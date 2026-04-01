Lewis Hamilton heeft zijn twijfels geuit over de impact van de FIA-vergadering die de aankomende maanden plaats gaat vinden. De zevenvoudig wereldkampioen is van mening dat de coureurs té weinig te zeggen hebben. Hamilton is hierin niet de enige; Lando Norris zei dit ook na afloop van de Grand Prix van Japan.

Hoewel Hamilton bezig is aan een goed seizoen tot nu toe, is hij niet tevreden met de reglementen. Het kan allemaal stukken beter, maar de coureur twijfelt of de rijders dat de FIA in kunnen praten. Hij heeft er weinig vertrouwen in.

De FIA gaat in gesprek

De FIA kwam in Japan onder vuur te liggen na een crash van Oliver Bearman. Dat leverde een officieel statement op: "Deze regelgeving is zo ontworpen, dat er een aantal aanpasbare parameters zijn opgenomen, met name met betrekking tot energiebeheer, die optimalisatie mogelijk maken op basis van gegevens uit de praktijk. Alle betrokken partijen hebben consequent aangegeven dat er na de openingsfase van het seizoen een gestructureerde evaluatie zou plaatsvinden, zodat er voldoende gegevens verzameld en geanalyseerd kunnen worden."

Hamilton vertelde later er niet veel van te verwachten. "Ik verwacht er niet veel van, maar ik hoop wel dat ze grote veranderingen doorvoeren. Er zullen veel koks in de keuken staan. Dat loopt meestal niet goed af. De coureurs hebben geen inspraak. Ze hebben geen macht. We hebben geen zeggenschap, we zitten niet in de commissie; we hebben geen stemrecht."

Andere coureurs zijn ook ontevreden

Carlos Sainz vertelde ook erg ontevreden te zijn. "Dat is het probleem als je alleen naar de teams luistert: dan denken ze dat de races wel oké zijn, misschien omdat ze het leuk vinden om ernaar te kijken op tv." Ook regerend wereldkampioen Lando Norris is absoluut niet tevreden met de reglementen. "Het heeft eerlijk gezegd geen zin om het te zeggen. Het maakt niet uit wat we zeggen. Omdat het alleen maar uitmaakt of de fans ervan genieten. De coureurs hoeven het duidelijk niet leuk te vinden."