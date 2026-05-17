Nürburgring-licentie voormalig F1-coureur afgepakt na grote blunder

De 24 uur van de Nürburgring is op een teleurstelling uitgedraaid voor Max Verstappen. Zijn team viel weg in leidende positie, maar het kan altijd erger. Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock heeft het namelijk zo bont gemaakt, dat hij zijn licentie voor de Nordschleife is kwijtgeraakt.

Terwijl iedereen keek naar de Mercedes-AMG GT3 #3 van het team van Max Verstappen, gebeurde er daarachter nog veel meer. Veel topcoureurs vielen af vroeg in de race uit, en ook bij voormalig Formule 1-coureur Glock ging niet alles naar wens. De Duitser bestuurde de McLaren #69, die rondrijdt in een speciale Michael Schumacher-livery. Glock verzamelde straffen in de blauwe McLaren, en dat zorgde ervoor vanochtend voor dat de organisatie moest ingrijpen.

Wat is er aan de hand?

In de nacht van zaterdag op zondag reed hij met 112 kilometer per uur door een code 60, en dat leverde hem een zware straf op. Aangezien het de tweede keer dit jaar was dat hij deze forse overtreding maakte, werd zijn licentie voor de Nordschleife verscheurd.

De organisatie deelde een statement na het moment: "Timo Glock heeft voor de tweede keer een straf ontvangen. Aangezien hij er hierdoor twee strafpunten bij krijgt, zorgt dit ervoor dat hij zijn licentie voor de Nordschleife verliest. Tegelijkertijd betekent het dat hij wordt gediskwalificeerd."

Wat gebeurt er nu?

Glock moet nu opnieuw het hele traject doorlopen dat nodig is voor de Nordschleife-licentie. Dat betekent dat hij weer moet deelnemen aan bijvoorbeeld de e-learning. Doet hij dat niet, dan kan hij een toekomst op de Nürburgring vergeten.

Hoe ging het verder met het team?

Glocks diskwalificatie betekent overigens niet dat de McLaren #69 uit de race werd gehaald. Zijn teamgenoten Marvin Kirchhöfer, Timo Schneider en Ben Dörr gingen 'gewoon' verder met de race. Ze reden geruime tijd rond aan de staart van de top tien, maar in de slotfase van de race zijn ook zij tegen problemen aangelopen. Naast Glock en Verstappen is Markus Winkelhock de enige coureur met Formule 1-ervaring die deelneemt aan deze race.

Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Timo Glock Nürburgring Nordschleife

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Polleken

    Posts: 1.005

    Wel een heftige sanctie maar terecht !
    Timo zou toch eigenlijk beter moeten weten .

    • 17 mei 2026 - 14:12
  • mordor

    Posts: 2.156

    Code60 is op de Nürburgring een absolute beperking, en dat is daar ook keihard nodig. Onbegrijpelijk dat Timo schijt had daaraan. Volkomen terechte beslissing van de wedstrijd leiding

    • 17 mei 2026 - 14:20
  • Regenrace

    Posts: 2.648

    Grappig - iets dergelijks heb ik 3 uur geleden al gemeld. Als ze nieuws willen maken, kunnen ze misschien beter de bijdragen van hun forummers lezen. Niet alle nieuws begint met een V.

    • 17 mei 2026 - 14:25
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.419

    ‘Is that Glock’

    • 17 mei 2026 - 14:28
  • Patentprutser

    Posts: 400

    Hij vertelde erover op de live stream. Ontzettend dom en enigszins arrogant van hem en dat laat meteen zien hoe serieus de licentie voor de Nordschleiffe is.

    • 17 mei 2026 - 14:31

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

