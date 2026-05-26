user icon
icon

Albers kritisch op Red Bull: "Verschil Verstappen en Hadjar moet groter zijn"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Albers kritisch op Red Bull: "Verschil Verstappen en Hadjar moet groter zijn"

Max Verstappen sleepte tijdens de Grand Prix van Canada opnieuw een podiumplaats uit het vuur voor Red Bull Racing, maar volgens Christijan Albers verbloemt dat resultaat een aantal hardnekkige problemen. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat Red Bull geluk had met het zwakke optreden van McLaren en wijst erop dat het verschil tussen Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar eigenlijk veel groter had moeten zijn.

Hoewel Verstappen in Montréal opnieuw het maximale uit zijn weekend leek te halen, verliep het raceweekend verre van vlekkeloos. De Nederlander klaagde over een gebrek aan topsnelheid én een onrustig gevoel in de auto. Bovendien zat Hadjar hem opvallend dicht op de hielen, vooral tijdens de kwalificatie, waarin de jonge Fransman op de rechte stukken zelfs sneller oogde.

Meer over Red Bull Racing Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei
 Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

18 mei

Albers ziet gemiste kans bij Red Bull

Volgens Albers heeft Verstappen simpelweg opnieuw boven de limiet gepresteerd, maar werd Red Bull tegelijkertijd geholpen door de fouten bij McLaren. In de Formule 1-podcast van De Telegraaf wijst hij onder meer op de strategische missers van het Britse team en de uitvalbeurt van Lando Norris.

“Max heeft gewoon een heel constant weekend gereden en alles eruit gehaald”, aldus Albers. “Het helpt natuurlijk als je in de race nog enigszins aansluiting houdt, maar eerlijk is eerlijk: Red Bull profiteerde ook van het feit dat McLaren zichzelf in de problemen bracht. Dat hebben ze volledig aan zichzelf te danken.”

Toch ziet Albers vooral reden tot zorg. “Er zijn nog altijd flink wat problemen met die auto”, klinkt het kritisch. “Max klaagt opnieuw over dat hobbelige gevoel en als je dat hebt, verlies je niet alleen grip, maar ook vertrouwen in de achterkant van de wagen bij het remmen. Dat maakt laat aanremmen gewoon een stuk lastiger.”

‘Verstappen haalt niet het maximale uit de auto’

De oud-coureur denkt dat Red Bull de balansproblemen nog altijd niet volledig onder controle heeft, ondanks de updates die eerder dit seizoen werden geïntroduceerd. Vooral het constante bewegen van de wagen zou volgens hem een groot probleem zijn voor de aerodynamica.

“Als die auto continu beweegt, verstoor je de luchtstromen en verlies je op alle vlakken performance”, legt Albers uit. “Ik weet zeker dat Pierre Waché en de engineers daar dag en nacht aan werken, maar één ding is duidelijk: het verschil tussen Max en Hadjar moet gewoon groter zijn. Dat zegt mij dat Verstappen nog niet alles uit die auto heeft kunnen halen.”

Daarbovenop vermoedt Albers dat de karakteristieken van het Circuit Gilles Villeneuve Red Bull ook niet in de kaart speelden. “Ik hoor vanuit de paddock dat de voorbanden minder sterk zijn dan vorig jaar. Voor een coureur als Max, die juist een agressieve voorkant wil, is dat eigenlijk een dubbele straf. Zeker op een circuit met veel chicanes zoals in Canada.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christijan Albers Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar