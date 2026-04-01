Hamilton trekt FIA-vergadering in twijfel: "Coureurs hebben geen macht"

Lewis Hamilton heeft zijn twijfels geuit over de impact van de FIA-vergadering die de aankomende maanden plaats gaat vinden. De zevenvoudig wereldkampioen is van mening dat de coureurs té weinig te zeggen hebben. Hamilton is hierin niet de enige; Lando Norris zei dit ook na afloop van de Grand Prix van Japan.

Hoewel Hamilton bezig is aan een goed seizoen tot nu toe, is hij niet tevreden met de reglementen. Het kan allemaal stukken beter, maar de coureur twijfelt of de rijders dat de FIA in kunnen praten. Hij heeft er weinig vertrouwen in. 

De FIA gaat in gesprek

De FIA kwam in Japan onder vuur te liggen na een crash van Oliver Bearman. Dat leverde een officieel statement op: "Deze regelgeving is zo ontworpen, dat er een aantal aanpasbare parameters zijn opgenomen, met name met betrekking tot energiebeheer, die optimalisatie mogelijk maken op basis van gegevens uit de praktijk. Alle betrokken partijen hebben consequent aangegeven dat er na de openingsfase van het seizoen een gestructureerde evaluatie zou plaatsvinden, zodat er voldoende gegevens verzameld en geanalyseerd kunnen worden."

Hamilton vertelde later er niet veel van te verwachten. "Ik verwacht er niet veel van, maar ik hoop wel dat ze grote veranderingen doorvoeren. Er zullen veel koks in de keuken staan. Dat loopt meestal niet goed af. De coureurs hebben geen inspraak. Ze hebben geen macht. We hebben geen zeggenschap, we zitten niet in de commissie; we hebben geen stemrecht."

Andere coureurs zijn ook ontevreden

Carlos Sainz vertelde ook erg ontevreden te zijn. "Dat is het probleem als je alleen naar de teams luistert: dan denken ze dat de races wel oké zijn, misschien omdat ze het leuk vinden om ernaar te kijken op tv." Ook regerend wereldkampioen Lando Norris is absoluut niet tevreden met de reglementen. "Het heeft eerlijk gezegd geen zin om het te zeggen. Het maakt niet uit wat we zeggen. Omdat het alleen maar uitmaakt of de fans ervan genieten. De coureurs hoeven het duidelijk niet leuk te vinden."

Als de coureurs als blok achter hun standpunt staan, dan zal er gerust wel geluisterd worden, maar dan zul je wel actie moeten ondernemen.

  • f(1)orum

    Posts: 9.884

    "Er zullen veel koks in de keuken staan"
    Nou, misschien toch wel iets minder veel aangezien die van Alonso zijn auto bestuurd?

    • + 5
    • 1 apr 2026 - 14:15
  • NicoS

    Posts: 20.548

    Als de coureurs als blok achter hun standpunt staan, dan zal er gerust wel geluisterd worden, maar dan zul je wel actie moeten ondernemen.

    • + 7
    • 1 apr 2026 - 14:21
    • The Wolf

      Posts: 514

      misschien als ze massaal volgende race het bijlt..ehm stuurtje erbij neergooien

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 14:24
    • NicoS

      Posts: 20.548

      Als iedereen zich oplaad, dan kan het best gaan knetteren…;)

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 14:48
    • Stoffelman

      Posts: 6.322

      "Als de coureurs als blok achter hun standpunt staan"

      ----

      Die tijd is allang voorbij.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 14:49
    • Pietje Bell

      Posts: 34.080

      @Nico, ze moeten idd actie ondernemen. Tijdens die vergaderingen mogen ze er niet bij zijn en de meeste teambazen vinden de acties mooi en hoeven niet zozeer veranderingen.

      Misschien kunnen de coureurs net als de FIA vorige week een statement naar buiten brengen waarin ze heel duidelijk maken dat dit zo niet verder kan met die snelheidsverschillen in de bochten en op het rechte stuk en het op de veiligheid gooien. Dat heeft de FIA toch zo hoog ik het vaandel staan?!
      Bearman is er gelukkig goed vanaf gekomen, maar wat als er een muur had gestaan? Moet er niet aan denken!
      Poot stijf houden en zeggen dat de huidige situatie te onveilig is om op het circuit te rijden met dat acculaden waar ze zelf helemaal geen zeggenschap over hebben ook nog! Lando heeft dat mooi uitgelegd hoe dat werkt.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 15:01
    • NicoS

      Posts: 20.548

      @Stoffel,
      Als je niets onderneemt zal je daar ook nooit achter komen, dus waarom zou die tijd voorbij zijn.
      Vaak is een dreigement met een gezamenlijke staking al genoeg, want dat is iets wat ze natuurlijk niet willen.
      De FIA is niet voor niets volop aan het censureren op de sociale media.
      Ze houden niet van negatieve signalen.

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 15:06
    • Stoffelman

      Posts: 6.322

      "@Stoffel,
      Als je niets onderneemt zal je daar ook nooit achter komen"

      ----

      Er bestaan geen onafhankelijke coureurs meer.
      Ze zijn allemaal direct verbonden aan een team.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 15:12
    • Larry Perkins

      Posts: 64.000

      Als de coureurs het stuurtje erbij neergooien en niet terugplaatsen krijgen ze niet hun zin maar wel een boete...

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 15:13
    • NicoS

      Posts: 20.548

      Vandaar dat coureurs ook van het ene team verhuizen naar het andere @Stoffel.
      Ik zie daarin geen verschil met vroeger, maar dat zal ik ongetwijfeld helemaal verkeerd zien…;)

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 15:17
    • Stoffelman

      Posts: 6.322

      "Vandaar dat coureurs ook van het ene team verhuizen naar het andere @Stoffel."

      ---

      klopt, maar dan zijn ze nog altijd niet onafhankelijk.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 15:42
    • NicoS

      Posts: 20.548

      Waren ze dat vroeger wel dan?
      Volgens mij hadden de coureurs vroeger ook gewoon een contract bij het team waarvoor ze reden, dus nogmaals, wat is er anders dan toen?

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 16:27
    • Stoffelman

      Posts: 6.322

      "Waren ze dat vroeger wel dan?"

      ----
      niet allemaal, maar je had er wel.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 16:41
    • NicoS

      Posts: 20.548

      Dan praat je wel over heel lang geleden waarschijnlijk.

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 17:40
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.046

      @NicoS

      Ach, Stoffel strooit hier graag met ongedekte oneliners, die dan op zichzelf heel interessant moeten klinken. Hopend op een reactie waarna hij kan aftoppen met: 'Klopt maar...'

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 09:20
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.080

    Ik kijk naar F1 vanaf begin 90' en nog nooit zo veel ontevreden coureurs gezien die zelfs openlijk durven FIA te bekritiseren. Het is ook eerste keer dat ik naar neppe races heb zitten kijken.. Los dat het niet veilig is, het kan toch niet zo zijn dat je de snelheid op rechte stukken verliest terwijl je aan het racen bent. Of dat 'terug' inhalen gedoe.. zo nep als het kan. Slaat nergens op.

    • + 6
    • 1 apr 2026 - 15:33
    • Maxiaans

      Posts: 8.267

      Dat noemen ze het 'snip snap, snip snap' effect... En deze Erra F1 formule 'fake boobs'.. it's still boobs, but fake 😉

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 16:03
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.080

      :-)
      Dat het allemaal fake is - geen twijfel

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 16:09
  • Snelrondje

    Posts: 8.990

    Coureurs hebben niets in te brengen. Fans wel. Er wordt gestuurd op kijkcijfers, verkochte abonnementen en tickets. Als dat dramatisch afneemt, gaat FIA bijsturen.

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 20:57

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

