Mercedes komt met verklaring voor problemen team Verstappen

De 24 uur van de Nürburgring is uitgedraaid op een groot drama voor het team van Max Verstappen. Ze hadden een enorme voorsprong op de zusterauto #80, maar vielen ver terug toen Daniel Juncadella problemen kreeg met de aandrijfas. Mercedes heeft nu tekst en uitleg gegeven over de problemen.

Verstappen had vanochtend een grote voorsprong opgebouwd ten opzichte van de jagende Mercedes-AMG GT3 #80 van onder meer Maro Engel. Het leek er niet op dat ze deze voorsprong uit handen zouden geven, en ze leken de champagne koud te kunnen gaan zetten. Toen Verstappen het stuur overgaf aan Juncadella, sloeg het noodlot toe. Hij kampte met problemen op de Nordschleife, zag zijn voorsprong verdwijnen en werd de pitbox ingeduwd.

Waar ging het mis?

Stefan Wendl, de manager van Mercedes-AMG, legde aan de organisatie uit wat er aan de hand is: "Direct na de pitstop kregen we een ABS-alarm. Daardoor dachten we in eerste instantie dat we een elektrisch defect hadden. Dat hebben we geprobeerd te resetten, en Dani gaf aan dat hij er eigenlijk prima mee overweg kon. Maar daarna kwamen er extra geluiden en trillingen bij, waardoor hij na twee rondjes toch langzaam moest terugrijden naar de pits."

Wat was er aan de hand?

Eenmaal aangekomen in de pits, bleek dat er een groot probleem was: "Hier is gebleken dat we schade hebben aan de aandrijfas, wat helaas ook nog voor de nodige vervolgschade aan de andere omliggende onderdelen van de achteras heeft gezorgd. Er is dus een langere reparatie nodig om de auto weer rijklaar te krijgen."

Gaan ze nog de baan op?

De vraag is nu of het boek definitief dicht is. Wendl legt ook dit uit: "We hebben met Max gesproken, we hebben met de andere coureurs gesproken en natuurlijk is iedereen enorm teleurgesteld. Al helemaal omdat ze zo lang met de #80 hebben gevochten. We hebben besloten dat we de auto gaan repareren, zodat we in de slotfase van de race nog een keertje naar buiten kunnen gaan om hem aan de fans te kunnen laten zien."

Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Juncadella Mercedes Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (20)

Login om te reageren
  • William-E

    Posts: 504

    Mooi gebaar om toch nog naar buiten te gaan maar het is natuurlijk wel een enorme domper...

    • + 1
    • 17 mei 2026 - 12:29
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.559

    Komt de schade misschien door de tik van Marco Engel in de nacht tegen Verstappen.

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 12:32
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.559

      Maro Engel

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:33
    • Golf-GTI

      Posts: 1.775

      Derde poging: Mario

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:36
    • Golf-GTI

      Posts: 1.775

      Ach mijn toetsenbord

      • + 1
      • 17 mei 2026 - 12:38
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.369

      Ook fout: het is Maro Engel.

      • + 2
      • 17 mei 2026 - 12:38
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.559

      Hier was het ook mijn toetsenbord die er Marco van maakt plaats van Maro 🤣

      • + 1
      • 17 mei 2026 - 12:39
    • Bertrand Gachot

      Posts: 591

      Hallo Maro! Zoals eerder gezegd Bertje is het enige lid van de Maro Engel fanclub afdeling baskenland. Zet 'm op Maks !

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:47
    • snailer

      Posts: 32.928

      Absoluut issue. Dus nee.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 13:05
    • snailer

      Posts: 32.928

      Als ik er over nadenken zou met mogelijk kunnen komen door de keer dat de auto met de wielen vrij kwam en het gras op stuiterde.
      Dat tikje met Engel stelde niets voor.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 13:28
  • Linda

    Posts: 1

    Wat jammer het ging zo goed. Wel mooi dat ze aan het einde nog op de baan willen komen voor de fans.

    • + 2
    • 17 mei 2026 - 12:34
  • Golf-GTI

    Posts: 1.775

    Bron: via Telegraaf

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 12:35
  • Pietje Bell

    Posts: 34.813

    Toen Max zo straks uit de wagen stapte en Juncadella wegreed:

    www.instagram.com/p/DYb3IfXiiFd/

    • + 1
    • 17 mei 2026 - 12:42
  • Pietje Bell

    Posts: 34.813

    Ik meende het al te zien, maar lees het nu ook elders.
    Het werd Juncadella hee begrijpelijk even te veel. Zo sneu voor de coureurs en hun team.

    ibb.co/35wdNvyF

    • + 1
    • 17 mei 2026 - 13:04
  • Pietje Bell

    Posts: 34.813

    Mooie woorden van Bernd Schneider over Max bij het Mercedes team:

    https://imgur(.)com/qRvpE57

    Waar blijft mijn andere bericht met link zonder haakjes??

    • + 1
    • 17 mei 2026 - 13:24
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.307

    Normaal gaat er nooit een mercedes stuk, behalve nu. Achja Max heeft zijn visitekaartje af gegeven en iedereen rijles gegeven op de Nordschleiffe. Laat maar zien dat hij de beste rijder ter wereld is.

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 13:34

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

