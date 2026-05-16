Ferrari beschikt dit seizoen over één van de snelste auto’s op de grid, maar dat zou volgens Jolyon Palmer ook weleens een groot probleem kunnen worden. De voormalig Formule 1-coureur twijfelt openlijk of teambaas Fred Vasseur een eventuele titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc onder controle kan houden. Volgens Palmer heeft een intern gevecht tussen beide Ferrari-coureurs alles in zich om volledig te ontsporen.

De spanningen tussen Hamilton en Leclerc waren de voorbije races al zichtbaar. In China raakten beide Ferrari’s elkaar licht tijdens een duel om positie, terwijl het in Japan opnieuw bijna fout liep in de strijd om het podium. Vasseur hield na afloop de deur open voor vrije teamorders en wil zijn coureurs voorlopig laten racen, zolang het niet uit de hand loopt.

Palmer vreest explosieve titelstrijd bij Ferrari

In de F1 Nation-podcast werd de vraag opgeworpen of de onderlinge strijd bij Ferrari kan escaleren zodra beide coureurs écht om de wereldtitel vechten. Presentator Tom Clarkson ziet de bui alvast hangen en verwacht vroeg of laat vuurwerk tussen de twee Ferrari-sterren.

“Lewis heeft een enorme winnaarsmentaliteit en geeft geen centimeter prijs”, stelt Clarkson. “Dat bedoel ik niet negatief, maar zulke absolute competitiedrang zorgt uiteindelijk bijna automatisch voor conflicten. Ik zie Hamilton en Leclerc op termijn nog wel met elkaar in aanraking komen.” Palmer deelt die mening en denkt dat ego onvermijdelijk een rol zal spelen zodra de druk toeneemt. “Iedere topcoureur denkt dat hij de beste is. Je kan geen genoegen nemen met de tweede plaats als een wereldtitel op het spel staat.”

Vasseur krijgt volgens Palmer onmogelijke opdracht

Volgens Palmer schuilt net daar het grote risico voor Ferrari. De Brit wijst op de combinatie van een zevenvoudig wereldkampioen in Hamilton en een Leclerc die nog altijd aast op zijn eerste titel. Als beide coureurs even snel blijken te zijn én over de beste wagen beschikken, ziet Palmer weinig mogelijkheden voor Vasseur om de situatie onder controle te houden.

“Ik zie niet hoe Fred dit zou kunnen managen als ze allebei even snel zijn”, klinkt het scherp. “We hebben dit vroeger al gezien bij Mercedes met Hamilton en Nico Rosberg. Na Barcelona 2016 werd er geroepen dat er harde maatregelen moesten volgen, maar uiteindelijk gebeurt dat niet. Je gaat je stercoureurs niet zomaar aan de kant zetten.” Volgens Palmer is een interne oorlog tussen twee absolute toppers haast onvermijdelijk. “In theorie klinkt controle mooi, maar in werkelijkheid werkt het anders. Contracten, ego’s en belangen spelen mee. Op een bepaald moment neemt zo’n rivaliteit gewoon een eigen leven aan.”