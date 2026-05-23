Red Bull-teambaas Laurent Mekies zorgde recent voor de nodige ophef door een opvallend verhaal over Gianpiero Lambiase te verspreiden. In Canada werd hij opnieuw gevraagd of hij echt denkt dat Lambiase bij McLaren de teambaas wordt, en hij weigert deze woorden terug te nemen.

Vorige maand ontplofte er een bom in de Formule 1-wereld toen bekend werd dat Max Verstappens race-engineer Lambiase gaat vertrekken bij Red Bull, en aan de slag gaat bij concurrent McLaren. Er werd gesuggereerd dat hij daar aan de slag gaat als teambaas, maar al snel werd duidelijk dat hij een rol net onder teambaas Andrea Stella gaat vervullen. Red Bull-teambaas Mekies stelde daarna doodleuk dat Lambiase de nieuwe teambaas van McLaren wordt.

Hoe staat Mekies erin?

Het zorgde voor verwarring, en Mekies moest zijn woorden verduidelijken. Tijdens de FIA-persconferentie werd hij er gisteren weer naar gevraagd: "Kijk, ik had gewoon begrepen dat GP naar McLaren gaat om daar de teambaas te worden. Dat heb ik je destijds ook verteld. We hebben natuurlijk een aantal gesprekken gevoerd voordat hij die beslissing nam. Je moet me nu niet vragen of dat echt gaat gebeuren, want de timing daarvan is mijn zaak niet. Ik kan je alleen de inhoud van onze gesprekken vertellen."

Wat is de mening van McLaren?

Mekies zat tijdens de persconferentie naast Stella, de huidige teambaas van McLaren. Hij mocht ook zijn licht laten schijnen op de kwestie: "Ik heb al eerder gezegd dat het voor ons belangrijk is om de beste talenten aan te trekken, omdat Zak en ik het sterkste team willen opbouwen. Ik denk dat we in het verleden al veel goede voorbeelden van sterke teams hebben gezien."

Waarom is Lambiase vastgelegd?

Stella wijst naar zijn eigen verleden: "Ik maakte begin deze eeuw deel uit van Ferrari, en ik weet welk niveau van ervaring, expertise en leiderschap je nodig hebt om nu en in de toekomst succesvol te zijn. Het aantrekken van GP past in deze visie. Een visie om aanvullend leiderschap te creëren dat kan integreren met het huidige leiderschap en een sterker team bij McLaren kan vormen. Ik wilde GP dus graag bij het team hebben."

"Persoonlijk heb ik het heel erg druk in mijn rol van teambaas en ik heb een sterk team van leiders nodig dat met me samenwerkt. Dus ik denk dat het plan heel erg duidelijk is. Alle andere speculaties horen gewoon bij het silly season."