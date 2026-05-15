Jenson Button gelooft dat Max Verstappen en Lewis Hamilton, samen goed voor elf wereldtitels, net zo goed last hebben van twijfel aan zichzelf als elke andere coureur. De voormalig wereldkampioen deed die uitspraak deze week in de Beyond the Grid-podcast, gepubliceerd op 14 mei. Voor Nederlandse fans is het een verrassend psychologisch portret van Verstappen, die naar buiten toe juist bekendstaat om zijn onverzettelijkheid.

Een Ferrari-boordradio die alles blootlegt

Button gebruikte een concreet voorbeeld om zijn punt te illustreren. Hij verwees naar een moment op de boordradio van Hamilton bij Ferrari in 2025. Nadat zijn race-engineer niet reageerde op een vraag, vroeg Hamilton: 'Heb ik iets fout gedaan?' Button vond dat veelzeggend. 'Je bent zevenvoudig wereldkampioen. Het zelfvertrouwen dat je zou moeten hebben, is van een andere wereld. Maar die onzekerheid sluipt er toch in,' zei Button in de podcast. Uit separate berichtgeving blijkt dat het specifieke moment plaatsvond op de afkoelingsronde na de GP van Monaco in 2025, toen Hamilton zijn voormalig race-engineer Riccardo Adami vroeg: 'Ben je boos op me of zo?' Hamilton had het team bedankt voor het weekend, maar kreeg geen reactie terug.

Ook voor Verstappen geldt hetzelfde, aldus Button. Gevraagd of de viervoudig kampioen vergelijkbare kwetsbaarheid kent, antwoordde de Brit kort maar duidelijk: 'Ja, ik denk dat die onzekerheid er ook bij hem is.' Verstappen en Hamilton hebben samen elf F1-titels en 176 Grand Prix-overwinningen op hun naam staan, maar dat weegt volgens Button niet op tegen het gevoel van verlies dat coureurs dagelijks ervaren.

Verliezen als motor achter succes

De kern van Buttons redenering is wiskundig bijna onweerlegbaar. Hamilton won 105 Grands Prix, maar startte er 384. Dat betekent dat hij ruim zeventig procent van zijn races niet won. 'Je verliest vaker dan je wint, en dat is mentaal waarom het in elke sport zwaar is,' aldus Button in de podcast van 14 mei. Buttons boodschap is niet dat kampioenen zwak zijn, maar juist het tegendeel: die permanente twijfel drijft ze aan. 'Je vergeet wat je hebt bereikt en denkt alleen aan de laatste sessie,' zei hij.

Button maakte ook een onderscheid tussen coureurs die hun kwetsbaarheid verbergen achter een harde buitenkant en degenen die openlijk over hun onzekerheden praten. Hij prees regerend wereldkampioen Lando Norris als voorbeeld van de tweede categorie. Dat Verstappen eerder in de eerste groep valt, maakt Buttons woorden extra opvallend voor zijn Nederlandse fans.

Voor Verstappen komt het interview op een opmerkelijk moment in het seizoen. De Nederlander staat zevende in het WK met 26 punten, terwijl WK-leider Kimi Antonelli aan kop gaat bij Mercedes.