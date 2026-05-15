Brown stuurt boze brief naar FIA en eist verbod Red Bull-constructie

McLaren-CEO Zak Brown heeft een nieuwe stap gezet in zijn kruistocht tegen meerdere teams met dezelfde eigenaar. Brown heeft een brief gestuurd naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem waarin hij nogmaals zijn zorgen uit over het feit dat sommige teams zeer intiem samenwerken.

Brown heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van meerdere teams met dezelfde eigenaar. In het huidige veld is dit het geval bij Red Bull Racing en Racing Bulls, die allebei eigendom zijn van het Red Bull-concern. Ze opereren echter wel onafhankelijk van elkaar, maar Brown maakt zich al tijden zorgen over deze constructie. Nu bekend is dat Mercedes interesse heeft in een aandelenpakket in Alpine, zijn de zorgen van Brown alleen maar toegenomen.

Wat vraagt Brown?

De Amerikaanse McLaren-CEO heeft nu actie ondernomen, en heeft een lange brief gestuurd naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. The Race heeft de brief van zes kantjes ingezien, en stelt dat Brown de FIA-president heeft gevraagd om actie te ondernemen om de integriteit van de Formule 1 te beschermen. Brown stelt in de brief dat het bij de huidige financiële staat van de Formule 1 niet nodig is dat teams dezelfde eigenaar hebben en dat het voor een oneerlijke situatie zorgt.

Wat is het probleem van Brown?

Hij probeert Ben Sulayem duidelijk te maken dat het een groot probleem is: "Er bestaat de reële kans dat de sport een stap terug kan zetten op het gebied van integriteit en eerlijkheid, juist nu de regels, die we met collectieve inspanning hebben opgesteld, zo ontworpen zijn om precies de andere kant op te gaan."

Brown haalt volgens The Race meerdere voorbeelden van Red Bull aan. Zo wijst hij weer naar Daniel Ricciardo, die in 2024 namens RB de snelste ronde reed in Singapore en daarmee Red Bulls Max Verstappen hielp. Ook wijst hij naar Liam Lawson die vorige week in Miami aan de kant moest gaan voor Verstappen.

Problemen oplossen

Brown vindt het geen eerlijke situatie, en sluit zijn brief met duidelijke woorden af: "Ik denk dat het werk dat de FIA en Liberty Media hebben verricht om elf gezonde teams te creëren in een omgeving waar je de kosten kan beheersen, heeft geleid tot het meest competitieve tijdperk in de geschiedenis van de sport."

"Wij geloven dat, door dit probleem aan te pakken, de Formule 1 sterker staat, zal blijven floreren en beter kan zijn dan ooit. We moeten volledige gelijkheid en integriteit in elk aspect van de sport garanderen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat samen kunnen bereiken." 

F1 Nieuws Zak Brown McLaren Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.594

    "Brown haalt volgens The Race meerdere voorbeelden van Red Bull aan. Zo wijst hij weer naar Daniel Ricciardo, die in 2024 namens RB de snelste ronde reed in Singapore en daarmee Red Bulls Max Verstappen hielp." Even daarvoor kwam Magnussen naar binnen voor nieuwe softs en deed een poging voor de snelste ronde dat op het nippertje mislukte (dacht dat hij de muur raakte oid). Wat is het samenwerkingsverband tussen Haas en RBR?

    • + 1
    • 15 mei 2026 - 08:17
    • snailer

      Posts: 32.849

      Het is een grote utopie.
      Ricciardo wilde afscheid nemen met een mooi moment. Magnussen ook trouwens.

      Zeer normaal gedrag.


      Je zou de invloed van het tweede team eens beter moeten onderzoeken.

      Er zijn meer voorbeelden van bewezen nadeel dan van mogelijk voordeel.
      Tsunoda die bijvoorbeeld in Cota bijna de overwinning aan Hamikton gaf door Verstappen mega op te houden als achterblijver. Ging gewoon niet opzij. Dat zou zelfs het verlies van het kampioenschap hebben betekend in 2021.
      In de str is Verstappen een aantal malen minstens een luis in d ezels geweest van RBR. Meerdere keren er zelfs voor geëindigd. Dacht dat Sainz er ook een keer voor zat.
      Lawson die naar ik hier heb gelezen Verstappen mega in de weg zat.

      Er zijn echt veel meer voorbeelden.

      Waar wel een voordeel is. RB is altijd een stoeltje voor nieuw talent beschikbaar. Dat hebben andere teams niet. Dat is eigenlijk het enige.

      • + 2
      • 15 mei 2026 - 08:27
    • arone

      Posts: 1.190

      Wat hij eigenlijk zegt is dat elk team maar één bolide op de baan mag hebben? Of wat bedoelen ze hier precies. Ik kan zo een legio voorbeelden opnoemen te beginnen met Ferrari.

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 08:40
    • Riciardo

      Posts: 3

      En dat niet alleen. Er zullen rijders en teams zijn die wel 3 keer nadenken voordat ze het een mercedes heel moeilijk maken. Niet alleen als motor fabrikant, maar ook gegeven de macht van Toto. En ook Haas zal geen Ferrari het gras op duwen.

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 09:14
  • 919

    Posts: 4.390

    ”We moeten volledige gelijkheid en integriteit in elk aspect van de sport garanderen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat samen kunnen bereiken."

    Met deze brief is het Brown zelf die de gelijkheid en integriteit van de sport ondermijnd en haar reputatie schade aan doet. Zeggend dat ze hun werk waardeloos doen.

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 08:56
  • NicoS

    Posts: 20.713

    Ik denk dat het juridisch gezien niet eens kan om iemand verplichten een team te verkopen. Hooguit kun je een dergelijke situatie in de toekomst verbieden. Dus zolang Redbull niet van plan is om één van de teams te verkopen, zal er niets aan te doen zijn.

    • + 1
    • 15 mei 2026 - 08:58
  • Rimmer

    Posts: 13.291

    “Bla bla bla integriteit bla bla bla”
    Zegt de man die als Mercedes klant al jarenlang elk besluit en elke stemronde slaafs de mening van Mercedes/Wolff volgt.
    Toen Ome Ben opperde dat er tussen Toto en Susie (president van de FOM) sprake kon zijn van belangenverstrengeling (wat natuurlijk 100% zo is) gilde Zak het hardste dat dit niet zo was en dat het een schande was dat dit überhaupt geopperd werd.
    Zak praat met meel in de mond en blijft gewoon een vervelend mannetje dat glimt van wilde trots als Trump weer eens in zijn motorhome komt chillen. En hij spreekt van integriteit?

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 09:24

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

