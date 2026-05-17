De 24 uur van de Nürburgring is uitgedraaid op een teleurstelling voor het team van Max Verstappen. Tot een paar uur voor het einde van de race deden ze mee om de zege, maar Daniel Juncadella liep tegen problemen aan. De Spanjaard legt nu uit wat er met de Mercedes-AMG GT3 #3 aan de hand was.

Juncadella had net het stuur overgenomen van Verstappen toen er problemen ontstonden. De Spanjaard verloor zeer veel tijd en werd ingehaald door de Mercedes-AMG GT3 #80 die werd bestuurd door Maro Engel. Juncadella reed zeer langzaam de pits in, waar er een probleem met de aandrijfas werd ontdekt. De monteurs gingen nog wel aan de slag, maar het was een verloren zaak.

Wat ging er mis met de auto?

De teleurstelling was groot bij het team, en Juncadella legde balend bij Viaplay uit wat er aan de hand was: "Toen ik de pits uitreed, voelde alles eigenlijk nog prima aan. Ik had niet echt het idee dat er een probleem was, maar na een paar bochten kreeg ik op het stuur een melding van een probleem met de ABS. De reset slaagde, maar de melding kwam meteen terug."

Juncadella kon het probleem in eerste instantie negeren: "In feite reed ik rond zonder ABS, maar ik heb dat opgevangen met de rembalans. Zo kon ik nog om het probleem heen rijden en dat ging eigenlijk best oké. Ik had het gevoel dat ik er nog wel mee door kon racen."

Rare geluiden

Daarna ging het echter mis, en werd het voor Juncadella duidelijk dat er meer aan de hand was: "Na nog een rondje begon ik geluiden te horen in de auto, bij de aandrijfas en de versnellingsbak, en dat werd erger en erger. Op een gegeven moment voelde de auto gewoon heel erg los aan, alsof er iets compleet loszat en op afbreken stond."

Juncadella moest de auto veilig naar de pits brengen: "Ik ben toen langzaam teruggereden naar de pits en daar ontdekten we dat de aandrijfas was afgebroken. Maar goed, dat is autosport, soms loopt het zo."

Kwamen de problemen door Verstappen?

Door de commentatoren werd er gesteld dat het probleem mogelijk te maken had met de touché die Verstappen in de nacht had met Engel.

Volgens Juncadella heeft dat niets te maken met deze problemen: "Nee, ik denk dat het totaal losstaat van welk incident dan ook. Het is gewoon zoiets dat soms gebeurt. Autosport kan keihard zijn, en dat hoort er nu eenmaal bij. Sommige dingen heb je soms gewoon niet in de hand, en helaas pakte het zo uit."