Mekies trekt woorden niet in: "Lambiase wordt teambaas bij McLaren"

Mekies trekt woorden niet in: "Lambiase wordt teambaas bij McLaren"

Red Bull-teambaas Laurent Mekies zorgde recent voor de nodige ophef door een opvallend verhaal over Gianpiero Lambiase te verspreiden. In Canada werd hij opnieuw gevraagd of hij echt denkt dat Lambiase bij McLaren de teambaas wordt, en hij weigert deze woorden terug te nemen.

Vorige maand ontplofte er een bom in de Formule 1-wereld toen bekend werd dat Max Verstappens race-engineer Lambiase gaat vertrekken bij Red Bull, en aan de slag gaat bij concurrent McLaren. Er werd gesuggereerd dat hij daar aan de slag gaat als teambaas, maar al snel werd duidelijk dat hij een rol net onder teambaas Andrea Stella gaat vervullen. Red Bull-teambaas Mekies stelde daarna doodleuk dat Lambiase de nieuwe teambaas van McLaren wordt.

Hoe staat Mekies erin?

Het zorgde voor verwarring, en Mekies moest zijn woorden verduidelijken. Tijdens de FIA-persconferentie werd hij er gisteren weer naar gevraagd: "Kijk, ik had gewoon begrepen dat GP naar McLaren gaat om daar de teambaas te worden. Dat heb ik je destijds ook verteld. We hebben natuurlijk een aantal gesprekken gevoerd voordat hij die beslissing nam. Je moet me nu niet vragen of dat echt gaat gebeuren, want de timing daarvan is mijn zaak niet. Ik kan je alleen de inhoud van onze gesprekken vertellen."

Wat is de mening van McLaren?

Mekies zat tijdens de persconferentie naast Stella, de huidige teambaas van McLaren. Hij mocht ook zijn licht laten schijnen op de kwestie: "Ik heb al eerder gezegd dat het voor ons belangrijk is om de beste talenten aan te trekken, omdat Zak en ik het sterkste team willen opbouwen. Ik denk dat we in het verleden al veel goede voorbeelden van sterke teams hebben gezien."

Waarom is Lambiase vastgelegd?

Stella wijst naar zijn eigen verleden: "Ik maakte begin deze eeuw deel uit van Ferrari, en ik weet welk niveau van ervaring, expertise en leiderschap je nodig hebt om nu en in de toekomst succesvol te zijn. Het aantrekken van GP past in deze visie. Een visie om aanvullend leiderschap te creëren dat kan integreren met het huidige leiderschap en een sterker team bij McLaren kan vormen. Ik wilde GP dus graag bij het team hebben."

"Persoonlijk heb ik het heel erg druk in mijn rol van teambaas en ik heb een sterk team van leiders nodig dat met me samenwerkt. Dus ik denk dat het plan heel erg duidelijk is. Alle andere speculaties horen gewoon bij het silly season." 

Foto's Grand Prix van Canada 2026
F1 Nieuws Gianpiero Lambiase Laurent Mekies Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.184

    Als je de bull bij elkaar optelt, aftrekt, deelt en vermenigvuldigt, je een cappuccino drinkt, je de wc bezoekt, de hond uitlaat en je een croissantje oud Hollandse kaas met een tweede cappuccino naar binnen werkt, dan kom je tot de conclusie dat GP later wordt ingezet als teamleider die half onder en half naast Stella aan de slag gaat bij het roemruchte papaya oranje team uit Woking...

    • + 2
    • 23 mei 2026 - 09:02
    • Kampsie

      Posts: 1.665

      Ik heb geen hond. Wel 2 emoes, maar om die nu uit te laten..

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 09:44
    • Larry Perkins

      Posts: 65.184

      Met een Canadese marmot gaat het vast wel lukken...

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 10:01
  • Rimmer

    Posts: 13.298

    OT:
    Alain Prost en zijn gezin zijn in hun huis in Zwitserland het slachtoffer geworden van een brute woningoverval.
    Onder bedreiging van vuurwapens moest de zoon van Alain de kluis openen waarna er een substantiële buit is gemaakt.
    Alain is bij de overval aan zijn hoofd behoorlijk gewond geraakt.
    Het gezin is na de overval en medische verzorging inmiddels gevlucht naar hun tweede huis in Dubai.
    Van de overvallers ontbreekt elk spoor al wordt er vanuit gegaan dat het een bende uit Frankrijk betreft die erin geslaagd zijn terug naar Frankrijk te vluchten ondanks meerdere roadblocks en opgezette controles door de Zwitserse politie.

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 09:34

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

