Verstappen verrast door podiumplek: "In Miami was de auto beter"

Verstappen verrast door podiumplek: "In Miami was de auto beter"

Max Verstappen keek na afloop van de Grand Prix van Canada met een tevreden gevoel terug op zijn raceweekend. De Nederlander wist zich in Montréal naar een podiumplaats te rijden en genoot zichtbaar van de gevechten op de baan. Zeker omdat de race voor het eerst in lange tijd zonder chaos of onverwachte problemen verliep.

Op het Circuit Gilles Villeneuve vocht Verstappen zich gedurende de race meermaals naar voren, waarbij vooral de slotfase hem veel plezier bezorgde. De Red Bull-coureur probeerde in de laatste ronden nog aan te haken bij de concurrentie voor hem, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een plek op het podium.

16 mei
 Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

18 mei

Verstappen genoot van gevecht: ‘We gingen vol gas’

Na afloop sprak Verstappen enthousiast over zijn race in Canada. Volgens de wereldkampioen speelde de energiehuishouding op het circuit een grote rol in de onderlinge duels, waardoor aanvallen en verdedigen extra interessant werden.

“Ik heb er echt van genoten”, vertelde Verstappen na afloop. “Op deze baan speelt energiebeheer een grote rol en zodra je dicht achter iemand rijdt, kun je nét wat meer energie gebruiken. Daardoor win je snelheid op de rechte stukken en dat maakt racen hier behoorlijk leuk.”

De Nederlander probeerde in de slotfase nog terrein goed te maken, maar kwam uiteindelijk net tekort. “In de laatste paar ronden probeerde ik nog terug te vechten, maar we gingen echt voluit. Voor mij voelde dit gewoon als een hele leuke race. Misschien wel de eerste van het seizoen waarin er eindelijk eens niets geks gebeurde en alles redelijk normaal verliep.”

Verstappen verrast door podium: ‘In Miami voelde de auto beter’

Toch was Verstappen ook realistisch over het resultaat in Canada. De Red Bull-coureur gaf toe dat hij vooraf niet had verwacht op het podium te eindigen, mede omdat de auto volgens hem in Miami beter aanvoelde dan in Montréal.

“Eerlijk gezegd voelde de wagen in Miami beter aan, dus ik ben best verrast dat ik hier op het podium sta”, legde Verstappen uit. “Natuurlijk speelden ook andere dingen mee, zoals de uitvalbeurt van George Russell en de strategische fouten bij McLaren.”

Volgens Verstappen maakte vooral de bandenkeuze een groot verschil. “Op de softs waren we competitiever, maar op de mediums kreeg ik de band nooit echt in het juiste werkvenster. Daardoor miste ik grip en werd die stint behoorlijk lastig. Maar uiteindelijk hebben we het als team goed gedaan. Ons eerste podium pakken onder deze omstandigheden voelt gewoon heel positief.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.309

    Met twee McKarens die zichzelf elimineerden en Russell die zijn auto over de kling joeg is de uitslag natuurlijk vertekend. Een P5 na een zwaar gevecht met Hamilton klinkt natuurlijk allang niet meer zo speciaal. Er moet nog heel veel gaan gebeuren bij RB wil Max weer eens aan zeges en titels kunnen denken. Dat gaat dit jaar niet meer gebeuren.

    • + 1
    • 26 mei 2026 - 13:24
    • hupholland

      Posts: 9.932

      Oh, nu heeft Russell zelf zn auto kapot gereden? Ach ja, waarom ook niet.. we leven toch al in een wereld van nepnieuws en alternative facts.. moet je ook vooral lekker zelf aan gaan meedoen.. haar boven alles

      • + 3
      • 26 mei 2026 - 13:48
    • The Wolf

      Posts: 883

      'battery failure' was het blijkbaar, de auto ging op zwart..... kon Russell niks aan doen.. een battery failure is wat vroeger een blow-up was met vlammen en al... Moeten Vriend niet van alles gaan lopen beschuldigen.

      • + 1
      • 26 mei 2026 - 13:55
    • Larry Perkins

      Posts: 65.270

      De batterij schrok zich tijdens de rees rot toen die erachter kwam dat ie bij ugly George in de auto lag...

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 14:00
    • The Wolf

      Posts: 883

      dit was niet Glibbervriend z'n schuld hé, team had gewone batterijen in dat ding gedaan i.p.v. oplaadbare, hoe moet die jongen dan harvesten

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 14:35

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
