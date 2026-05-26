Max Verstappen sleepte tijdens de Grand Prix van Canada opnieuw een podiumplaats uit het vuur voor Red Bull Racing, maar volgens Christijan Albers verbloemt dat resultaat een aantal hardnekkige problemen. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat Red Bull geluk had met het zwakke optreden van McLaren en wijst erop dat het verschil tussen Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar eigenlijk veel groter had moeten zijn.

Hoewel Verstappen in Montréal opnieuw het maximale uit zijn weekend leek te halen, verliep het raceweekend verre van vlekkeloos. De Nederlander klaagde over een gebrek aan topsnelheid én een onrustig gevoel in de auto. Bovendien zat Hadjar hem opvallend dicht op de hielen, vooral tijdens de kwalificatie, waarin de jonge Fransman op de rechte stukken zelfs sneller oogde.

Albers ziet gemiste kans bij Red Bull

Volgens Albers heeft Verstappen simpelweg opnieuw boven de limiet gepresteerd, maar werd Red Bull tegelijkertijd geholpen door de fouten bij McLaren. In de Formule 1-podcast van De Telegraaf wijst hij onder meer op de strategische missers van het Britse team en de uitvalbeurt van Lando Norris.

“Max heeft gewoon een heel constant weekend gereden en alles eruit gehaald”, aldus Albers. “Het helpt natuurlijk als je in de race nog enigszins aansluiting houdt, maar eerlijk is eerlijk: Red Bull profiteerde ook van het feit dat McLaren zichzelf in de problemen bracht. Dat hebben ze volledig aan zichzelf te danken.”

Toch ziet Albers vooral reden tot zorg. “Er zijn nog altijd flink wat problemen met die auto”, klinkt het kritisch. “Max klaagt opnieuw over dat hobbelige gevoel en als je dat hebt, verlies je niet alleen grip, maar ook vertrouwen in de achterkant van de wagen bij het remmen. Dat maakt laat aanremmen gewoon een stuk lastiger.”

‘Verstappen haalt niet het maximale uit de auto’

De oud-coureur denkt dat Red Bull de balansproblemen nog altijd niet volledig onder controle heeft, ondanks de updates die eerder dit seizoen werden geïntroduceerd. Vooral het constante bewegen van de wagen zou volgens hem een groot probleem zijn voor de aerodynamica.

“Als die auto continu beweegt, verstoor je de luchtstromen en verlies je op alle vlakken performance”, legt Albers uit. “Ik weet zeker dat Pierre Waché en de engineers daar dag en nacht aan werken, maar één ding is duidelijk: het verschil tussen Max en Hadjar moet gewoon groter zijn. Dat zegt mij dat Verstappen nog niet alles uit die auto heeft kunnen halen.”

Daarbovenop vermoedt Albers dat de karakteristieken van het Circuit Gilles Villeneuve Red Bull ook niet in de kaart speelden. “Ik hoor vanuit de paddock dat de voorbanden minder sterk zijn dan vorig jaar. Voor een coureur als Max, die juist een agressieve voorkant wil, is dat eigenlijk een dubbele straf. Zeker op een circuit met veel chicanes zoals in Canada.”