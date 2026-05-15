McLaren-CEO Zak Brown heeft een nieuwe stap gezet in zijn kruistocht tegen meerdere teams met dezelfde eigenaar. Brown heeft een brief gestuurd naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem waarin hij nogmaals zijn zorgen uit over het feit dat sommige teams zeer intiem samenwerken.

Brown heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van meerdere teams met dezelfde eigenaar. In het huidige veld is dit het geval bij Red Bull Racing en Racing Bulls, die allebei eigendom zijn van het Red Bull-concern. Ze opereren echter wel onafhankelijk van elkaar, maar Brown maakt zich al tijden zorgen over deze constructie. Nu bekend is dat Mercedes interesse heeft in een aandelenpakket in Alpine, zijn de zorgen van Brown alleen maar toegenomen.

Wat vraagt Brown?

De Amerikaanse McLaren-CEO heeft nu actie ondernomen, en heeft een lange brief gestuurd naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. The Race heeft de brief van zes kantjes ingezien, en stelt dat Brown de FIA-president heeft gevraagd om actie te ondernemen om de integriteit van de Formule 1 te beschermen. Brown stelt in de brief dat het bij de huidige financiële staat van de Formule 1 niet nodig is dat teams dezelfde eigenaar hebben en dat het voor een oneerlijke situatie zorgt.

Wat is het probleem van Brown?

Hij probeert Ben Sulayem duidelijk te maken dat het een groot probleem is: "Er bestaat de reële kans dat de sport een stap terug kan zetten op het gebied van integriteit en eerlijkheid, juist nu de regels, die we met collectieve inspanning hebben opgesteld, zo ontworpen zijn om precies de andere kant op te gaan."

Brown haalt volgens The Race meerdere voorbeelden van Red Bull aan. Zo wijst hij weer naar Daniel Ricciardo, die in 2024 namens RB de snelste ronde reed in Singapore en daarmee Red Bulls Max Verstappen hielp. Ook wijst hij naar Liam Lawson die vorige week in Miami aan de kant moest gaan voor Verstappen.

Problemen oplossen

Brown vindt het geen eerlijke situatie, en sluit zijn brief met duidelijke woorden af: "Ik denk dat het werk dat de FIA en Liberty Media hebben verricht om elf gezonde teams te creëren in een omgeving waar je de kosten kan beheersen, heeft geleid tot het meest competitieve tijdperk in de geschiedenis van de sport."

"Wij geloven dat, door dit probleem aan te pakken, de Formule 1 sterker staat, zal blijven floreren en beter kan zijn dan ooit. We moeten volledige gelijkheid en integriteit in elk aspect van de sport garanderen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat samen kunnen bereiken."