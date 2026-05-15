user icon
icon

Button onthult de verborgen twijfel van Verstappen en Hamilton

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Button onthult de verborgen twijfel van Verstappen en Hamilton

Jenson Button gelooft dat Max Verstappen en Lewis Hamilton, samen goed voor elf wereldtitels, net zo goed last hebben van twijfel aan zichzelf als elke andere coureur. De voormalig wereldkampioen deed die uitspraak deze week in de Beyond the Grid-podcast, gepubliceerd op 14 mei. Voor Nederlandse fans is het een verrassend psychologisch portret van Verstappen, die naar buiten toe juist bekendstaat om zijn onverzettelijkheid.

Een Ferrari-boordradio die alles blootlegt

Button gebruikte een concreet voorbeeld om zijn punt te illustreren. Hij verwees naar een moment op de boordradio van Hamilton bij Ferrari in 2025. Nadat zijn race-engineer niet reageerde op een vraag, vroeg Hamilton: 'Heb ik iets fout gedaan?' Button vond dat veelzeggend. 'Je bent zevenvoudig wereldkampioen. Het zelfvertrouwen dat je zou moeten hebben, is van een andere wereld. Maar die onzekerheid sluipt er toch in,' zei Button in de podcast. Uit separate berichtgeving blijkt dat het specifieke moment plaatsvond op de afkoelingsronde na de GP van Monaco in 2025, toen Hamilton zijn voormalig race-engineer Riccardo Adami vroeg: 'Ben je boos op me of zo?' Hamilton had het team bedankt voor het weekend, maar kreeg geen reactie terug.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Ook voor Verstappen geldt hetzelfde, aldus Button. Gevraagd of de viervoudig kampioen vergelijkbare kwetsbaarheid kent, antwoordde de Brit kort maar duidelijk: 'Ja, ik denk dat die onzekerheid er ook bij hem is.' Verstappen en Hamilton hebben samen elf F1-titels en 176 Grand Prix-overwinningen op hun naam staan, maar dat weegt volgens Button niet op tegen het gevoel van verlies dat coureurs dagelijks ervaren.

Verliezen als motor achter succes

De kern van Buttons redenering is wiskundig bijna onweerlegbaar. Hamilton won 105 Grands Prix, maar startte er 384. Dat betekent dat hij ruim zeventig procent van zijn races niet won. 'Je verliest vaker dan je wint, en dat is mentaal waarom het in elke sport zwaar is,' aldus Button in de podcast van 14 mei. Buttons boodschap is niet dat kampioenen zwak zijn, maar juist het tegendeel: die permanente twijfel drijft ze aan. 'Je vergeet wat je hebt bereikt en denkt alleen aan de laatste sessie,' zei hij.

Button maakte ook een onderscheid tussen coureurs die hun kwetsbaarheid verbergen achter een harde buitenkant en degenen die openlijk over hun onzekerheden praten. Hij prees regerend wereldkampioen Lando Norris als voorbeeld van de tweede categorie. Dat Verstappen eerder in de eerste groep valt, maakt Buttons woorden extra opvallend voor zijn Nederlandse fans.

Voor Verstappen komt het interview op een opmerkelijk moment in het seizoen. De Nederlander staat zevende in het WK met 26 punten, terwijl WK-leider Kimi Antonelli aan kop gaat bij Mercedes.

F1 Nieuws Max Verstappen Jenson Button Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • misstappen

    Posts: 3.551

    Button, CEO van het bedrijf 'open deuren intrappen'.

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 10:44

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar