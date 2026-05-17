De 24 uur van de Nürburgring is uitgedraaid op een groot drama voor het team van Max Verstappen. Ze hadden een enorme voorsprong op de zusterauto #80, maar vielen ver terug toen Daniel Juncadella problemen kreeg met de aandrijfas. Mercedes heeft nu tekst en uitleg gegeven over de problemen.

Verstappen had vanochtend een grote voorsprong opgebouwd ten opzichte van de jagende Mercedes-AMG GT3 #80 van onder meer Maro Engel. Het leek er niet op dat ze deze voorsprong uit handen zouden geven, en ze leken de champagne koud te kunnen gaan zetten. Toen Verstappen het stuur overgaf aan Juncadella, sloeg het noodlot toe. Hij kampte met problemen op de Nordschleife, zag zijn voorsprong verdwijnen en werd de pitbox ingeduwd.

Waar ging het mis?

Stefan Wendl, de manager van Mercedes-AMG, legde aan de organisatie uit wat er aan de hand is: "Direct na de pitstop kregen we een ABS-alarm. Daardoor dachten we in eerste instantie dat we een elektrisch defect hadden. Dat hebben we geprobeerd te resetten, en Dani gaf aan dat hij er eigenlijk prima mee overweg kon. Maar daarna kwamen er extra geluiden en trillingen bij, waardoor hij na twee rondjes toch langzaam moest terugrijden naar de pits."

Wat was er aan de hand?

Eenmaal aangekomen in de pits, bleek dat er een groot probleem was: "Hier is gebleken dat we schade hebben aan de aandrijfas, wat helaas ook nog voor de nodige vervolgschade aan de andere omliggende onderdelen van de achteras heeft gezorgd. Er is dus een langere reparatie nodig om de auto weer rijklaar te krijgen."

Gaan ze nog de baan op?

De vraag is nu of het boek definitief dicht is. Wendl legt ook dit uit: "We hebben met Max gesproken, we hebben met de andere coureurs gesproken en natuurlijk is iedereen enorm teleurgesteld. Al helemaal omdat ze zo lang met de #80 hebben gevochten. We hebben besloten dat we de auto gaan repareren, zodat we in de slotfase van de race nog een keertje naar buiten kunnen gaan om hem aan de fans te kunnen laten zien."