De 24 uur van de Nürburgring is gewonnen door de Mercedes-AMG GT3 #3 van Maro Engel, Maxime Martin, Luca Stolz en Fabian Schiller. Ze vochten lang met de zusterauto van Max Verstappen, maar een probleem met de aandrijfas verpestte hun race. In de slotfase kwamen ze nog wel de baan op.

Precies 24 uur geleden ging het prachtige spektakel op de adembenemende Nürburgring Nordschleife van start. Met twee Lamborghini's op de eerste startrij, leek het team van Verstappen vooral met deze bolides te moeten gaan vechten. Weinig mensen hielden op dat punt rekening met de Mercedes-AMG #80, want door een mislukte kwalificatie startte het team vanuit de buik van het veld.

Bij de Mercedes-AMG GT3 #3 van Verstappen Racing nam Daniel Juncadella de start voor zijn rekening. De Spanjaard begon rustig, terwijl beide Lamborghini's bij de start met problemen kampten. De #130 kreeg een straf, omdat Marco Mapelli een jumpstart maakte, terwijl de polesitter #84 vlak voor het opgaan van de Nordschleife een lekke band kreeg. Hij liep de schade op na een touché met Juncadella.

Spektakel, spektakel & spektakel

Het team van Verstappen wist zich in de openingsfase in de strijd in de kopgroep te mengen. Na een uurtje stapte de Nederlander zelf in, en hij zorgde direct voor spektakel. Na een kort tripje door het gras opende hij de aanval, en vocht hij met iedereen die dat wilde. Het leverde prachtige beelden op, en Verstappen vocht zich zelfs naar de koppositie.

Na zijn huzarenstukje was het de beurt aan Jules Gounon, maar hij verloor veel terrein. De in Andorra woonachtige Fransman zag zijn voorsprong slinken, maar hij bleef tenminste op de baan. Door de regen en wat vloeistof vielen meerdere grote namen uit. Op ongeveer dezelfde plek schoven Kevin Estre in de Grello Porsche en Arjun Maini in de #64 HRT Ford Mustang de vangrail in. Het resulteerde in een aantal slow zones, terwijl Thierry Vermeulen eerder ook was uitgevallen.

Het gat dichten

Gounon hield wel aansluiting bij de kopgroep, en gaf uiteindelijk het stuur over aan Lucas Auer. Hij moest gaan vechten met de zusterauto van Engel, Martin, Stolz en Schiller. De twee Mercedessen slopen weg bij de rest van het veld, en ze bleven van positie wisselen. Het leek op een speciale tactiek van Mercedes, en pas in de nacht kon er een echt duel ontstaan.

In het donker werd het steeds lastiger en lastiger, en een foutje lag op de loer. Dat merkte ook Porsche-coureur Alessio Picariello. Hij reed hard tegen een achterblijver aan, en er werd zelfs een ambulance op het asfalt gesignaleerd.

Vechten in het donker

Bij de twee leidende Mercedessen kwamen in de nacht Engel en Verstappen achter het stuur te zitten. Precies één jaar na hun 'ruzie' op X mochten ze het met elkaar gaan uitvechten op de baan, en dat gebeurde dan ook. De twee jaagden elkaar op, en diep in de nacht resulteerde dat in een controversieel moment.

Terwijl ze probeerden een achterblijver op een rondje te zetten, probeerde Engel de auto van Verstappen te verschalken. De Nederlander gaf hem echter geen centimeter ruimte, en Engel ging door het gras. Voor Verstappen was dit het moment om zijn voorsprong uit te breiden, waarna Gounon en Auer in de auto stapten.

Wat was er aan de hand met Verstappen?

Toen Verstappen in de ochtenduren weer in de auto stapte, lag het team nog steeds voor op de #80. Verstappen liet weer eens zien tot wat hij in staat is, en hij breidde zijn voorsprong elke keer weer uit. Na een sterke stint kwam hij naar binnen, waar hij het stuur overgaf aan Juncadella.

De Spanjaard moest de voorsprong controleren, maar al snel werd duidelijk dat er iets mis was. Engel kwam met de kilometer dichterbij, en passeerde de #3 zelfs op de Nordschleife. Juncadella dook naar binnen, waar een probleem met de aandrijfas werd ontdekt. De auto werd naar binnengeduwd, en het feestje was voorbij.

Droom spat uiteen

Balend keken de coureurs toe hoe de monteurs aan de auto sleutelden, de droom was voorbij. Engel kon zijn voorsprong uitbreiden, en de auto van Verstappen zakte als een baksteen door het veld heen. In de slotfase kwam Juncadella nog wel de baan op, maar een topresultaat zat er niet meer in.

Aan kop van het veld wist de #80 uit de problemen te blijven, terwijl daarachter nog wel het nodige drama was. In de slotfase viel een Porsche al brandend uit op de Nordschleife, terwijl de #84 tegen een straf was aangelopen. De zege ging naar Mercedes, maar dus niet naar de Mercedes van Verstappen. Hij liet zijn droom uitkomen, maar de ultieme droom is nog niet vervuld.