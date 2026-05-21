Lambiase bejubeld door Herbert: "Verstappen is namelijk veeleisend"

De samenwerking tussen Max Verstappen en Gianpiero Lambiase behoort volgens Johnny Herbert tot de sterkste duo’s in de recente Formule 1-geschiedenis. De voormalig FIA-steward ziet hoe de intensieve relatie tussen coureur en race-engineer Red Bull jarenlang succes bracht, ook al verliep de communicatie soms bijzonder scherp. Met het nakende vertrek van Lambiase komt straks echter een einde aan een iconisch partnerschap.

Sinds Verstappen in 2016 de overstap maakte naar Red Bull Racing vormt Lambiase zijn vaste stem aan de pitmuur. De Brit fungeert al jaren als de directe schakel tussen strategie, data en de Nederlander. Hun radiocommunicatie leverde regelmatig verhitte discussies op, maar volgens Herbert zat daar net de kracht van hun samenwerking.

Herbert ziet unieke dynamiek tussen Verstappen en engineer

Volgens Herbert bewezen Verstappen en Lambiase dat meningsverschillen niet noodzakelijk negatief hoeven te zijn. Integendeel: de oud-coureur denkt dat de twee juist sterker werden door hun soms harde discussies over de boordradio.

"Als je kijkt naar recente voorbeelden van zo’n relatie, dan denk ik meteen aan Max en Lambiase", vertelt Herbert in de Stay On Track Podcast met Damon Hill. "Je hoorde soms letterlijk discussies of conflicten over de radio, maar dat was net hoe hun samenwerking werkte. Ze haalden het beste in elkaar naar boven."

Daarbij wijst Herbert erop dat de twee niet altijd op dezelfde lijn zaten, maar dat dat deel uitmaakte van hun succesformule. "Ze waren het lang niet altijd eens, maar precies zo functioneerde het systeem. Ik vond het indrukwekkend hoe ze er telkens opnieuw in slaagden om zowel het maximale uit de wagen als uit elkaar te halen."

‘Je hebt iemand nodig die Max echt begrijpt’

Herbert benadrukt bovendien dat niet iedereen met de intensiteit van Verstappen kan omgaan. Volgens hem vraagt een coureur als de viervoudig wereldkampioen om een engineer die stevig in zijn schoenen staat én begrijpt wat er achter de emoties schuilt.

"Bij iemand als Max heb je een sterke persoonlijkheid nodig naast je", legt Herbert uit. "Niet iemand die constant in discussie gaat, maar iemand die begrijpt wat hij écht probeert te zeggen. Gianpiero begreep perfect wat Max nodig had en kon snel schakelen om hem de juiste informatie te geven of hem opnieuw rustig te krijgen."

Met het vertrek van Lambiase verliest Verstappen straks een cruciale vertrouwenspersoon. De engineer heeft besloten Red Bull na afloop van zijn contract te verlaten en trekt naar McLaren, waar hij een leidinggevende functie krijgt als Chief Racing Officer. Daarmee valt na meer dan tien jaar het doek over één van de meest succesvolle samenwerkingen in de moderne Formule 1.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Johnny Herbert Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 853

    verdorie toch aan toe, wat een goed verhaal van Herbert. Mag ook wel eens gezegd worden.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 09:29
    • Kampsie

      Posts: 1.662

      Fijne vent die Herbert.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 09:31
    • snailer

      Posts: 33.025

      Ik heb altijd de neiging Herpes te lezen als ik zijn naam zie staan.

      • + 2
      • 21 mei 2026 - 09:47
    • F1jos

      Posts: 5.264

      Johnny zingt een liedje voor Max alleen.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 09:55
    • The Wolf

      Posts: 853

      Ik lees altijd johnny pervert

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 10:08
    • snailer

      Posts: 33.025

      Pervert is inderdaad meer dan waar. Tegenwoordig zou hij in de bak zijn geeindigd als hij zou doen voor de camera wat hij in het verleden deed.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 11:50
  • StevenQ

    Posts: 10.460

    F1 zelf is veeleisend, iedere coureur wil een auto die beter stuurt en harder door de bocht kan

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 10:07

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

