user icon
icon

Horrorscenario geschetst voor Ferrari: "Leclerc en Hamilton gaan crashen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Horrorscenario geschetst voor Ferrari: "Leclerc en Hamilton gaan crashen"

Ferrari beschikt dit seizoen over één van de snelste auto’s op de grid, maar dat zou volgens Jolyon Palmer ook weleens een groot probleem kunnen worden. De voormalig Formule 1-coureur twijfelt openlijk of teambaas Fred Vasseur een eventuele titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc onder controle kan houden. Volgens Palmer heeft een intern gevecht tussen beide Ferrari-coureurs alles in zich om volledig te ontsporen.

De spanningen tussen Hamilton en Leclerc waren de voorbije races al zichtbaar. In China raakten beide Ferrari’s elkaar licht tijdens een duel om positie, terwijl het in Japan opnieuw bijna fout liep in de strijd om het podium. Vasseur hield na afloop de deur open voor vrije teamorders en wil zijn coureurs voorlopig laten racen, zolang het niet uit de hand loopt.

Meer over Ferrari 'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

10 mei
 Statement van Schumacher: "Hamilton moet vervangen worden door Bearman"

Statement van Schumacher: "Hamilton moet vervangen worden door Bearman"

6 mei

Palmer vreest explosieve titelstrijd bij Ferrari

In de F1 Nation-podcast werd de vraag opgeworpen of de onderlinge strijd bij Ferrari kan escaleren zodra beide coureurs écht om de wereldtitel vechten. Presentator Tom Clarkson ziet de bui alvast hangen en verwacht vroeg of laat vuurwerk tussen de twee Ferrari-sterren.

“Lewis heeft een enorme winnaarsmentaliteit en geeft geen centimeter prijs”, stelt Clarkson. “Dat bedoel ik niet negatief, maar zulke absolute competitiedrang zorgt uiteindelijk bijna automatisch voor conflicten. Ik zie Hamilton en Leclerc op termijn nog wel met elkaar in aanraking komen.” Palmer deelt die mening en denkt dat ego onvermijdelijk een rol zal spelen zodra de druk toeneemt. “Iedere topcoureur denkt dat hij de beste is. Je kan geen genoegen nemen met de tweede plaats als een wereldtitel op het spel staat.”

Vasseur krijgt volgens Palmer onmogelijke opdracht

Volgens Palmer schuilt net daar het grote risico voor Ferrari. De Brit wijst op de combinatie van een zevenvoudig wereldkampioen in Hamilton en een Leclerc die nog altijd aast op zijn eerste titel. Als beide coureurs even snel blijken te zijn én over de beste wagen beschikken, ziet Palmer weinig mogelijkheden voor Vasseur om de situatie onder controle te houden.

“Ik zie niet hoe Fred dit zou kunnen managen als ze allebei even snel zijn”, klinkt het scherp. “We hebben dit vroeger al gezien bij Mercedes met Hamilton en Nico Rosberg. Na Barcelona 2016 werd er geroepen dat er harde maatregelen moesten volgen, maar uiteindelijk gebeurt dat niet. Je gaat je stercoureurs niet zomaar aan de kant zetten.” Volgens Palmer is een interne oorlog tussen twee absolute toppers haast onvermijdelijk. “In theorie klinkt controle mooi, maar in werkelijkheid werkt het anders. Contracten, ego’s en belangen spelen mee. Op een bepaald moment neemt zo’n rivaliteit gewoon een eigen leven aan.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Jolyon Palmer Charles Leclerc Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.723

    Dus?

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 13:44
  • Regenrace

    Posts: 2.635

    Wat is dit voor flutbericht? Verstappen wordt niet eens genoemd!

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 13:45

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar