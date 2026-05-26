De toekomst van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing is nog altijd onzeker. Alhoewel hij over een doorlopend contract beschikt, is de kans nog steeds aanwezig dat hij de sport gaat verlaten of overstapt naar een ander team. Als Verstappen vertrekt, kan dat naar verluidt grote financiële gevolgen hebben voor Red Bull.

Verstappens toekomst is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Door de tegenvallende resultaten van Red Bull en zijn onvrede over de F1-regels, zien veel volgers het als een realistisch scenario dat hij vertrekt bij Red Bull. Verstappen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar in zijn contract staan verschillende clausules waardoor hij makkelijker kan vertrekken.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Volgens het Oostenrijkse medium OE24 kan Verstappen Red Bull de nodige problemen bezorgen als hij daadwerkelijk besluit te vertrekken. Het medium stelt dat áls Verstappen echt gaat vertrekken bij Red Bull, het team snel moet gaan handelen en een nieuwe stercoureur moet aantrekken. Als Verstappen vertrekt, dan verliest Red Bull hun boegbeeld. Volgens OE24 hangen er ook verschillende sponsorcontracten af van de toekomst van Verstappen, dus een mogelijk vertrek kan volgens hen ook financiële gevolgen hebben.

Wanneer moet Verstappen een besluit nemen?

Het lijkt erop dat Verstappen geen haast heeft met het nemen van een beslissing. Hij maakte al meerdere keren duidelijk dat hij pas op een later moment een knoop wil doorhakken, en volgens OE24 is er een duidelijke deadline. Volgens de Oostenrijkers ligt de deadline op 26 juli, wat vlak na de Grand Prix van Hongarije is. Dat zou betekenen dat Verstappen voor zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort een besluit heeft genomen over zijn toekomst in de sport.

Bij Red Bull hopen ze volgens OE24 dat Verstappen eerder een besluit neemt. Het medium stelt dat ze er bij Verstappen op aandringen dat hij sneller een besluit neemt, want ze moeten hierop kunnen anticiperen.

Hoe staat Verstappen ervoor?

Verstappen veroverde afgelopen weekend in Canada zijn eerste podiumplek van het jaar. Op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal kwam hij achter Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton als derde over de streep. Verstappen was tevreden met zijn resultaat, maar bleef ook kritisch op de regels en de prestaties van Red Bull.

Verstappen staat na vijf Grands Prix op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft tot nu toe 43 WK-punten bij elkaar gereden, en heeft een enorme achterstand op WK-leider Antonelli. De Italiaanse coureur van Mercedes staat nu op 131 WK-punten.