagden om zowel het maximale uit de wagen als uit elkaar te halen."

‘Je hebt iemand nodig die Max echt begrijpt’

Herbert benadrukt bovendien dat niet iedereen met de intensiteit van Verstappen kan omgaan. Volgens hem vraagt een coureur als de viervoudig wereldkampioen om een engineer die stevig in zijn schoenen staat én begrijpt wat er achter de emoties schuilt.

"Bij iemand als Max heb je een sterke persoonlijkheid nodig naast je", legt Herbert uit. "Niet iemand die constant in discussie gaat, maar iemand die begrijpt wat hij écht probeert te zeggen. Gianpiero begreep perfect wat Max nodig had en kon snel schakelen om hem de juiste informatie te geven of hem opnieuw rustig te krijgen."

Met het vertrek van Lambiase verliest Verstappen straks een cruciale vertrouwenspersoon. De engineer heeft besloten Red Bull na afloop van zijn contract te verlaten en trekt naar McLaren, waar hij een leidinggevende functie krijgt als Chief Racing Officer. Daarmee valt na meer dan tien jaar het doek over één van de meest succesvolle samenwerkingen in de moderne Formule 1.