Max Verstappen keek na afloop van de Grand Prix van Canada met een tevreden gevoel terug op zijn raceweekend. De Nederlander wist zich in Montréal naar een podiumplaats te rijden en genoot zichtbaar van de gevechten op de baan. Zeker omdat de race voor het eerst in lange tijd zonder chaos of onverwachte problemen verliep.

Op het Circuit Gilles Villeneuve vocht Verstappen zich gedurende de race meermaals naar voren, waarbij vooral de slotfase hem veel plezier bezorgde. De Red Bull-coureur probeerde in de laatste ronden nog aan te haken bij de concurrentie voor hem, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een plek op het podium.

Verstappen genoot van gevecht: ‘We gingen vol gas’

Na afloop sprak Verstappen enthousiast over zijn race in Canada. Volgens de wereldkampioen speelde de energiehuishouding op het circuit een grote rol in de onderlinge duels, waardoor aanvallen en verdedigen extra interessant werden.

“Ik heb er echt van genoten”, vertelde Verstappen na afloop. “Op deze baan speelt energiebeheer een grote rol en zodra je dicht achter iemand rijdt, kun je nét wat meer energie gebruiken. Daardoor win je snelheid op de rechte stukken en dat maakt racen hier behoorlijk leuk.”

De Nederlander probeerde in de slotfase nog terrein goed te maken, maar kwam uiteindelijk net tekort. “In de laatste paar ronden probeerde ik nog terug te vechten, maar we gingen echt voluit. Voor mij voelde dit gewoon als een hele leuke race. Misschien wel de eerste van het seizoen waarin er eindelijk eens niets geks gebeurde en alles redelijk normaal verliep.”

Verstappen verrast door podium: ‘In Miami voelde de auto beter’

Toch was Verstappen ook realistisch over het resultaat in Canada. De Red Bull-coureur gaf toe dat hij vooraf niet had verwacht op het podium te eindigen, mede omdat de auto volgens hem in Miami beter aanvoelde dan in Montréal.

“Eerlijk gezegd voelde de wagen in Miami beter aan, dus ik ben best verrast dat ik hier op het podium sta”, legde Verstappen uit. “Natuurlijk speelden ook andere dingen mee, zoals de uitvalbeurt van George Russell en de strategische fouten bij McLaren.”

Volgens Verstappen maakte vooral de bandenkeuze een groot verschil. “Op de softs waren we competitiever, maar op de mediums kreeg ik de band nooit echt in het juiste werkvenster. Daardoor miste ik grip en werd die stint behoorlijk lastig. Maar uiteindelijk hebben we het als team goed gedaan. Ons eerste podium pakken onder deze omstandigheden voelt gewoon heel positief.”